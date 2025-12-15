Μεγάλων διαστάσεων σκάφος το οποίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου οδηγήθηκε πίσω σε λιβυκές ακτές συνοδευόμενο από σκάφη του Λιμενικού Σώματος της αφρικανικής χώρας.

Στο σκάφος σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, επέβαιναν περισσότερα από 500 άτομα, σε μία από τις μεγαλύτερες αφίξεις των τελευταίων μηνών με προορισμό την Κρήτη, που δεν ολοκληρώθηκε, λόγω των κακών καιρικών συνθήκων.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης από στελέχη του Λ.Σ στην Αθήνα, αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο σκάφος εξέπεμψε χθες το μεσημέρι SOS ενώ έπλεε στα διεθνή ύδατα, νότια της Γαύδου. Λόγω της κακοκαιρίας το σκάφος έμεινε ακυβέρνητο, επιβαίνοντες σε αυτό ενημέρωσαν μέλη συγκεκριμένης ΜΚΟ και στη συνέχεια ενημερώθηκε ο θάλαμος επιχειρήσεων του ΥΕΝ. Η πληροφορία για την παρουσία του σκάφους επιβεβαιώθηκε και από τα εναέρια μέσα που το εντόπισαν. Εκτίμηση των στελεχών του Λ.Σ είναι ότι τώρα που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους επιβιβάζονται σε μεγαλύτερα σκάφη, περιμένοντας καλύτερες καιρικές συνθήκες. Έτσι έγινε και με τη συγκεκριμένη περίπτωση με τους περισσότερους από 500 μετανάστες που σκόπευαν να έρθουν στη Γαύδο.

Σε εξελιξη μια ακόμη άφιξη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχείρηση του Λ.Σ και της ΕΛ.ΑΣ μετά τον εντοπισμό ενός σκάφους στην παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για 38 άτομα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και γυναίκες. Οι μετανάστες θα μεταφερθούν στην Παλαιόχωρα.