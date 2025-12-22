Βρέφος 25 ημερών ανάμεσα σε μετανάστες που έφτασαν στην Κρήτη

Ένα βρέφος μόλις 25 ημερών συγκίνησε τους λιμενικούς που το είδαν στην αγκαλιά της μητέρας του, που ήταν επιβάτης σε μία από τις τέσσερις καραβιές με μετανάστες που έφτασαν χθες το βράδυ στην περιοχή της Ιεράπετρας.

Το 25 ημερών κοριτσάκι από το Σουδάν σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του, αλλά μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.

Έρχονται πλοία ανοικτής θαλάσσης για τη μεταφορά των μεταναστών

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, αυτές τις ημέρες σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και Ιεράπετρα φιλοξενούνται περισσότερα από 1300 άτομα στους χώρους που τους έχουν παραχωρηθεί, αλλά δεν επιλύουν το πρόβλημα για καλύτερες συνθήκες αυτών των ανθρώπων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα θα φθάσουν σε Ρέθυμνο και Χανιά δύο σκάφη ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος με τα οποία θα γίνει η μεταφορά 750 μεταναστών σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, εκτός Κρήτης.

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και αύριο οπότε πάλι δύο σκάφη ανοικτής θαλάσσης θα φθάσουν στο Ηράκλειο για τη μεταφορά περισσότερων από 600 μετανάστες, προκειμένου να ακολουθήσουν το ίδιο δρομολόγιο.