Γαύδος: Η βάρκα και τα κοινωνικά δίκτυα – Τι συνέβη τελικά με τους μετανάστες
Viral έχει γίνει ένα βίντεο στα social media που δείχνει «απώθηση» βάρκας μεταναστών στη Γαύδο.
- Νέα προσφυγή από την οικογένεια του Βασίλη Καλογήρου – Τι υποστηρίζουν
- Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ
- «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν για τα ΙΧ ένα 24ωρο
- Εσωτερική έρευνα για το θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού – Ανοιχτό το ενδεχόμενο ιατρικού λάθους
Δεκάδες σχόλια και αναδημοσιεύσεις έχει ένα βίντεο που δείχνει μια βάρκα με μετανάστες την ώρα που προσεγγίζει την παραλία Σαρακήνικο στη Γαύδο.
Το σχόλιο «Τσάμπα ήρθατε παιδιά! Καλή επιστροφή» που συνοδεύει την ανάρτηση, δείχνοντας ορισμένους ανθρώπους να «απωθούν» μια βάρκα στη συγκεκριμένη παραλία έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς να δηλώνουν ότι η κίνηση αυτή ήταν σωστή και πως οι μετανάστες θα πρέπει να φύγουν από τη χώρα.
@alexanagn4 #gavdos2025 ♬ πρωτότυπος ήχος – alexanagn
Τι απαντά το Λιμενικό
Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή, τα πράγματα δεν έγιναν έτσι ακριβώς και κάποιοι σκόπιμα χρησιμοποιούν το βίντεο για να περάσουν δικά τους μηνύματα.
Όπως ανέφεραν στο in, πηγές του Λιμενικού Σώματος, η βάρκα με τους μετανάστες έπλεε προς το λιμάνι της Γαύδου συνοδεία σκάφους της Frontex που εκτελεί υπηρεσία στην περιοχή.
Τότε, λόγω των ρευμάτων που υπήρχαν στο σημείο, η βάρκα παρασύρθηκε προς την ακτή του Σαρακήνικου με αποτέλεσμα να προσαράξει στα ρηχά.
Οι λουόμενοι που καταγράφονται στο βίντεο να «σπρώχνουν» το σκάφος με τους πρόσφυγες, ουσιαστικά βοηθούν τη βάρκα να ξεκολλήσει και να συνεχίσει το ταξίδι προς το λιμάνι του Καραβέ.
«Τους βοηθήσαμε»
Την ίδια ώρα, μάρτυρες του συμβάντος υπογραμμίζουν ότι οι λουόμενοι τους φώναζαν να μην αποβιβαστούν εκεί, αλλά να πάνε προς το λιμάνι του νησιού.
«Τους λέγαμε “to the port, to the port”. Εξάλλου, αν κατέβαιναν στο Σαρακήνικο, θα χρειαζόταν πολλή ώρα περπάτημα για να φτάσουν στο λιμάνι» σημείωσε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο flashnews.
- Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ ή δεν εννοεί αυτά που τάζει ή θα αυξήσει τους φόρους – Τι είπε για Σεμερτζίδου
- Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: Οδηγός ταξί απείλησε συνάδελφό του με μαχαίρι – Ποια ήταν η αιτία
- Θα έρθει η ώρα που θα δούμε τον Καραλή να απειλεί τον Ντουπλάντις
- «Δεν κοιμάμαι καλά τα βράδια» – To αφεντικό της OpenΑΙ ανησυχεί για τη συμπεριφορά του ChatGPT
- Γαύδος: Η βάρκα και τα κοινωνικά δίκτυα – Τι συνέβη τελικά με τους μετανάστες
- Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις