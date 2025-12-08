Σάμος: Φρικτός θάνατος 12χρονου μετανάστη – Διαμελίστηκε από την προπέλα του σκάφους διακινητή
Τούρκος διακινητής πέταξε στη θάλασσα 37 μετανάστες στη Σβάλα της Σάμου - Νεκρό ένα 12χρονο αγόρι
- Ρήξη Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ λόγω «Αυγής» – Nεύρα και τάσεις φυγής στην Κουμουνδούρου
- Έρχεται νέος «ΕΝΦΙΑ» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω δημοτικού τέλους - Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ
- Νέες αιματηρές συγκρούσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη
- Μετά τις μπαταρίες λιθίου, το γραφένιο – Νέες λύσεις για αποθήκευση ενέργειας
Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Σάμο. Ένα 12χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο κατά τη διάρκεια προσέγγισης σκάφους με μετανάστες.
Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό και διαμελισμένο από την προπέλα του σκάφους στην παραλία Σβάλα του κάμπου Βουρλιωτών, σύμφωνα με το samos24.gr.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας Τούρκος διακινητής πέταξε μέσα στο νερό 37 μετανάστες και το παιδί και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει, προκαλώντας τον θάνατο του ανήλικου με την προπέλα.
Πληροφορίες από το λιμενικό σώμα, αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως τους αλλοδαπούς αποβίβασε στη συγκεκριμένη περιοχή σκάφος, ο χειριστής του οποίου, μόλις αντιλήφθηκε ότι περιπολικό του Λιμενικού προσεγγίζει το σημείο, διέφυγε, εγκαταλείποντας το σκάφος σε παρακείμενη παραλία.
Για τον εντοπισμό του χειριστή του σκάφους έχουν ξεκινήσει αναζητήσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.
Η σορός του ανήλικου αγοριού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για ιατροδικαστική εξέταση.
Οι 37 αλλοδαποί αναμένεται να μεταφερθούν στο ΚΥΤ Σάμου για καταγραφή και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
- Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά
- Οι καιρικές συνθήκες στην Αστάνα: Ποια θα είναι η θερμοκρασία την ώρα του Καϊράτ – Ολυμπιακός (vids)
- Μια νύχτα μόνο: Το φιλί που αλλάζει τα πάντα
- Ξάνθη: Τροχαίο σοκ με δύο νεκρούς – Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός του IX που το προκάλεσε
- Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Την ενοχή των κατηγορουμένων ζητά η εισαγγελέας
- Ρεάλ Μαδρίτης: Μαδριλένικη νύχτα κρίσης
- Θα έρθει η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα;
- Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις