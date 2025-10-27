Ναυάγιο στη Λέσβο: 4 νεκροί μετανάστες – Συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης

Τέσσερις μετανάστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μετά από ναυάγιο στη Λέσβο, ενώ εφτά ακόμη διασώθηκαν από το Λιμενικό.

Σε εξέλιξη οι έρευνες στη Λέσβο

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων αγνοουμένων, σύμφωνα με το Λιμενικό, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου της Αγριλιάς.

Οι καιρικές συνθήκες φέρεται να δυσκολεύουν το έργο της διάσωσης καθώς πνέουν στην περιοχή άνεμοι 6 μποφόρ. Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά σκάφη και ένα ελικόπτερο σούπερ πούμα, αναφέρει η ΕΡΤ.

Γίνονται έρευνες και από την ξηρά.