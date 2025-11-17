Ναυάγιο στη Γαύδο: Εντοπίστηκαν έξι σοροί – Έρευνες για οκτώ αγνοούμενους μετανάστες

Έξι σοροί έχουν εντοπιστεί ανοιχτά της Γαύδου, μετά το πρόσφατο ναυάγιο στη θαλάσσια περιοχή. Οι νεκροί που ανασύρθηκαν από τη θάλασσα μπορεί να είναι έξι, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι θα βρεθούν και άλλες σοροί, εάν ισχύουν τα στοιχεία που έδωσαν οι διασωθέντες στα στελέχη του Λ.Σ.

Κι αυτό γιατί, όπως αναφέρει το patris.gr, από τους συνολικά 69 μετανάστες που ξεκίνησαν από τη Λιβύη, διασώθηκαν 55 άτομα, βρέθηκαν πνιγμένοι έξι (μεταξύ αυτών μια γυναίκα και ένας ανήλικος), ενώ υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν την ύπαρξη μιας γυναίκας με τα δύο της παιδιά, που δεν έχουν εντοπιστεί.

Οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί από την προηγούμενη εβδομάδα εκτός Κρήτης και συγκεκριμένα στη Μαλακάσα. Μεταξύ των ατόμων που μεταφέρθηκαν εκτός του νησιού είναι ο φαρμακοποιός από το Σουδάν, ο οποίος είχε νοσηλευτεί με πνευμονία στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και ένας άνδρας νεαρής ηλικίας που εγχειρίστηκε (σκωληκοειδίτιδα) στο νοσοκομείο Χανίων.

Οι έρευνες έχουν σταματήσει επισήμως, ωστόσο σκάφη του Λ.Σ αλλά και ιδιωτιών έχουν ενημέρωση να συνεχίσουν άτυπα τις έρευνές τους.