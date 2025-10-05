Ναυάγιο με πρόσφυγες στη Μυτιλήνη: Μία νεκρή γυναίκα, διασώθηκαν 17
Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν σκάφη και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και της Frontex
Ναυάγιο σκάφους με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 3,3 μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου στη νότια Λέσβο.
Δυστυχώς, μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή και μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Πλωμαρίου ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 17 αλλοδαποί.
Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν σκάφη και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.
Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ξεκίνησε αμέσως μετά τον εντοπισμό των ναυαγών και συντονίστηκε από το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα Περιπολικό Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ), ένα Περιπολικό Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) και ελικόπτερο της δύναμης FRONTEX.
