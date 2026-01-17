Συρία: Ο Αλ Σάρα αναγνωρίζει τους Κούρδους ως ισότιμους πολίτες – Bομβάρδισε θέσεις του SDF στο Χαλέπι

Ο πρόεδρος της Συρίας αλ Σάρα εξέδωσε διάταγμα που επιβεβαιώνει ότι οι Κούρδοι αποτελούν «αναπόσπαστο κομμάτι» του συριακού λαού και της εθνικής ταυτότητας της χώρας, σε μια προσπάθεια να συμβιβάσει τις αντιμαχόμενες εθνοτικές δυνάμεις στη Συρία.

Οι Κούρδοι του SDF ζητούν την ανεξάρτητη ένταξή τους στον Συριακό Στρατό, υπό τις οδηγίες Κούρδων διοικητών και την παραμονή τους στις περιοχές με έντονο κουρδικό στοιχείο.

Ο πρόεδρος της Συρίας εξέδωσε την Παρασκευή το Διάταγμα με αριθμό 13 του 2026, στο οποίο επιβεβαιώνεται ότι «οι Κούρδοι πολίτες της Συρίας αποτελούν αναπόσπαστο και αυθεντικό μέρος του συριακού λαού και ότι η πολιτιστική και γλωσσική τους ταυτότητα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ενιαίας και πολυποίκιλης εθνικής ταυτότητας της Συρίας».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση υπήρξαν πανηγυρισμοί σε περιοχές του Χαλεπίου, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες του συριακού πρακτορείου SANA.

Ο Αλ Σάρα απευθύνθηκε στους Κούρδους της Συρίας

Ο πρόεδρος της Συρίας απευθύνθηκε στους Κούρδους Σύρους με τα εξής λόγια:

«Αδελφοί μας Κούρδοι, απόγονοι του Σαλάχ αλ-Ντιν, μην πιστεύετε την αφήγηση ότι επιθυμούμε να βλάψουμε τον κουρδικό λαό. Μα τον Θεό, όποιος σας βλάπτει είναι εχθρός μας μέχρι την Ημέρα της Κρίσης. Η ζωή σας είναι η ζωή μας και επιδιώκουμε μόνο το καλό της χώρας και του λαού της, την ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και την ενότητα της χώρας.

Έχω την τιμή σήμερα να εκδώσω ένα ειδικό διάταγμα για τους Κούρδους συμπατριώτες μας, που εγγυάται τα δικαιώματά τους και ορισμένες ιδιαιτερότητες στο κείμενο του νόμου.

Καλώ όλους όσους εκδιώχθηκαν βίαια από τη γη τους να επιστρέψουν με ασφάλεια, χωρίς κανέναν όρο ή περιορισμό εκτός από την κατάθεση των όπλων. Σας καλώ να συμμετάσχετε ενεργά στην οικοδόμηση αυτού του έθνους, στη διατήρηση της ασφάλειας και της ενότητάς του, και να απορρίψετε οτιδήποτε αντιβαίνει σε αυτούς τους στόχους».

Ο συριακός στρατός βομβάρδισε θέσεις στο Χαλέπι

Ο επιχειρησιακός διοικητής του Συριακού Αραβικού Στρατού ανακοίνωσε ότι «η αντίδρασή μας έχει ξεκινήσει εναντίον των θέσεων των τρομοκρατικών πολιτοφυλακών του PKK και των υπολειμμάτων του ανατρεπόμενου καθεστώτος που είναι σύμμαχοι της οργάνωσης SDF στην πόλη Ντέιρ Χαφέρ», που βρίσκεται στην ομώνυμη περιφέρεια στο κυβερνείο (επαρχία) του Χαλεπίου.

«Αυτές οι τοποθεσίες» συνέχισε, «θεωρούνται στρατιωτικές βάσεις της οργάνωσης SDF και των συμμάχων της, από τις οποίες εκτοξεύτηκαν ιρανικά drone εναντίον του λαού μας στην πόλη του Χαλεπίου. Έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον βομβαρδισμό της ανατολικής υπαίθρου της πόλης του Χαλεπίου και στην αποτροπή των κατοίκων από το να εγκαταλείψουν την περιοχή».

Παρότι όλες οι ανακοινώσεις βγήκαν σε χρονικό σημείο κοντά στον βομβαρδισμό των κουρδικών θέσεων, κατά πάσα πιθανότητα προηγήθηκαν οι βομβαρδισμοί και το διάταγμα Αλ Σάρα επισημοποίησε την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον Συριακό Αραβικό Στρατό και τον Συριακό Δημοκρατικό Στρατό.

Η ανακοίνωση του SDF για την αναδιάταξη των θέσεών του στη Συρία

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) ανακοίνωσαν ότι «θα αποσυρθούν από τις πρώτες γραμμές ανατολικά του Χαλεπίου αύριο στις 7:00 π.μ., αναδιατάσσοντας τις μονάδες τους σε θέσεις ανατολικά του ποταμού Ευφράτη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η απόφαση ακολουθεί διπλωματικές εκκλήσεις από συμμαχικές χώρες και μεσολαβητές και παρουσιάζεται ως χειρονομία καλής θέλησης για την υποστήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας ενοποίησης και κατάπαυσης του πυρός της 10ης Μαρτίου 2025».