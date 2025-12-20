Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ

Ο επικεφαλής της ανώτατης δικαστικής αρχής του Ιράκ ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες των ένοπλων παρατάξεων δέχτηκαν να συνεργαστούν στο ακανθώδες θέμα του μονοπωλίου των όπλων από το κράτος. Ωστόσο, η πανίσχυρη οργάνωση Καταέμπ Χεζμπολάχ διευκρίνισε ότι δέχεται να συζητήσει το θέμα μόνο μετά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Ιράκ.

«Η αντίσταση είναι δικαίωμα και τα όπλα θα παραμείνουν στα χέρια των μαχητών της» ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Οι ηγέτες των τριών άλλων οργανώσεων εκτιμούν ότι έχει έρθει η ώρα να περάσουν τα όπλα αποκλειστικά υπό τον έλεγχο του κράτους. Παρ’ όλα αυτά, δεν δεσμεύτηκαν ρητά ότι θα αφοπλιστούν.

Ο Φαΐκ Ζιντάν, πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου των δικαστικών αρχών, ευχαρίστησε τους αρχηγούς των οργανώσεων «που ακολούθησαν τη συμβουλή να συντονιστούν ώστε να εφαρμοστεί το κράτος δικαίου, να αναλάβει το κράτος τον έλεγχο των όπλων και να στραφούν προς την πολιτική δράση όταν παρέλθει η εθνική ανάγκη για στρατιωτική δράση».

Η απαίτηση των ΗΠΑ

Μετά τις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου, οι ΗΠΑ, που διατηρούν δυνάμεις στο Ιράκ, απαίτησαν από τη μελλοντική κυβέρνηση να διαλύσει έξι ένοπλες οργανώσεις, σύμφωνα με Ιρακινούς αξιωματούχους και διπλωμάτες που ρωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο. Η Ουάσιγκτον έχει ήδη χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές οργανώσεις» πολλές ένοπλες ιρακινές ομάδες. Οι περισσότερες συνδέονται με τη Χασντ Αλ Σάαμπι, έναν συνασπισμό πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων που σήμερα έχει ενταχθεί στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις. Παρ’ όλα αυτά κατηγορούνται ότι δρουν εκτός των κρατικών δομών.

Ορισμένες από τις ομάδες ενίσχυσαν επίσης την επιρροή τους στο Κοινοβούλιο στο οποίο πλειοψηφεί το Πλαίσιο Συντονισμού, μια συμμαχία σιιτικών, φιλοϊρανικών κομμάτων. Αυτή η συμμαχία αναμένεται ότι θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του πρωθυπουργού της χώρας, μια θέση που κατά παράδοση αναλαμβάνεται από σιίτες πολιτικούς. Έπειτα από κάθε εκλογική διαδικασία ο πρωθυπουργός επιλέγεται μέσα από επίπονες διαπραγματεύσεις, κυρίως μεταξύ των σιιτικών κομμάτων.

Ο «άξονας της αντίστασης»

Οι ένοπλες, σιιτικές οργανώσεις του Ιράκ, που ανήκουν σε αυτό που το Ιράν αποκαλεί «άξονα της αντίστασης» εναντίον του Ισραήλ, ζητούν την αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών που αναπτύχθηκαν στη χώρα στο πλαίσιο του πολέμου κατά των τζιχαντιστών. Έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις εναντίον τους. Μία από αυτές, η σιιτική Ασάιμπ Αχλ Αλ Χακ, με επικεφαλής τον Καΐς αλ Χαζάλι, απέσπασε 27 έδρες (σε σύνολο 329) στις εκλογές του Νοεμβρίου. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ο ηγέτης της είπε ότι πιστεύει στη «συνεχή έκκληση» να περιοριστούν τα όπλα μόνο στον έλεγχο του κράτους, σημειώνοντας: «Αποτελούμε πλέον μέρος του κράτους».

Δύο άλλες ομάδες έχουν συμφωνήσει με αυτήν την πρόταση.