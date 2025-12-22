Βρέφος 25 ημερών ανάμεσα σε μετανάστες που έφτασαν στην Κρήτη
Το 25 ημερών κοριτσάκι από το Σουδάν σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του - Mεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.
- Διέξοδος από τις καταθέσεις μηδενικού επιτοκίου
- Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές
- Καρυστιανού: Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ δεν έγινε μόνο για τον εκφοβισμό αλλά για να μάθουν με ποιους συνεργαζόμαστε
- Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 47χρονος κρεοπώλης για διακίνηση ναρκωτικών - Ήταν έξω με αναστολή
Ένα βρέφος μόλις 25 ημερών συγκίνησε τους λιμενικούς που το είδαν στην αγκαλιά της μητέρας του, που ήταν επιβάτης σε μία από τις τέσσερις καραβιές με μετανάστες που έφτασαν χθες το βράδυ στην περιοχή της Ιεράπετρας.
Το 25 ημερών κοριτσάκι από το Σουδάν σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του, αλλά μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.
Έρχονται πλοία ανοικτής θαλάσσης για τη μεταφορά των μεταναστών
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, αυτές τις ημέρες σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και Ιεράπετρα φιλοξενούνται περισσότερα από 1300 άτομα στους χώρους που τους έχουν παραχωρηθεί, αλλά δεν επιλύουν το πρόβλημα για καλύτερες συνθήκες αυτών των ανθρώπων.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα θα φθάσουν σε Ρέθυμνο και Χανιά δύο σκάφη ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος με τα οποία θα γίνει η μεταφορά 750 μεταναστών σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, εκτός Κρήτης.
Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και αύριο οπότε πάλι δύο σκάφη ανοικτής θαλάσσης θα φθάσουν στο Ηράκλειο για τη μεταφορά περισσότερων από 600 μετανάστες, προκειμένου να ακολουθήσουν το ίδιο δρομολόγιο.
- Παλαιό Φάληρο και Ολυμπιακός πρωταθλητές στο Πανελλήνιο Χειμερινό Κύπελλο Κολύμβησης
- Συγκινητική δωρεά ακινήτου στην Σητεία
- Οδηγός γιορτινών δώρων: Συσκευές, παιχνίδια και gadgets για περισσότερη απόλαυση, άνεση και χαρά το 2026
- Ηράκλειο: Προφυλακιστέος 28χρονος για παιδική πορνογραφία – Είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες 15χρονης
- Φέτος τα Χριστούγεννα, χάρισε το δικαίωμα στην επιλογή!
- Πότε στέλνονται τα πρώτα ραβασάκια για παραβάσεις που «έπιασαν» οι ΑΙ κάμερες
- «Εκτός πλάνων στη Ρόμα ο Τσιμίκας – Πιθανό να αποχωρήσει τον Ιανουάριο» (pic)
- Λάρισα: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 47χρονος κρεοπώλης για διακίνηση ναρκωτικών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις