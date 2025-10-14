Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) καταδίκασε την Ελλάδα για τον θάνατο δεκαέξι ανθρώπων στο ναυάγιο του 2018 στο Αγαθονήσι. Τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου 2018, νεαρός πρόσφυγας που διέμενε στην προσφυγική Δομή Σάμου ειδοποίησε τις αρχές. Είχε λάβει μήνυμα από την αδελφή του με τις συντεταγμένες της βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας τους και πρόσφυγες που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο βύθισης. Η βάρκα βυθίστηκε και οι περισσότεροι επιβάτες έχασαν τη ζωή τους.

Η καταδίκη του Δικαστηρίου αναφέρεται σε παραβίαση του άρθρου 2 της ΕΣΔΑ (παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή). Σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, οι ελληνικές αρχές δεν έπραξαν τα απαραίτητα για να διασώσουν τους ανθρώπους, μολονότι όφειλαν να γνωρίζουν ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος.

Επίσης, το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα λόγω της αναποτελεσματικότητας της ποινικής έρευνας του περιστατικού από την Εισαγγελία Ναυτοδικείου Πειραιά, η οποία έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Έκρινε ότι η έρευνα που διεξήχθη από όργανα του Λιμενικού Σώματος δεν ήταν ανεξάρτητη και πως υπήρξαν ελλείψεις στην έρευνα και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις των θυμάτων.