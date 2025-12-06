Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης: Νεκροί 18 μετανάστες μετά από ναυάγιο
Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα 26 ν.μ. νότια της Χρυσής, με διερχόμενο φορτηγό πλοίο με σημαία της Τουρκίας να εντοπίζει την μισοβυθισμένη λεμβο και να ειδοποιεί την Ελληνική Ακτοφυλακή.
Νέα τραγωδία σημειώθηκε σήμερα αργά το απόγευμα του Σαββάτου νότια της Χρυσής όταν μία φουσκωτή λέμβος που μετέφερε μετανάστες βυθίστηκε με συνέπεια 18 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα 26 ν.μ. νότια της Χρυσής, με διερχόμενο φορτηγό πλοίο με σημαία της Τουρκίας να εντοπίζει την μισοβυθισμένη λέμβο και να ειδοποιεί την Ελληνική Ακτοφυλακή. Οι άνδρες του Λιμενικού έσπευσαν στο σημείο και διέσωσαν δύο μετανάστες και περισυνέλεξαν τις 18 σορούς.
Οι διασωθέντες μετανάστες μεταφέρονται στην Ιεράπετρα για τις διαδικασίες καταγραφής ενώ οι σοροί των άτυχων μεταναστών θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας -νεκροτομής.
