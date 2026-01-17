Το Ιράκ κατέλαβε αεροπορική βάση μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ

Οι αμερικανικές δυνάμεις αποχώρησαν από την αεροπορική βάση Άιν αλ Άσαντ του Ιράκ, η οποία φιλοξενούσε τις αμερικανικές δυνάμεις στο δυτικό Ιράκ, και ο ιρακινός στρατός ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο, ανακοίνωσε το ιρακινό υπουργείο Άμυνας το Σάββατο.

Το 2024, η Ουάσιγκτον και η Βαγδάτη κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τα σχέδια για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ και τη μετάβαση σε μια διμερή σχέση ασφάλειας, όπως αναφέρει το Reuters.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι εκατοντάδες στρατιώτες θα αποχωρούσαν έως τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ οι υπόλοιποι θα αποχωρούσαν έως το τέλος του 2026. Σύμφωνα με ιρακινά μέσα, στις 4 Ιανουαρίου 150 φορτηγά των ΗΠΑ αναχώρησαν προς τις βάσεις Ατ Τανφ στη Συρία και Χαρίρ στο Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν. Μετέφεραν στρατιωτικό προσωπικό και εξοπλισμό μάχης.

Συνταγματάρχης του ιρακινού στρατού επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη βάση, αναφέροντας ότι παρέμειναν μερικοί στρατιώτες λόγω ορισμένων λογιστικών προβλημάτων. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας. Τυπικά η πλήρης αναχώρηση επισπεύστηκε εξαιτίας της κλιμάκωσης ανάμεσα σε ΗΠΑ/Ισραήλ και Ιράν.

Η αποχώρηση είχε αποφασιστεί γιατί ο στρατός των ΗΠΑ δεν ήταν ασφαλής

Η Άιν αλ Άσαντ φιλοξένησε για χρόνια τις αμερικανικές και συμμαχικές τους δυνάμεις και έχει επανειλημμένα αποτελέσει στόχο ένοπλων ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν κατά τη διάρκεια περιόδων αυξημένων περιφερειακών εντάσεων, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου μετά τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμάνι από τις ΗΠΑ το 2020, επί προεδρίας Τραμπ.

Η σημαντικότερη επίθεση συνέβη στις 8 Ιανουαρίου, με την διεξαγωγή πυραυλικής επίθεσης στη στρατιωτική βάση Άιν αλ Άσαντ ως αντίδραση του Ιράν στη δολοφονία του υποστράτηγου Χατζ Κασέμ Σολεϊμάνι από τις αμερικανικές δυνάμεις κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης σε επίθεση με drone.

Σύμφωνα με το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Υποστράτηγος Αμπντούλ Αμίρ Ρασίντ Γιαραλάχ, επέβλεψε σήμερα την κατανομή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων κλάδων και σχηματισμών στην αεροπορική βάση Αΐν αλ-Ασάντ, μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων και την ανάληψη του πλήρους ελέγχου της βάσης από τον ιρακινό στρατό.

Στην βάση τοποθετήθηκε η 65η Ταξιαρχία Ειδικών Δυνάμεων και τα συντάγματά της, καθώς και η Πολεμική Αεροπορία και η Αεροπορία Στρατού οι οποίες θα διασφαλίσουν την άμυνα της βάσης.