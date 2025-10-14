Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018
Τον Μάρτιο του 2018, 16 πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι οι αρχές δεν έκαναν ό,τι έπρεπε για τη διάσωσή τους, ενώ η έρευνα ήταν ελλιπής.
- Η Temu στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Εκατομμύρια κέρδη με κάτω από… δέκα υπαλλήλους
- Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου
- Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ αποσύρει τσουρέκι - Περιείχε κουμαρίνη
- Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) καταδίκασε την Ελλάδα για τον θάνατο δεκαέξι ανθρώπων στο ναυάγιο του 2018 στο Αγαθονήσι. Τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου 2018, νεαρός πρόσφυγας που διέμενε στην προσφυγική Δομή Σάμου ειδοποίησε τις αρχές. Είχε λάβει μήνυμα από την αδελφή του με τις συντεταγμένες της βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας τους και πρόσφυγες που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο βύθισης. Η βάρκα βυθίστηκε και οι περισσότεροι επιβάτες έχασαν τη ζωή τους.
Η καταδίκη του Δικαστηρίου αναφέρεται σε παραβίαση του άρθρου 2 της ΕΣΔΑ (παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή). Σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, οι ελληνικές αρχές δεν έπραξαν τα απαραίτητα για να διασώσουν τους ανθρώπους, μολονότι όφειλαν να γνωρίζουν ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος.
Επίσης, το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα λόγω της αναποτελεσματικότητας της ποινικής έρευνας του περιστατικού από την Εισαγγελία Ναυτοδικείου Πειραιά, η οποία έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Έκρινε ότι η έρευνα που διεξήχθη από όργανα του Λιμενικού Σώματος δεν ήταν ανεξάρτητη και πως υπήρξαν ελλείψεις στην έρευνα και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις των θυμάτων.
- Πολιτικός ή θρησκευτικός γάμος με τηλεδιάσκεψη και ένα κλικ με μόλις 217 δολάρια!
- Ίαν Γουάτκινς: Ο παιδόφιλος ροκ σταρ και οι γυναίκες που τον λάτρευαν πίσω από τα κάγκελα
- Νίκη των Βετεράνων του Ολυμπιακού στον 703ο φιλικό τους αγώνα (5-2)
- Ρενέ Μπένκο: Ο πτωχευμένος μεγιστάνας ακινήτων δικάζεται για απάτη
- Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’
- Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις