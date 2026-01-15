newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»
Κόσμος 15 Ιανουαρίου 2026 | 08:46

Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»

Αντιφατικά μηνύματα στέλνει η ΕΕ ως προς τη λειτουργία της, καθώς Συμβούλιο και Κομισιόν λειτουργούν κόντρα στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA), θέτοντας χιλιάδες μετανάστες σε θανάσιμο κίνδυνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Spotlight

Όταν το 2016 η ΕΕ συμφωνούσε με την Τουρκία να κρατήσει η δεύτερη μετανάστες στην επικράτειά της με το αζημίωτο, οι Βρυξέλλες υποστήριζαν ότι ήταν μια ασφαλής χώρα. Φαίνεται όμως ότι το μπλογκ συνεχίζει αυτές τις συμφωνίες, ακόμα και αν η χώρα προέλευσης, σύμφωνα με την ίδια την ΕΕ(!), είναι από τα πιο επικίνδυνα σημεία στον κόσμο, εις γνώση των Ευρωπαίων ηγετών.

Πριν λίγες μέρες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έδωσαν τα χέρια με τον πρώην τζιχαντιστή και ηγέτη της Συρίας Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα στη Δαμασκό της, κλείνοντας μια αμφιλεγόμενη συμφωνία.

Ειδικότερα, το μπλογκ συμφώνησε να στείλει 620 εκατ. ευρώ σε βοήθεια στη Συρία, ώστε να αποκαταστήσει βασικές υπηρεσίες και συνθήκες διαβίωσης στη χώρα για να ενθαρρυνθούν οι Σύροι πρόσφυγες στην Ευρώπη να επιστρέψουν.

«Αυτό θα βοηθήσει επίσης στο να γίνουν οι συνθήκες πιο ευνοϊκές για την εθελοντική επιστροφή των πάρα πολλών Σύρων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα», δήλωσε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου η επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο.

Σήμερα στην Ευρώπη ζει περίπου ένα εκατομμύριο μεταναστών και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ασκούνται πιέσεις για την επιστροφή-απέλαση μεταναστών και προσφύγων. Έτσι, η Ευρώπη κλείνει άρον-άρον πολυσυμφωνίες, με μεσανατολίτες ηγέτες..

Το να επιστρέψουν οι άνθρωποι στη πατρίδες τους είναι θεμιτό, αλλά σύμφωνα με την έκθεση Δεκεμβρίου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA) η Συρία μόνο ασφαλής χώρα δεν είναι.

Οι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν πουθενά τον ISIS

Υπενθυμίζεται ότι η στάση της ΕΕ, αλλά και της Ελλάδας ήταν εξαιρετικά παθητική, όταν το 2025 στη Συρία σφαγιάζονταν ή διώκονταν από ισλαμιστές, υπό την κυβέρνηση του πρώην τζιχαντιστή αλ Σαράα.

Έτσι, σήμερα, οι Ευρωπαίοι είναι σαν να μην βλέπουν ότι στη Συρία έχει επιστρέψει το Ισλαμικό Κράτος. «Η απειλή που συνιστά το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε (ISIL) εξακολουθεί να υφίσταται» αναφέρει η έκθεση, τονίζοντας ότι «η οργάνωση συνέχισε να εκμεταλλεύεται ευκαιριακά το ασταθές τοπίο ασφάλειας που διαμορφώθηκε μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ».

«Φέρεται ότι η Μεταβατική Κυβέρνηση αποθάρρυνε τα αντίποινα κατά προσώπων συνδεόμενων με τον Άσαντ. Ωστόσο, επικράτησε κλίμα ανομίας, με ένοπλες ομάδες -μεταξύ των οποίων και ορισμένες που συνδέονται ή έχουν τυπικά ενσωματωθεί στις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας- να διαπράττουν παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων εξωδικαστικών εκτελέσεων» αναφέρεται στο «Country Guidance: Syria» του Δεκεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η EUAA είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ που παρέχει επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση στις εθνικές αρχές των χωρών της ΕΕ. Αυτό τις βοηθά να εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία για το άσυλο και να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη σύγκλιση όσον αφορά τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου και τις συνθήκες υποδοχής. Κοντολογίς, είναι η υπηρεσία που ενημερώνει για τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών.

Σε κίνδυνο οι Χριστιανοί

Από τις πρώτες μέρες που έπεσε ο Μπασάρ Αλ Άσαντ στη Συρία, ο de facto διάδοχός του, τζιχαντιστής τρομοκράτης Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, έδωσε μια γεύση για το πόσο κινδυνεύουν οι Χριστιανοί: δήλωσε ανοιχτά ότι «η Συρία θα διοικείται από τη σαρία του Αλλάχ», απαγορεύοντας ακόμα και τη μουσική σε εστιατόρια και καφέ, όπως έχουν σημειώει οι New York Times.

Για την ανθρωπότητα ολόκληρη, αλλά και την Ελλάδα ειδικότερα, οι εξελίξεις στη Συρία είναι μεγάλης βαρύτητας. Αυτό είχε τονίζει από τις πρώτες μέρες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνυμος, τονίζοντας ότι «η προέλαση ακραίων ενόπλων στοιχείων και η κατάληψη του Χαλεπίου θέτει εν κινδύνω την διαθρησκειακή σύσταση του πληθυσμού της περιοχής».

Πράγματι, σε ανάλυσή της στο Ινστιτούτο Γκέιτστοουν, μια συντηρητική δεξαμενή σκέψης, η Τουρκάλα δημοσιογράφος, Ουζάι Ουλούτ, επισημαίνει ότι οι χριστιανοί και οι Έλληνες στην περιοχή αντιμετωπίζουν υπαρξιακή απειλή. «Καμία χώρα δεν έχει φέρει καν την κατάσταση των Σύριων Χριστιανών στην ατζέντα της ΕΕ ή του ΟΗΕ» θα έλεγε η Ουλούτ. Από τότε που ανέλαβε ο αλ Σαράα «η εχθρότητα κατά των Χριστιανών και άλλων μειονοτήτων στη Συρία έχει εκτοξευτεί στα ύψη. Οι Χριστιανοί γίνονται όλο και περισσότερο θύματα εκφοβισμού, βανδαλισμών, βίας και διακρίσεων. Είναι όμηροι στα χέρια ισλαμιστών».

Μια χώρα με 90% φτώχεια

Στην αμφιλεγόμενη απόφαση της ΕΕ να ενισχύει οικονομικά τον αλ Σαράα, πρέπει να προστεθεί ότι οι συνθήκες διαβίωσης στη διαλυμένη χώρα είναι τέτοιες που μόνο βάσανα εγκυμονεί για όσους επιστρέφουν.

Παρά την άρση ή τη χαλάρωση αρκετών κυρώσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την ΕΕ τον Μάιο του 2025, η EUAA τονίζει οι ανθρωπιστικές συνθήκες παραμένουν δραματικές, η EUAA σημειώνει ότι η φτώχεια πλήττει το 90% του πληθυσμού και 16,5 εκατ. άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια. Οι ζημιές στις υποδομές, η ανεργία και η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες παρεμποδίζουν την ανάκαμψη.

Αν και 1,9 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα έχουν επιστρέψει, 7,4 εκατ. παραμένουν εκτοπισμένα, ενώ συνεχίζονται νέοι εκτοπισμοί λόγω της συνεχιζόμενης βίας και των άλυτων ζητημάτων στέγασης, γης και ιδιοκτησίας.

Οι «εθελοντικές επιστροφές» της Κύπρου

Σημειώνεται πως η πρώτη χώρα που ξεκίνησε τις εθελοντικές επιστροφές είναι η Κυπριακή Δημοκρατία η οποία ασκεί και την προεδρία της ΕΕ. Ήδη η Κύπρος έχει επιστρέψει 1.400 άτομα τους πρώτους μήνες του 2025.

Η κυπριακή όμως κυβέρνηση κατηγορείται από οργανώσεις ότι ωθεί τους πρόσφυγες σε στη φτώχεια ώστε να τους αναγκάσει να επιλέξουν την επιστροφή στη Συρία. Όπως αναφέρει το Eobserver, «οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιείται στο νησί, και ζήτησε να μην κατονομαστεί, χαρακτήρισε τις «εθελοντικές επιστροφές» των Σύρων ως εξαναγκασμό μέσω της φτώχειας, παρά τις τεράστιες ανάγκες της κυπριακής αγοράς εργασίας. Όσοι επιλέγουν να επιστρέψουν λαμβάνουν περίπου 1.500 ευρώ στο αεροδρόμιο της Κύπρου πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο».

Αυτό είναι το περιβάλλον που στέλνει «εθελοντικά» -όπως το θέτει εύσχημα- η ΕΕ τους ανθρώπους αυτούς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

World
Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

inWellness
inTown
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν
Γρίφος 15.01.26

Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν

Η αποτυχία να προβλεφθεί η πτώση του Σάχη το 1979 στο Ιράν ήταν διπλωματική καταστροφή, αλλά οι ειδικοί βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις για μαζικές αποστασίες τώρα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»
Συνέντευξη 15.01.26

«Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία» - Ο Τζέιμς Λίντσεϊ για τις προθέσεις Τραμπ

Ο ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τζέιμς Λίντσεϊ, εξηγεί στα «ΝΕΑ» γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει το νησί με μια στρατιωτική εισβολή

Μαρία Βασιλείου
Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς
Σενάριο ή μοίρα; 15.01.26

Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς

Μια νέα μορφή ιμπεριαλισμού του 21ου αιώνα, όπου η κυριαρχία επί εδαφών επιβάλλεται λιγότερο με τη βία και περισσότερο μέσω της λειτουργίας... επενδύσεις, εργολάβους και νομικές ασάφειες. Η Γροιλανδία είναι το «εργαστήρι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Φρένο στο σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις εξουσίες του για νέες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα
Αλλαξαν τροπάρι 15.01.26

Απετράπη το χαστούκι της Γερουσίας στον Τραμπ

Απετράπη το ράπισμα στον Τραμπ αφού δύο γερουσιαστές άλλαξαν θέση, επιτρέποντας να ενταφιαστεί σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις δυνατότητές του ως προς τις επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει πως «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία
ΗΠΑ 15.01.26

«Θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», προσθέτοντας ότι «θα βρεθεί μια λύση», έπειτα από τη συνάντηση δανών αξιωματούχων με αμερικανούς ομολόγους τους.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Εκτενής, παραγωγική και ευγενική» η συζήτησή μου με τον Τραμπ, λέει η Ροδρίγκες
«Αμοιβαίος σεβασμός» 15.01.26

Ροδρίγκες: «Παραγωγική και ευγενική» η συζήτηση με τον Τραμπ

«Συζητήσαμε μια διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας» αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες για την εποικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι συνομίλησε με τη Ροδρίγκες που «είναι υπέροχος άνθρωπος»
Βενεζουέλα 15.01.26

«Υπέροχος άνθρωπος» η Ροδρίγκες, λέει ο Τραμπ

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ντέλσι Ροδρίγκες, εξηγώντας ότι «είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Σύνταξη
Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post
«Απόρρητες πληροφορίες» 15.01.26

Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, η δημοσιογράφος εμπλέκεται σε διαρροή «κρίσιμων πληροφοριών» από το Πεντάγωνο. Η Washington Post και ενώσεις των δημοσιογράφων μιλούν για «πρωτοφανή» παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου.

Σύνταξη
Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση
Κόσμος 14.01.26

Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση

Έκρυθμη εξακολουθεί να είναι κατάσταση στο Ιράν, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζονται ως έτοιμες να εξαπολύσουν επίθεση.

Σύνταξη
Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές
Κόσμος 14.01.26

Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να επανατοποθετήσουν πυρηνικά στη Γροιλανδία εάν το ήθελαν. Ωστόσο, οι Δανοί και οι Γροιλανδοί πρέπει να ενημερωθούν και να ζητηθεί η γνώμη τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα
Λάμψη Αστέρων 15.01.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα

Ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες της Τελετής Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, στις 6 Φεβρουαρίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»
Τι ισχύει; 15.01.26

«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»

Μελέτες που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκαλύψει μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σε όλο το ανθρώπινο σώμα αναφέρθηκαν από μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο - Τώρα, πολλοί επιστήμονες τις αμφισβητούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας
«Resistance is futile» 15.01.26

Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Άνθρωποι που σκέφτονται και κινούνται σαν ένα σώμα, παιδιά που υπακούν σε αόρατες εντολές, κοινότητες που υπόσχονται ασφάλεια με αντάλλαγμα την ατομικότητα. Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things, ο συλλογικός νους επιστρέφει ως ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τράπεζες: Γιατί βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους
Επιτόκια και μπόνους 15.01.26

Γιατί οι τράπεζες βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους

Η διατήρηση λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης αποτελεί βασική σύνδεση με τον πελάτη σε μια τράπεζα, στον οποίο προωθούνται εν συνεχεία άλλα τραπεζικά προϊόντα όπως δάνεια, ασφαλιστικά πακέτα και άλλα

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
«Συστήματα - αντίκες» 15.01.26

Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Το απαρχαιωμένο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών ευθύνεται για το πρωτοφανές μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων - Διαπιστώνουν προβλήματα και στη συνεργασία ΥΠΑ - ΟΤΕ

Κώστας Ντελέζος
Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν
Γρίφος 15.01.26

Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν

Η αποτυχία να προβλεφθεί η πτώση του Σάχη το 1979 στο Ιράν ήταν διπλωματική καταστροφή, αλλά οι ειδικοί βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις για μαζικές αποστασίες τώρα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»
Συνέντευξη 15.01.26

«Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία» - Ο Τζέιμς Λίντσεϊ για τις προθέσεις Τραμπ

Ο ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τζέιμς Λίντσεϊ, εξηγεί στα «ΝΕΑ» γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει το νησί με μια στρατιωτική εισβολή

Μαρία Βασιλείου
Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές
Eurostat 15.01.26

Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές

Η Ελλάδα απουσιάζει από τα νέα στοιχεία της Εurostat για τις τιμές κατοικίας, με την επεξήγηση ότι «δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πραγματικών συναλλαγών». Όσο για τα ενοίκια... εκεί αρχίζει το χάος

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο