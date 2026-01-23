newspaper
Τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους θα δικαστούν στο Ιράκ ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ρόλου
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026

Τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους θα δικαστούν στο Ιράκ ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ρόλου

Την ώρα που αμερικανικές και ιρακινές πηγές επιβεβαιώνουν την έναρξη της μεταφοράς μελών του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, αυτοί θα μεταφερθούν σε επίσημες φυλακές και όχι σε στρατόπεδα/καμπς

Οι ΗΠΑ θα ολοκληρώσουν τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από τη Συρία στο Ιράκ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχο. Ο αμερικανικός στρατός αναμένει να ολοκληρώσει τη μεταφορά έως και 7.000 κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από τις συριακές φυλακές στο Ιράκ τις επόμενες ημέρες, δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Reuters την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι εκατοντάδες θα μετακινούνται καθημερινά πέρα από τα σύνορα.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις της μετέφεραν 150 κρατούμενους του Ισλαμικού Κράτους από ένα κέντρο κράτησης στην επαρχία Χασάκα της Συρίας στο Ιράκ, επικαλούμενη την ανάγκη να προφυλαχθούν από τυχόν αποδράσεις από τις φυλακές. Έκκληση να δικαστούν στις χώρες καταγωγής απηύθυναν οι ΗΠΑ.

Οι μεταφορές πραγματοποιούνται μετά την ταχεία κατάρρευση των κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία, η οποία προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια των φυλακών, μετά την απόδραση περίπου 200 χαμηλόβαθμων μαχητών του Ισλαμικού Κράτους από τη φυλακή Σαντάντι της Συρίας την Τρίτη. Οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις συνέλαβαν πολλούς από αυτούς.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι μεταφορές των ΗΠΑ έδωσαν προτεραιότητα στους «πιο επικίνδυνους» μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και σημείωσε ότι ήταν πολίτες πολλών διαφορετικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Οι ΗΠΑ ευχαρίστησαν το Ιράκ για την υποδοχή των μελών του Ισλαμικού Κράτους

Ιρακινές νομικές πηγές ανέφεραν ότι οι κρατούμενοι του Ισλαμικού Κράτους που έχουν σταλεί μέχρι στιγμής από τη Συρία περιλαμβάνουν διάφορες εθνικότητες, με τους Ιρακινούς να αποτελούν την μεγαλύτερη ομάδα, μαζί με Άραβες μαχητές από άλλες χώρες και υπηκόους της Βρετανίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Σουηδίας. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαιρέτισε την Πέμπτη το Ιράκ για την υποδοχή των κρατουμένων.

«Οι μη ιρακινοί τρομοκράτες θα παραμείνουν προσωρινά στο Ιράκ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τις χώρες να αναλάβουν την ευθύνη και να επαναπατρίσουν τους πολίτες τους που βρίσκονται σε αυτές τις εγκαταστάσεις, ώστε να δικαστούν», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ανακοίνωσή του.

Το Ισλαμικό Κράτος εμφανίστηκε στο Ιράκ και τη Συρία και, στο αποκορύφωμα της δύναμής του από το 2014 έως το 2017, κατείχε μεγάλες εκτάσεις των δύο χωρών, κυβερνώντας εκατομμύρια ανθρώπους. Το «χαλιφάτο» του τελικά κατέρρευσε μετά από στρατιωτικές εκστρατείες των περιφερειακών κυβερνήσεων και μιας συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Οι φυλακές από τις οποίες μεταφέρονται τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους βρίσκονται στην επαρχία Χασάκα της βορειοανατολικής Συρίας, όπου οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις συνεργάζονταν στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες για χρόνια προκειμένου να τις ασφαλίσουν.

Η Συρία επανενώνεται με την προσθήκη των κουρδικών περιοχών

Οι ΗΠΑ υποστήριζαν τις SDF από το 2015, όταν δημιουργήθηκε η δύναμη με σκοπό την εκδίωξη του Ισλαμικού Κράτους από τη βορειοανατολική Συρία. Οι SDF χρησιμοποίησαν αργότερα αυτό το έδαφος για να ιδρύσουν έναν αυτόνομο θύλακα, με ξεχωριστές πολιτικές και στρατιωτικές δομές.

Ωστόσο, στα τέλη του 2024, οι αντάρτικες δυνάμεις του προέδρου Άχμεντ Αλ Σάρα ανέτρεψαν τον μακροχρόνιο ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ και δεσμεύτηκαν να θέσουν ολόκληρη τη Συρία υπό τον έλεγχο της νέας κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που ελέγχουν οι SDF.

Η συριακή κυβέρνηση κατέλαβε πρόσφατα εκτάσεις της βόρειας και ανατολικής Συρίας από τις κουρδικές δυνάμεις, εδραιώνοντας την εξουσία του Αλ Σάρα, σε μια ραγδαία εξέλιξη των γεγονότων που έφερε σχεδόν όλη τη Συρία ξανά υπό την εξουσία του κράτους με έδρα τη Δαμασκό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περίπου 1.000 στρατιώτες στη Συρία, αλλά εδώ και καιρό σκέφτονται να αποχωρήσουν.

Με την ανατροπή του Άσαντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με τον Αλ Σάρα, αίροντας τις κυρώσεις και καλωσορίζοντας τη Συρία σε μια διεθνή συμμαχία κατά του Ισλαμικού Κράτους. Ο αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ δήλωσε την Τρίτη ότι ο αρχικός σκοπός των SDF είχε σε μεγάλο βαθμό λήξει και ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν μακροπρόθεσμο συμφέρον να διατηρήσουν την παρουσία τους στη Συρία.

Ο ιρακινός στρατός επιβεβαιώνει την παραλαβή των πρώτων μελών του Ισλαμικού Κράτους

Ο ιρακινός στρατός επιβεβαίωσε την παραλαβή 150 κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους (Ιρακινών και αλλοδαπών) που μεταφέρθηκαν από φυλακές που προηγουμένως τελούσαν υπό τον έλεγχο των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στη Συρία. Η μεταφορά εγκρίθηκε από το υπουργικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και συντονίστηκε με τη Διεθνή Συμμαχία.

Οι κρατούμενοι περιγράφονται ως ανώτεροι ηγέτες του Ισλαμικού Κράτους, υπεύθυνοι για σημαντικές επιθέσεις στο Ιράκ και μεταφέρθηκαν σε επίσημες σωφρονιστικές εγκαταστάσεις του Ιράκ.  Πρόσθετες ομάδες θα καθοριστούν αργότερα με βάση εκτιμήσεις ασφάλειας και επιτόπιες αξιολογήσεις. Υπάρχουν σχέδια για τη μεταφορά έως και 7.000 κρατουμένων από τη Συρία στο Ιράκ.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Ιράκ, ανακοινώνει τις δίκες του Ισλαμικού Κράτους

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει τις δίκες των μελών του Ισλαμικού Κράτους που διέπραξαν εγκλήματα στο Ιράκ, επικαλούμενο «τις διατάξεις του ιρακινού Συντάγματος και των εφαρμοστέων ποινικών νόμων, και υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, καθώς και της επακόλουθης μεταφοράς κρατουμένων τρομοκρατών του ΙΚ από φυλακές που τελούσαν υπό τον έλεγχο των SDF».

Στην συνέχεια επιβεβαιώνει «ότι η ιρακινή δικαιοσύνη θα κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες κατά των κατηγορουμένων, οι οποίοι θα παραληφθούν και θα τοποθετηθούν στα αρμόδια σωφρονιστικά ιδρύματα» σε ανακοίνωση που μοιράστηκε το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Tονίσε τη σημασία της «τεκμηρίωσης και αρχειοθέτησης των τρομοκρατικών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης και σε συντονισμό με το Εθνικό Κέντρο Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ποινικά στοιχεία διακρατικού χαρακτήρα, να ενισχυθεί η διεθνής δικαστική συνεργασία και να διασφαλιστεί ότι κανένας κατηγορούμενος δεν θα διαφύγει της νομικής ευθύνης».

Τόνισε ότι «όλοι οι κατηγορούμενοι, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τη θέση τους εντός της τρομοκρατικής οργάνωσης, υπόκεινται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της ιρακινής δικαιοσύνης και θα υποβληθούν σε νομικές διαδικασίες χωρίς εξαίρεση, με τρόπο που θα διαφυλάσσει τα δικαιώματα των θυμάτων και θα ενισχύει την αρχή του κράτους δικαίου στο Ιράκ».

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Απευθείας διαπραγμάτευση 23.01.26

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους
Κόσμος 23.01.26

Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους

Σύμφωνα με πληροφορίες από την συνάντηση ανάμεσα στον διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, οι συγκρούσεις οδεύουν προς τερματισμό.

Σύνταξη
Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις
Ανάληψη ευθύνης 22.01.26

Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προέβη σε διάγγελμα με το οποίο δίνει την θέση του Ιράν για τις αιματηρές διαδηλώσεις επιβεβαιώνοντας «σχεδόν 3.000 θανάτους».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
Από τον Μάρτιο 22.01.26

Σενάριο για προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» - Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»

Αναβρασμός στο μπλοκ των «27» καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο δηλώνει διπλωμάτης της ΕΕ ενώ ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία
Κόσμος 22.01.26

Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία

Στις 22 Ιανουαρίου άρχισε στην Αυστρία η δίκη του Έγκιστο Οτ, ο οποίος κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με ρωσικά δίκτυα κατασκοπείας και διέρρευσε ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες

Σύνταξη
Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 22.01.26

Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Επίθεση με μαχαίρι από περισσότερους από έναν δράστες σημειώθηκε στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για έξι τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της χώρας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Οι δηλώσεις Ράμα 22.01.26

Τη συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας

Σύνταξη
Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση
Κόσμος 22.01.26

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η τράπεζα έκλεισε τους λογαριασμούς του χωρίς να τον προειδοποιήσει εγκαίρως, τον Απρίλιο του 2021, τρεις μήνες μετά την επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο

Σύνταξη
Γαλλία: Δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας – Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία
Τραυματίες 22.01.26

Το Παρίσι δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας - Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία

Στην Γαλλία, η κουρδική κοινότητα πολλαπλασίασε τις τελευταίες ημέρες τις διαδηλώσεις της, θεωρώντας ότι οι γαλλικές αρχές «την πρόδωσαν»

Σύνταξη
Σύνοδος κορυφής – ΕΕ: Οι αποφάσεις για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τη Γροιλανδία και την Αρκτική
Ντερ Λάιεν - Κόστα 23.01.26

Οι αποφάσεις της ΕΕ για σχέσεις με ΗΠΑ, Γροιλανδία και Αρκτική

«Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον για την ασφάλεια της Αρκτικής, κυρίως μέσω ΝΑΤΟ», τόνισε ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στις αποφάσεις της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Ανάγκη να διατηρηθούν οι ευρωατλαντικές σχέσεις σε «λειτουργικό» επίπεδο
Σύνοδος κορυφής 23.01.26

«Ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, δηλώνει ο Μητσοτάκης

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς – Εκφράζει «σοβαρές αμφιβολίες» για το Συμβούλιο Ειρήνης
Βρυξέλλες 23.01.26

Η ΕΕ χαιρετίζει τον Τραμπ για τους δασμούς, αμφιβάλλει για το Συμβούλιο Ειρήνης

«Θετική» έκρινε η ΕΕ την απόφαση του Τραμπ να μην επιβάλλει νέους δασμούς, την οποία χαιρέτισε, αλλά εξέφρασε τις «σοβαρές αμφιβολίες» της για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου.

Σύνταξη
Κόσμος 23.01.26

Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία

Και μαθηματικά στα πλέι οφ του Europa League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, με τον δικέφαλο να ελπίζει ακόμη και για την 8άδα. Βαθμολογία, αποτελέσματα της League Phase μετά την 7η αγωνιστική και το πρόγραμμα της 8ης.

Σύνταξη
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου - «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών. «Είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έχετε εκμεταλλευτεί όλες τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας» τόνισε.

Σύνταξη
Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1: Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και… πρόκριση (vid)
Europa League 22.01.26

Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και... πρόκριση για τον Παναθηναϊκό (1-1)

Με ωραίο γκολ του Ανάς Ζαρουρί ο ανώτερος Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Φερεντσβάρος και πέρασε μαθηματικά στην ενδιάμεση φάση. O Γιουσούφ το 1-0, δεν παίζει με Ρόμα ο Σβιντέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις
Ανάληψη ευθύνης 22.01.26

Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προέβη σε διάγγελμα με το οποίο δίνει την θέση του Ιράν για τις αιματηρές διαδηλώσεις επιβεβαιώνοντας «σχεδόν 3.000 θανάτους».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
15 Μαρτίου 22.01.26

Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά

Στα φετινά Όσκαρ, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει πως είναι η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς για περισσότερους λόγους από τους προφανείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
Διεθνής Οικονομία 22.01.26

Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Δανία, η Ελβετία και η Ιρλανδία πρωτοστατούν ως μερικές από τις πιο ελκυστικές χώρες για πρόσληψη προσωπικού στην Ευρώπη, χάρη στα ισχυρά οικοσυστήματα δεξιοτήτων, την υψηλή παραγωγικότητα και τους αξιόπιστους θεσμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
Από τον Μάρτιο 22.01.26

Σενάριο για προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» - Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»

Αναβρασμός στο μπλοκ των «27» καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο δηλώνει διπλωμάτης της ΕΕ ενώ ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
