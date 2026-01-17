Συρία: Οι Κούρδοι κατηγορούν την κυβέρνηση για προδοσία – Σε εξέλιξη βίαιες συγκρούσεις

Οι Κούρδοι κατηγόρησαν το Σάββατο τη συριακή κυβέρνηση πως «πρόδωσε» μία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την απόσυρση των κουρδικών δυνάμεων από περιοχές στη βόρεια Συρία και έκαναν λόγο για βίαιες συγκρούσεις με τον στρατό.

Σε ένα δελτίο Τύπου, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, όπου επικρατούν οι Κούρδοι, υποστηρίζουν πως οι κυβερνητικές δυνάμεις «παραβίασαν τις τελευταίες συμφωνίες και πρόδωσαν τις δυνάμεις μας καθώς εκείνες αποσύρονταν» σε δύο μέτωπα.

Λένε, επίσης, πως «βίαιες συγκρούσεις εκτυλίσσονται» και «βομβαρδισμοί» εναντίον της επαρχίας Ράκα, που τελεί υπό κουρδικό έλεγχο.

Απαγόρευση κυκλοφορίας επέβαλαν οι κουρδικές δυνάμεις στη Ράκα

Εν τω μεταξύ, οι κουρδικές αρχές ανακοίνωσαν πως επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα στην επαρχία Ράκα, την οποία ελέγχουν, στη βόρεια Συρία, με τις κυβερνητικές δυνάμεις, που προελαύνουν, να απειλούν να βομβαρδίσουν στόχους στην περιοχή.

Μετά την ανάκτηση του ελέγχου σήμερα κοινοτήτων στο βόρειο τμήμα της Συρίας, που είχαν εκκενώσει υπό πίεση οι κουρδικές δυνάμεις, ο συριακός στρατός ζήτησε, σε μια ανακοίνωση, από τους αμάχους να απομακρυνθούν από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της επαρχίας Ράκα, την οποία σχεδιάζουν να πλήξουν.

Σε ένα δελτίο Τύπου, η αυτόνομη κουρδική διοίκηση ανακοίνωσε πως «μία πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας έχει επιβληθεί στην περιοχή της Ράκα μέχρι νεωτέρας».

Η πόλη της Ράκα, στην ομώνυμη επαρχία, ήταν η «πρωτεύουσα» της τζιχαντιστικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος», προτού καταληφθεί από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, με τη στήριξη ενός συνασπισμού δυνάμεων υπό τις ΗΠΑ.

Ο συριακός στρατός είπε νωρίτερα πως κατέλαβε τις περιοχές με κοιτάσματα πετρελαίου Σουφιάν και Ταουαράχ στη βόρεια Συρία, απ’ όπου Κούρδοι μαχητές αποσύρθηκαν από δεκάδες πόλεις και χωριά, βάσει της συμφωνίας που στόχευε στο να αποφευχθεί μια αιματηρή αναμέτρηση.

Οι κουρδικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν κάποια από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στην Συρία, στην επαρχία Ντέιρ αλ Ζορ, ανατολικότερα. Η συριακή κυβέρνηση λέει πως αυτά τα κοιτάσματα πρέπει να τα διαχειρίζεται η κεντρική διοίκηση.