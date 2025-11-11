Συναγερμός στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί και διασώθηκαν 56 άτομα.
Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποιείται στα νότια της Γαύδου μετά από ανατροπή λέμβου με μετανάστες επιβαίνοντες.
Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί και διασώθηκαν 56 άτομα.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως στην περιοχή βρίσκονται δύο παραπλέοντα σκάφη ενώ σπεύδουν δύο ακόμα σκάφη του λιμενικού. Παράλληλα, απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοούμενους.
