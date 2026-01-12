«Μετρητά για να κρατήσετε μετανάστες» – Το deal της Ευρώπης με τους μεσανατολίτες ηγέτες

Αφού η ΕΕ έμεινε άπραγη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, από τα ισραηλινά εγκλήματα στη Γάζα και τις σφαγές χριστιανών στη Συρία, τώρα επιστρατεύει τη συνήθη τακτική της για να εμποδίσει πρόσφυγες και μετανάστες να προσεγγίσουν την Ευρώπη.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, οι ανώτατοι αξιωματούχοι της ΕΕ μετέβησαν στη Μέση Αναστολή για να υπογράψουν συμφωνίες «χρήματα με αντάλλαγμα τη συγκράτηση μεταναστών».

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συναντήθηκαν με τους Ιορδανούς ομολόγους τους στο Αμμάν, στο πλαίσιο συνόδου κορυφής ΕΕ–Ιορδανίας. Συνάντησαν μάλιστα και με τον ίδιο τον βασιλιά Αμπντάλα Β’.

Όλοι μίλησαν για την ανάγκη περιφερειακής σταθερότητας, ασφάλειας, διαχείρισης της μετανάστευσης και ευρύτερης στήριξης μιας λύσης δύο κρατών για την Παλαιστίνη.

Για την Ιορδανία, όπως αναφέρει ο Euobserver, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 240 εκατ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια για τη φιλοξενία Σύρων προσφύγων.

Η χώρα φιλοξενεί σήμερα περίπου 3,5 εκατ. πρόσφυγες, κυρίως Σύρους, Παλαιστίνιους, Υεμενίτες και Ιρακινούς από τη Λιβύη. Η Ιορδανία φιλοξενεί περίπου 1,4 εκατ. Σύρους.

Την ίδια στιγμή, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της ασκούν επίσης πιέσεις για να επιστρέψουν οι Σύροι πρόσφυγες, μετά την ήττα του καθεστώτος Άσαντ το 2024. «Εργαζόμαστε εντατικά μαζί για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για ασφαλείς, εθελοντικές και βιώσιμες επιστροφές στη Συρία», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, στις εναρκτήριες δηλώσεις της στην Ιορδανία.

Προκειμένου η ΕΕ να μη δεχτεί πρόσφυγες και μετανάστες από την περιοχή, η ΕΕ έχει εγκαινιάσει ήδη από πέρυσι μια στρατηγική εταιρική σχέση με την Ιορδανία παρέχοντας 3 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης 35 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της αντιαεροπορικής άμυνας της Ιορδανίας, 500 εκατ. ευρώ σε μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια και «διάθεση για ενίσχυση της συνεργασίας στη διαχείριση των συνόρων».

«Μαζί με την Ιορδανία και άλλους εταίρους, η ΕΕ προσφέρθηκε να στηρίξει νέες παλαιστινιακές εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας για την αποκατάσταση της τάξης και της διακυβέρνησης στη Γάζα», δήλωσε ο Κόστα.

Κάιρο

Στο Κάιρο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελατί.

Τη στιγμή που το Ισραήλ παρεμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, παραβιάζει την εκεχειρία με τη Χαμάς και η Χεζμπολάχ δεν αφοπλίζεται εύκολα, Μια εξαιρετικά εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, σε συνδυασμό με τον ισραηλινό αποκλεισμό, έχει προσθέσει νέα δεινά στους Παλαιστινίους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον θύλακα, εν μέσω πιέσεων για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ εξετάζει επιλογές για την ενίσχυση των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας του Λιβάνου.

«Είναι σαφές ότι ο Λίβανος χρειάζεται περισσότερη στήριξη για να επεκτείνει την κρατική εξουσία σε όλα τα τμήματα της επικράτειάς του», δήλωσε η Κάλας στο Κάιρο.

Επισήμανε επίσης τα περίπου 5 δισ. ευρώ σε δάνεια προς την Αίγυπτο και ανακοίνωσε έναν διάλογο για την ασφάλεια και την άμυνα τον Μάρτιο στο Κάιρο.

Αφού ο Μπαντρ Αμπντελατί δήλωσε ότι η χώρα φιλοξενεί εκατομμύρια πρόσφυγες, τόνισε τη στήριξη της ΕΕ για την ασφάλεια των συνόρων, ώστε να μην προσπαθήσουν περισσότεροι να διαφύγουν προς την Ευρώπη.