Συρία: Ο Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν ζητούν άμεση αποκλιμάκωση και μόνιμη κατάπαυση πυρός
Ζητούν επίσης την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, στην Συρία, καθώς η εφαρμογή της σχετικής συμφωνίας καθυστερεί
Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο πρόεδρος της αυτόνομης περιοχής του ιρακινού Κουρδιστάν, Νετσιρβάν Μπαρζανί, απηύθυναν το Σάββατο έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση στην Συρία, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.
«Κάλεσαν όλες τις πλευρές να προχωρήσουν στην αποκλιμάκωση αμέσως και να εφαρμόσουν μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Ζητούν επίσης την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, στο συριακό κράτος, βάσει της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου 2025, η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στην κεντρική διοίκηση, η εφαρμογή της οποίας ωστόσο καθυστερεί», υπογραμμίζουν.
Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Νετσιρβάν Μπαρζανί πρόσθεσαν ότι είναι «πλήρης ευθύνη των συριακών αρχών να διασφαλίσουν την προστασία» των αμάχων πληθυσμών, σύμφωνα με το Ελιζέ.
Σε εξέλιξη βίαιες συγκρούσεις
Οι Κούρδοι κατηγόρησαν σήμερα τη συριακή κυβέρνηση πως «πρόδωσε» μία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την απόσυρση των κουρδικών δυνάμεων από περιοχές στη βόρεια Συρία και έκαναν λόγο για βίαιες συγκρούσεις με τον στρατό.
Σε ένα δελτίο Τύπου, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, όπου επικρατούν οι Κούρδοι, υποστηρίζουν πως οι κυβερνητικές δυνάμεις «παραβίασαν τις τελευταίες συμφωνίες και πρόδωσαν τις δυνάμεις μας καθώς εκείνες αποσύρονταν» σε δύο μέτωπα.
Λένε, επίσης, πως «βίαιες συγκρούσεις εκτυλίσσονται» και «βομβαρδισμοί» εναντίον της επαρχίας Ράκα, που τελεί υπό κουρδικό έλεγχο.
