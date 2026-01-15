Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»

Όταν το 2016 η ΕΕ συμφωνούσε με την Τουρκία να κρατήσει η δεύτερη μετανάστες στην επικράτειά της με το αζημίωτο, οι Βρυξέλλες υποστήριζαν ότι ήταν μια ασφαλής χώρα. Φαίνεται όμως ότι το μπλογκ συνεχίζει αυτές τις συμφωνίες, ακόμα και αν η χώρα προέλευσης, σύμφωνα με την ίδια την ΕΕ(!), είναι από τα πιο επικίνδυνα σημεία στον κόσμο, εις γνώση των Ευρωπαίων ηγετών.

Πριν λίγες μέρες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έδωσαν τα χέρια με τον πρώην τζιχαντιστή και ηγέτη της Συρίας Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα στη Δαμασκό της, κλείνοντας μια αμφιλεγόμενη συμφωνία.

Ειδικότερα, το μπλογκ συμφώνησε να στείλει 620 εκατ. ευρώ σε βοήθεια στη Συρία, ώστε να αποκαταστήσει βασικές υπηρεσίες και συνθήκες διαβίωσης στη χώρα για να ενθαρρυνθούν οι Σύροι πρόσφυγες στην Ευρώπη να επιστρέψουν.

«Αυτό θα βοηθήσει επίσης στο να γίνουν οι συνθήκες πιο ευνοϊκές για την εθελοντική επιστροφή των πάρα πολλών Σύρων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα», δήλωσε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου η επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο.

Σήμερα στην Ευρώπη ζει περίπου ένα εκατομμύριο μεταναστών και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ασκούνται πιέσεις για την επιστροφή-απέλαση μεταναστών και προσφύγων. Έτσι, η Ευρώπη κλείνει άρον-άρον πολυσυμφωνίες, με μεσανατολίτες ηγέτες..

Το να επιστρέψουν οι άνθρωποι στη πατρίδες τους είναι θεμιτό, αλλά σύμφωνα με την έκθεση Δεκεμβρίου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA) η Συρία μόνο ασφαλής χώρα δεν είναι.

Οι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν πουθενά τον ISIS

Υπενθυμίζεται ότι η στάση της ΕΕ, αλλά και της Ελλάδας ήταν εξαιρετικά παθητική, όταν το 2025 στη Συρία σφαγιάζονταν ή διώκονταν από ισλαμιστές, υπό την κυβέρνηση του πρώην τζιχαντιστή αλ Σαράα.

Έτσι, σήμερα, οι Ευρωπαίοι είναι σαν να μην βλέπουν ότι στη Συρία έχει επιστρέψει το Ισλαμικό Κράτος. «Η απειλή που συνιστά το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε (ISIL) εξακολουθεί να υφίσταται» αναφέρει η έκθεση, τονίζοντας ότι «η οργάνωση συνέχισε να εκμεταλλεύεται ευκαιριακά το ασταθές τοπίο ασφάλειας που διαμορφώθηκε μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ».

«Φέρεται ότι η Μεταβατική Κυβέρνηση αποθάρρυνε τα αντίποινα κατά προσώπων συνδεόμενων με τον Άσαντ. Ωστόσο, επικράτησε κλίμα ανομίας, με ένοπλες ομάδες -μεταξύ των οποίων και ορισμένες που συνδέονται ή έχουν τυπικά ενσωματωθεί στις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας- να διαπράττουν παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων εξωδικαστικών εκτελέσεων» αναφέρεται στο «Country Guidance: Syria» του Δεκεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η EUAA είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ που παρέχει επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση στις εθνικές αρχές των χωρών της ΕΕ. Αυτό τις βοηθά να εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία για το άσυλο και να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη σύγκλιση όσον αφορά τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου και τις συνθήκες υποδοχής. Κοντολογίς, είναι η υπηρεσία που ενημερώνει για τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών.

Σε κίνδυνο οι Χριστιανοί

Από τις πρώτες μέρες που έπεσε ο Μπασάρ Αλ Άσαντ στη Συρία, ο de facto διάδοχός του, τζιχαντιστής τρομοκράτης Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, έδωσε μια γεύση για το πόσο κινδυνεύουν οι Χριστιανοί: δήλωσε ανοιχτά ότι «η Συρία θα διοικείται από τη σαρία του Αλλάχ», απαγορεύοντας ακόμα και τη μουσική σε εστιατόρια και καφέ, όπως έχουν σημειώει οι New York Times.

Για την ανθρωπότητα ολόκληρη, αλλά και την Ελλάδα ειδικότερα, οι εξελίξεις στη Συρία είναι μεγάλης βαρύτητας. Αυτό είχε τονίζει από τις πρώτες μέρες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνυμος, τονίζοντας ότι «η προέλαση ακραίων ενόπλων στοιχείων και η κατάληψη του Χαλεπίου θέτει εν κινδύνω την διαθρησκειακή σύσταση του πληθυσμού της περιοχής».

Πράγματι, σε ανάλυσή της στο Ινστιτούτο Γκέιτστοουν, μια συντηρητική δεξαμενή σκέψης, η Τουρκάλα δημοσιογράφος, Ουζάι Ουλούτ, επισημαίνει ότι οι χριστιανοί και οι Έλληνες στην περιοχή αντιμετωπίζουν υπαρξιακή απειλή. «Καμία χώρα δεν έχει φέρει καν την κατάσταση των Σύριων Χριστιανών στην ατζέντα της ΕΕ ή του ΟΗΕ» θα έλεγε η Ουλούτ. Από τότε που ανέλαβε ο αλ Σαράα «η εχθρότητα κατά των Χριστιανών και άλλων μειονοτήτων στη Συρία έχει εκτοξευτεί στα ύψη. Οι Χριστιανοί γίνονται όλο και περισσότερο θύματα εκφοβισμού, βανδαλισμών, βίας και διακρίσεων. Είναι όμηροι στα χέρια ισλαμιστών».

Μια χώρα με 90% φτώχεια

Στην αμφιλεγόμενη απόφαση της ΕΕ να ενισχύει οικονομικά τον αλ Σαράα, πρέπει να προστεθεί ότι οι συνθήκες διαβίωσης στη διαλυμένη χώρα είναι τέτοιες που μόνο βάσανα εγκυμονεί για όσους επιστρέφουν.

Παρά την άρση ή τη χαλάρωση αρκετών κυρώσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την ΕΕ τον Μάιο του 2025, η EUAA τονίζει οι ανθρωπιστικές συνθήκες παραμένουν δραματικές, η EUAA σημειώνει ότι η φτώχεια πλήττει το 90% του πληθυσμού και 16,5 εκατ. άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια. Οι ζημιές στις υποδομές, η ανεργία και η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες παρεμποδίζουν την ανάκαμψη.

Αν και 1,9 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα έχουν επιστρέψει, 7,4 εκατ. παραμένουν εκτοπισμένα, ενώ συνεχίζονται νέοι εκτοπισμοί λόγω της συνεχιζόμενης βίας και των άλυτων ζητημάτων στέγασης, γης και ιδιοκτησίας.

Οι «εθελοντικές επιστροφές» της Κύπρου

Σημειώνεται πως η πρώτη χώρα που ξεκίνησε τις εθελοντικές επιστροφές είναι η Κυπριακή Δημοκρατία η οποία ασκεί και την προεδρία της ΕΕ. Ήδη η Κύπρος έχει επιστρέψει 1.400 άτομα τους πρώτους μήνες του 2025.

Η κυπριακή όμως κυβέρνηση κατηγορείται από οργανώσεις ότι ωθεί τους πρόσφυγες σε στη φτώχεια ώστε να τους αναγκάσει να επιλέξουν την επιστροφή στη Συρία. Όπως αναφέρει το Eobserver, «οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιείται στο νησί, και ζήτησε να μην κατονομαστεί, χαρακτήρισε τις «εθελοντικές επιστροφές» των Σύρων ως εξαναγκασμό μέσω της φτώχειας, παρά τις τεράστιες ανάγκες της κυπριακής αγοράς εργασίας. Όσοι επιλέγουν να επιστρέψουν λαμβάνουν περίπου 1.500 ευρώ στο αεροδρόμιο της Κύπρου πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο».

Αυτό είναι το περιβάλλον που στέλνει «εθελοντικά» -όπως το θέτει εύσχημα- η ΕΕ τους ανθρώπους αυτούς.