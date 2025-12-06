Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Κρήτη – Νεκροί μέσα σε πλοιάριο οι 18 μετανάστες

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για την τραγωδία με τους νεκρούς μετανάστες νότια της Ιεράπετρας, στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Λιμενικό, δεν υπήρξε ναυάγιο, αλλά οι άνθρωποι είχαν πεθάνει από κακουχίες και ασιτία τουλάχιστον μία μέρα πριν.

Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο. Πρόκειται για το περιστατικό με τους περισσότερους νεκρούς εδώ και πολύ καιρό.

• Σε λίγο περισσότερα