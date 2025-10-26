Τουρκία: Το PKK αποσύρει όλους τους μαχητές του στο βόρειο Ιράκ
Το PKK κάλεσε την Τουρκία να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα για τη συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την επανένταξη των αγωνιστών του στην πολιτική ζωή
- Αυτοί είναι οι λόγοι που η Κάθριν Κόνολι σάρωσε στις εκλογές στην Ιρλανδία
- Επεκτείνεται η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα - Οι πιο «ανοιχτοχέρηδες» ταξιδιώτες
- Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού
- Τρεις νεκροί μετά από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο - 27 τραυματίες, ανάμεσά τους έξι παιδιά
Η κουρδική οργάνωση ανταρτών Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) ανακοίνωσε σήμερα πως αποσύρει όλους τους μαχητές από την Τουρκία στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Firat.
Ήδη, 25 μαχητές έχουν αποχωρήσει από την Τουρκία
«Θέτουμε σε εφαρμογή την απόσυρση όλων των δυνάμεών μας από το εσωτερικό της Τουρκίας» με 25 μαχητές, άνδρες και γυναίκες, να έχουν ήδη μετακινηθεί στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το κίνημα.
Τι ζητά το PKK από την Τουρκία
Στην ίδια ανακοίνωση, κάλεσε την Τουρκία να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα για τη συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την επανένταξη των αγωνιστών του στην πολιτική ζωή.
«Τα νομικά και πολιτικά μέτρα» που απαιτούνται από τη διαδικασία και οι νόμοι που είναι «αναγκαίο για τη συμμετοχή στη δημοκρατική πολιτική ζωή πρέπει να προωθηθούν χωρίς καθυστέρηση», σημείωσε το PKK.
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε αναφερθεί στον αφοπλισμό του PKK στις 12 Ιουλίου, όταν έγινε η παράδοση της πρώτης παρτίδας όπλων από τις δυνάμεις του, ένα βήμα που, όπως είπε, άνοιξε μια νέα σελίδα για τη χώρα.
Την προηγούμενη μέρα τριάντα μαχητές του PKK έκαψαν τα όπλα τους στην είσοδο μιας σπηλιάς στο βόρειο Ιράκ, σηματοδοτώντας ένα συμβολικό αλλά σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό μιας δεκαετούς εξέγερσης κατά της Τουρκίας.
«Από χθες, η μάστιγα της τρομοκρατίας έχει εισέλθει στη διαδικασία του τερματισμού. Σήμερα είναι μια νέα μέρα, μια νέα σελίδα έχει ανοίξει στην ιστορία. Σήμερα, οι πόρτες μιας μεγάλης, ισχυρής Τουρκίας έχουν ανοίξει διάπλατα», είχε δηλώσει ο Ερντογάν στα μέλη του κόμματός του, του ΑΚΡ, στην Άγκυρα.
- Πειραιάς: Ληστεία σε διαμέρισμα – Εδεσαν 62χρονο και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα
- Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [26.10 – 01.11.2025]
- LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός
- Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία
- «Τα έχεις κάνει πάνω σου» – Καυγάς του Κόντε με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στο Νάπολι – Ίντερ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις