Κρήτη: 785 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο – Στο Ρέθυμνο οι 545 της Αγίας Γαλήνης

Συνολικά 785 μετανάστες έφτασαν μέσα σε ένα 24ωρο στην Κρήτη προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η αρχή έγινε χθες όταν δύο καραβάνια με μετανάστες έφτασαν στους Καλούς Λιμένες (πρόκειται για ένα σκάφος με 37 ανθρώπους και μία βάρκα με 53 άτομα).

Η συνέχεια διαδραματίστηκε στη Γαύδο όπου έφτασαν σκάφη με συνολικά 150 άτομα, σύμφωνα με το Patris.

545 μετανάστες στην Αγία Γαλήνη

Ο μεγάλος όγκος μεταναστών, των τελευταίων ωρών, εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα νοτιοανατολικά της Γαύδου. Πρόκειται για 545 μετανάστες που διασώθηκαν από τις λιμενικές αρχές, με τη συνδρομή της Frontex, και οδηγήθηκαν με ασφάλεια, κατά ομάδες, στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για την καταμέτρησή τους.

Ήδη στους μετανάστες έχει δοθεί φαγητό από τον δήμο Αγίου Βασιλείου με τον δήμαρχο, Γιάννη Ταταράκη, να τονίζει: «εμείς προσφέρουμε στους ανθρώπους φαγητό όπως κάθε φορά που φτάνουν μετανάστες στην περιοχή μας», τονίζει ο κ. Ταταράκης ο οποίος επισημαίνει πως μέχρι στιγμής ο δήμος Αγίου Βασιλείου έχει δαπανήσει μόνο για φέτος 350.000 ευρώ για το μεταναστευτικό. «Είναι ένα υπέρογκο έξοδο, δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Περιμένουμε βέβαια κάποια χρήματα που μας έχουν εγκριθεί από το υπουργείο εντός των επόμενων ημερών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ταταράκης.

Στο Ρέθυμνο μεταφέρονται οι μετανάστες

Από την πρώτη στιγμή της άφιξης των μεταναστών ξεκίνησαν οι συζητήσεις των αρμόδιων φορέων για το πού θα μεταφερθούν οι 545 μετανάστες για την προσωρινή φιλοξενία τους.

Τελικά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του patris, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν ανά ομάδες στο χωριό της Κιτρένωσης στο Ρέθυμνο όπου και θα φιλοξενηθούν προσωρινά.