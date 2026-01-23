Οι ΗΠΑ θα ολοκληρώσουν τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από τη Συρία στο Ιράκ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχο. Ο αμερικανικός στρατός αναμένει να ολοκληρώσει τη μεταφορά έως και 7.000 κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από τις συριακές φυλακές στο Ιράκ τις επόμενες ημέρες, δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Reuters την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι εκατοντάδες θα μετακινούνται καθημερινά πέρα από τα σύνορα.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις της μετέφεραν 150 κρατούμενους του Ισλαμικού Κράτους από ένα κέντρο κράτησης στην επαρχία Χασάκα της Συρίας στο Ιράκ, επικαλούμενη την ανάγκη να προφυλαχθούν από τυχόν αποδράσεις από τις φυλακές. Έκκληση να δικαστούν στις χώρες καταγωγής απηύθυναν οι ΗΠΑ.

Οι μεταφορές πραγματοποιούνται μετά την ταχεία κατάρρευση των κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία, η οποία προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια των φυλακών, μετά την απόδραση περίπου 200 χαμηλόβαθμων μαχητών του Ισλαμικού Κράτους από τη φυλακή Σαντάντι της Συρίας την Τρίτη. Οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις συνέλαβαν πολλούς από αυτούς.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι μεταφορές των ΗΠΑ έδωσαν προτεραιότητα στους «πιο επικίνδυνους» μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και σημείωσε ότι ήταν πολίτες πολλών διαφορετικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Οι ΗΠΑ ευχαρίστησαν το Ιράκ για την υποδοχή των μελών του Ισλαμικού Κράτους

Ιρακινές νομικές πηγές ανέφεραν ότι οι κρατούμενοι του Ισλαμικού Κράτους που έχουν σταλεί μέχρι στιγμής από τη Συρία περιλαμβάνουν διάφορες εθνικότητες, με τους Ιρακινούς να αποτελούν την μεγαλύτερη ομάδα, μαζί με Άραβες μαχητές από άλλες χώρες και υπηκόους της Βρετανίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Σουηδίας. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαιρέτισε την Πέμπτη το Ιράκ για την υποδοχή των κρατουμένων.

«Οι μη ιρακινοί τρομοκράτες θα παραμείνουν προσωρινά στο Ιράκ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τις χώρες να αναλάβουν την ευθύνη και να επαναπατρίσουν τους πολίτες τους που βρίσκονται σε αυτές τις εγκαταστάσεις, ώστε να δικαστούν», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ανακοίνωσή του.

Το Ισλαμικό Κράτος εμφανίστηκε στο Ιράκ και τη Συρία και, στο αποκορύφωμα της δύναμής του από το 2014 έως το 2017, κατείχε μεγάλες εκτάσεις των δύο χωρών, κυβερνώντας εκατομμύρια ανθρώπους. Το «χαλιφάτο» του τελικά κατέρρευσε μετά από στρατιωτικές εκστρατείες των περιφερειακών κυβερνήσεων και μιας συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Οι φυλακές από τις οποίες μεταφέρονται τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους βρίσκονται στην επαρχία Χασάκα της βορειοανατολικής Συρίας, όπου οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις συνεργάζονταν στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες για χρόνια προκειμένου να τις ασφαλίσουν.

Η Συρία επανενώνεται με την προσθήκη των κουρδικών περιοχών

Οι ΗΠΑ υποστήριζαν τις SDF από το 2015, όταν δημιουργήθηκε η δύναμη με σκοπό την εκδίωξη του Ισλαμικού Κράτους από τη βορειοανατολική Συρία. Οι SDF χρησιμοποίησαν αργότερα αυτό το έδαφος για να ιδρύσουν έναν αυτόνομο θύλακα, με ξεχωριστές πολιτικές και στρατιωτικές δομές.

Ωστόσο, στα τέλη του 2024, οι αντάρτικες δυνάμεις του προέδρου Άχμεντ Αλ Σάρα ανέτρεψαν τον μακροχρόνιο ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ και δεσμεύτηκαν να θέσουν ολόκληρη τη Συρία υπό τον έλεγχο της νέας κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που ελέγχουν οι SDF.

Η συριακή κυβέρνηση κατέλαβε πρόσφατα εκτάσεις της βόρειας και ανατολικής Συρίας από τις κουρδικές δυνάμεις, εδραιώνοντας την εξουσία του Αλ Σάρα, σε μια ραγδαία εξέλιξη των γεγονότων που έφερε σχεδόν όλη τη Συρία ξανά υπό την εξουσία του κράτους με έδρα τη Δαμασκό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περίπου 1.000 στρατιώτες στη Συρία, αλλά εδώ και καιρό σκέφτονται να αποχωρήσουν.

Με την ανατροπή του Άσαντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με τον Αλ Σάρα, αίροντας τις κυρώσεις και καλωσορίζοντας τη Συρία σε μια διεθνή συμμαχία κατά του Ισλαμικού Κράτους. Ο αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ δήλωσε την Τρίτη ότι ο αρχικός σκοπός των SDF είχε σε μεγάλο βαθμό λήξει και ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν μακροπρόθεσμο συμφέρον να διατηρήσουν την παρουσία τους στη Συρία.

Ο ιρακινός στρατός επιβεβαιώνει την παραλαβή των πρώτων μελών του Ισλαμικού Κράτους

Ο ιρακινός στρατός επιβεβαίωσε την παραλαβή 150 κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους (Ιρακινών και αλλοδαπών) που μεταφέρθηκαν από φυλακές που προηγουμένως τελούσαν υπό τον έλεγχο των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στη Συρία. Η μεταφορά εγκρίθηκε από το υπουργικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και συντονίστηκε με τη Διεθνή Συμμαχία.

Οι κρατούμενοι περιγράφονται ως ανώτεροι ηγέτες του Ισλαμικού Κράτους, υπεύθυνοι για σημαντικές επιθέσεις στο Ιράκ και μεταφέρθηκαν σε επίσημες σωφρονιστικές εγκαταστάσεις του Ιράκ. Πρόσθετες ομάδες θα καθοριστούν αργότερα με βάση εκτιμήσεις ασφάλειας και επιτόπιες αξιολογήσεις. Υπάρχουν σχέδια για τη μεταφορά έως και 7.000 κρατουμένων από τη Συρία στο Ιράκ.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Ιράκ, ανακοινώνει τις δίκες του Ισλαμικού Κράτους

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει τις δίκες των μελών του Ισλαμικού Κράτους που διέπραξαν εγκλήματα στο Ιράκ, επικαλούμενο «τις διατάξεις του ιρακινού Συντάγματος και των εφαρμοστέων ποινικών νόμων, και υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, καθώς και της επακόλουθης μεταφοράς κρατουμένων τρομοκρατών του ΙΚ από φυλακές που τελούσαν υπό τον έλεγχο των SDF».

Στην συνέχεια επιβεβαιώνει «ότι η ιρακινή δικαιοσύνη θα κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες κατά των κατηγορουμένων, οι οποίοι θα παραληφθούν και θα τοποθετηθούν στα αρμόδια σωφρονιστικά ιδρύματα» σε ανακοίνωση που μοιράστηκε το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Tονίσε τη σημασία της «τεκμηρίωσης και αρχειοθέτησης των τρομοκρατικών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης και σε συντονισμό με το Εθνικό Κέντρο Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ποινικά στοιχεία διακρατικού χαρακτήρα, να ενισχυθεί η διεθνής δικαστική συνεργασία και να διασφαλιστεί ότι κανένας κατηγορούμενος δεν θα διαφύγει της νομικής ευθύνης».

Τόνισε ότι «όλοι οι κατηγορούμενοι, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τη θέση τους εντός της τρομοκρατικής οργάνωσης, υπόκεινται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της ιρακινής δικαιοσύνης και θα υποβληθούν σε νομικές διαδικασίες χωρίς εξαίρεση, με τρόπο που θα διαφυλάσσει τα δικαιώματα των θυμάτων και θα ενισχύει την αρχή του κράτους δικαίου στο Ιράκ».