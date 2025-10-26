Η κουρδική οργάνωση ανταρτών Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) ανακοίνωσε σήμερα πως αποσύρει όλους τους μαχητές από την Τουρκία στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Firat.

Ήδη, 25 μαχητές έχουν αποχωρήσει από την Τουρκία

«Θέτουμε σε εφαρμογή την απόσυρση όλων των δυνάμεών μας από το εσωτερικό της Τουρκίας» με 25 μαχητές, άνδρες και γυναίκες, να έχουν ήδη μετακινηθεί στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το κίνημα.

Τι ζητά το PKK από την Τουρκία

Στην ίδια ανακοίνωση, κάλεσε την Τουρκία να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα για τη συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την επανένταξη των αγωνιστών του στην πολιτική ζωή.

«Τα νομικά και πολιτικά μέτρα» που απαιτούνται από τη διαδικασία και οι νόμοι που είναι «αναγκαίο για τη συμμετοχή στη δημοκρατική πολιτική ζωή πρέπει να προωθηθούν χωρίς καθυστέρηση», σημείωσε το PKK.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε αναφερθεί στον αφοπλισμό του PKK στις 12 Ιουλίου, όταν έγινε η παράδοση της πρώτης παρτίδας όπλων από τις δυνάμεις του, ένα βήμα που, όπως είπε, άνοιξε μια νέα σελίδα για τη χώρα.

Την προηγούμενη μέρα τριάντα μαχητές του PKK έκαψαν τα όπλα τους στην είσοδο μιας σπηλιάς στο βόρειο Ιράκ, σηματοδοτώντας ένα συμβολικό αλλά σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό μιας δεκαετούς εξέγερσης κατά της Τουρκίας.

«Από χθες, η μάστιγα της τρομοκρατίας έχει εισέλθει στη διαδικασία του τερματισμού. Σήμερα είναι μια νέα μέρα, μια νέα σελίδα έχει ανοίξει στην ιστορία. Σήμερα, οι πόρτες μιας μεγάλης, ισχυρής Τουρκίας έχουν ανοίξει διάπλατα», είχε δηλώσει ο Ερντογάν στα μέλη του κόμματός του, του ΑΚΡ, στην Άγκυρα.