Δεκάδες σχόλια και αναδημοσιεύσεις έχει ένα βίντεο που δείχνει μια βάρκα με μετανάστες την ώρα που προσεγγίζει την παραλία Σαρακήνικο στη Γαύδο.

Το σχόλιο «Τσάμπα ήρθατε παιδιά! Καλή επιστροφή» που συνοδεύει την ανάρτηση, δείχνοντας ορισμένους ανθρώπους να «απωθούν» μια βάρκα στη συγκεκριμένη παραλία έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς να δηλώνουν ότι η κίνηση αυτή ήταν σωστή και πως οι μετανάστες θα πρέπει να φύγουν από τη χώρα.

Τι απαντά το Λιμενικό

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή, τα πράγματα δεν έγιναν έτσι ακριβώς και κάποιοι σκόπιμα χρησιμοποιούν το βίντεο για να περάσουν δικά τους μηνύματα.

Όπως ανέφεραν στο in, πηγές του Λιμενικού Σώματος, η βάρκα με τους μετανάστες έπλεε προς το λιμάνι της Γαύδου συνοδεία σκάφους της Frontex που εκτελεί υπηρεσία στην περιοχή.

Τότε, λόγω των ρευμάτων που υπήρχαν στο σημείο, η βάρκα παρασύρθηκε προς την ακτή του Σαρακήνικου με αποτέλεσμα να προσαράξει στα ρηχά.

Οι λουόμενοι που καταγράφονται στο βίντεο να «σπρώχνουν» το σκάφος με τους πρόσφυγες, ουσιαστικά βοηθούν τη βάρκα να ξεκολλήσει και να συνεχίσει το ταξίδι προς το λιμάνι του Καραβέ.

«Τους βοηθήσαμε»

Την ίδια ώρα, μάρτυρες του συμβάντος υπογραμμίζουν ότι οι λουόμενοι τους φώναζαν να μην αποβιβαστούν εκεί, αλλά να πάνε προς το λιμάνι του νησιού.

«Τους λέγαμε “to the port, to the port”. Εξάλλου, αν κατέβαιναν στο Σαρακήνικο, θα χρειαζόταν πολλή ώρα περπάτημα για να φτάσουν στο λιμάνι» σημείωσε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο flashnews.