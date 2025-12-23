Πάνω από 20.000 μετανάστες στην Κρήτη σε ένα χρόνο – Τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος

Άγνωστος αριθμός από βάρκες που μεταφέρουν μετανάστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα διεθνή ύδατα, ανοικτά της Γαύδου, σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στο Λιμενικό Σώμα.

Οι λιμενικοί βρίσκονται σε επιφυλακή και είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε διάσωση, εφόσον χρειαστεί, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η ελληνική πλευρά θα αναλάβει πλήρως την επιχείρηση διάσωσης. Οι λιβυκές αρχές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται στο περιστατικό.

Η κατάσταση αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αυξημένων μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, με τους λιμενικούς να εκτιμούν ότι ο αριθμός των αφίξεων θα ξεπεράσει σύντομα τις 20.000 πριν την εκπνοή του 2025, σύμφωνα με το patris.

Μέχρι στιγμής, και σύμφωνα με στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, περίπου 19.800 άτομα έχουν φτάσει στο νησί. Αυτά τα άτομα καταγράφηκαν και ταυτοποιήθηκαν κατά την άφιξή τους, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε κέντρα υποδοχής στην υπόλοιπη χώρα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 90% των μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη είναι άνδρες, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου το 80%, αποτελείται από νεαρούς ηλικίας 16 έως 27 ετών. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% του συνόλου. Σχετικά με τις εθνικότητες, οι περισσότεροι μετανάστες προέρχονται από την Αίγυπτο, το Σουδάν και το Μπαγκλαντές. Σημαντική είναι η παρατήρηση ότι πολλοί από τους Σουδανούς ταξιδεύουν οικογενειακώς και ότι αρκετοί από αυτούς είναι πανεπιστημιακά καταρτισμένοι και γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, γεγονός που διαφοροποιεί σε κάποιο βαθμό το προφίλ των μεταναστών από άλλες περιοχές.

Η συνεχής αύξηση των μεταναστευτικών ροών αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση της υποδοχής και της βοήθειας προς τους ανθρώπους που φτάνουν στα ελληνικά νησιά, ενώ ταυτόχρονα τίθεται και το ζήτημα της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.