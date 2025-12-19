Πλοίο με εκατοντάδες μετανάστες εντοπίστηκε να πλέει νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, το πλοίο μεταφέρει πάνω από 500 ανθρώπους.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές που έστησαν μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση των μεταναστών με την συνδρομή σκάφους της frontex, του λιμενικού σώματος και ιδιώτες.

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους ενώ πρόκειται να μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για το πού θα φιλοξενηθεί αυτός ο μεγάλος όγκος μεταναστών.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το τέταρτο σκάφος με μετανάστες που φτάνει στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο.