Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
06.12.2025 | 19:34
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Παλαιό Φάληρο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
06.12.2025 | 18:01
Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία
Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Κρήτη – Νεκροί μέσα σε πλοιάριο οι 18 μετανάστες
Ελλάδα 06 Δεκεμβρίου 2025 | 21:20

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Κρήτη – Νεκροί μέσα σε πλοιάριο οι 18 μετανάστες

Πληροφορίες του Λιμενικού αναφέρουν ότι οι νεκροί μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σκάφος. Πιθανόν είχαν πεθάνει από κακουχίες και ασιτία τουλάχιστον μία μέρα πριν. Δύο στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για την τραγωδία με τους νεκρούς μετανάστες νότια της Ιεράπετρας, στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Λιμενικό, δεν υπήρξε ναυάγιο, αλλά οι άνθρωποι είχαν πεθάνει από κακουχίες και ασιτία τουλάχιστον μία μέρα πριν.

Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο. Πρόκειται για το περιστατικό με τους περισσότερους νεκρούς εδώ και πολύ καιρό.

Χρυσός: Πόσο κατέχουν οι 10 χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Χρυσός: Πόσο κατέχουν οι 10 χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου
Τραγωδία 06.12.25

Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια συνελήφθησαν οι γονείς του αγοριού 2 ετών που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Το παιδί δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο της οικογένειας.

Σύνταξη
Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης: Νεκροί 18 μετανάστες μετά από ναυάγιο
Ελλάδα 06.12.25

Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης: Νεκροί 18 μετανάστες μετά από ναυάγιο

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα 26 ν.μ. νότια της Χρυσής, με διερχόμενο φορτηγό πλοίο με σημαία της Τουρκίας να εντοπίζει την μισοβυθισμένη λεμβο και να ειδοποιεί την Ελληνική Ακτοφυλακή.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Γεράκι εγκλωβίστηκε σε σούπερ μάρκετ – Κλήθηκε η Πυροσβεστική
Ελλάδα 06.12.25

Ηράκλειο: Γεράκι εγκλωβίστηκε σε σούπερ μάρκετ – Κλήθηκε η Πυροσβεστική

Το γεράκι κάθισε σε ένα από τα φωτιστικά του σούπερ μάρκετ, με τους πυροσβέστες να έχουν δύσκολο έργο για να το απεγκλωβίσουν καθ’ ότι το συγκεκριμένο κατάστημα είναι δίπατο. Γι’ αυτό το λόγο η επιχείρηση κράτησε αρκετή ώρα…

Σύνταξη
Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία – Με λεωφορεία το Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι
Hellenic Train 06.12.25

Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία – Με λεωφορεία το Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον σιδοροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα λόγω της διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας Λάρισας - Λειανοκλαδίου

Σύνταξη
«Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ» – Χημικά και ένταση στην πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, τα ΜΑΤ έκλεισαν το δρόμο προς το μνημείο
Ελλάδα 06.12.25 Upd: 20:43

«Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ» - Χημικά και ένταση στην πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, τα ΜΑΤ έκλεισαν το δρόμο προς το μνημείο

Επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, όταν η πορεία για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο συνάντησε αστυνομικό φραγμό στην Εμμ. Μπενάκη.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Σκάνδαλο στις παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας – Αγνοήθηκαν οι ανησυχίες των ενοίκων
Εγκληματική αμέλεια 06.12.25

Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Σκάνδαλο στις παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας – Αγνοήθηκαν οι ανησυχίες των ενοίκων

Ο εργολάβος που ανέλαβε την ανακαίνιση των ουρανοξυστών είχε δώσει ψευδές μητρώο ασφάλειας. Είχε διωχθεί για παραβάσεις κανονισμών και του είχαν επιβληθεί πρόστιμα. Κανείς δεν άκουσε τους ενοίκους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI
True crime 06.12.25

Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI

Ο snowboarder Ράιαν Γουέντινγκ πέρασε από τις χιονισμένες πίστες στις λευκές σκόνες ως διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών και δολοφόνος με τις πλάτες του καρτέλ Σιναλόα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά
Κόβει τις γέφυρες 06.12.25

Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά

Η Πορτογαλία και η Γαλλία υποστηρίζουν τις προτάσεις της ΕΕ για χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την παροχή δανείων στο Κίεβο, εν μέσω του πολέμου που κήρυξε η Ρωσία στη γειτονική της χώρα

Σύνταξη
Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη
Εργασιακά 06.12.25

Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη

Σημειώνεται ότι μεγάλη είναι η ψαλίδα στους μισθούς ανάμεσα στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς και σε επιχειρήσεις με λιγότερο από 10 μισθωτούς

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»
«Φρενίτιδα» 06.12.25

Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»

Η έρευνα της AI είναι υπό αμφισβήτηση, καθώς συγγραφέας ισχυρίζεται ότι έχει γράψει περισσότερες από 100 εργασίες για την τεχνητή νοημοσύνη που ένας ειδικός αποκαλεί «καταστροφή»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Στρεφέτσα: «Κυνηγούσα πολύ αυτό το γκολ – Έτοιμος ο Ολυμπιακός για τον αγώνα με Καϊράτ»
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Στρεφέτσα: «Κυνηγούσα πολύ αυτό το γκολ – Έτοιμος ο Ολυμπιακός για τον αγώνα με Καϊράτ»

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα σκόραρε για πρώτη φορά με τον Ολυμπιακό, διαμορφώνοντας το σκορ με τον ΟΦΗ στο 3-0 και μετά το παιχνίδι τόνισε πόσο πολύ δούλεψε προκειμένου να αρχίσει να σκοράρει.

Σύνταξη
Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»
Χόλιγουντ 06.12.25

Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»

«Πρέπει πάντα να εκτιμούμε την ομορφιά της κινηματογραφικής τέχνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αναπόφευκτη εξέλιξη είναι κακή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έιντριεν Μπρόντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας
Αποθεματικό 06.12.25

Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού δημοσίευσε δεδομένα για τα αποθέματα χρυσού -που συγκεντρώθηκαν με βάση τα στατιστικά στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Στατιστικών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»
Κρατούμενος 320535 06.12.25

Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»

Ο Νικολά Σαρκοζί περιγράφει με δραματικούς τόνους τις μόλις 20 ημέρες που πέρασε στη φυλακή. Έγραψε το βιβλίο του «με στιλό, σε ένα μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ».

Σύνταξη
«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη
Σύμμαχος 06.12.25

«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη

Η επιλογή του Τζέικομπ Έλορντι ως Χίθκλιφ στα πολυαναμενόμενα Ανεμοδαρμένα Ύψη προκάλεσε κατακραυγή αλλά η συμπρωταγωνίστρια του τον υπερασπίζεται άνευ όρων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διαδοχικές παρεμβάσεις Καραμανλή για αγροτικό και κρίση θεσμών – Τι θα πει για δύο θέματα που καίνε την κυβέρνηση
Πολιτική 06.12.25

Διαδοχικές παρεμβάσεις Καραμανλή για αγροτικό και κρίση θεσμών – Τι θα πει για δύο θέματα που καίνε την κυβέρνηση

Τι αναμένεται να πει αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα ο Κώστας Καραμανλής, στις δύο παρεμβάσεις του για τον πρωτογενή τομέα και για το ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα ωραία του «Αναστό»
On Field 06.12.25

Τα ωραία του «Αναστό»

Το πρώτο γκολ του Ελ Κααμπί θύμισε τον θρυλικό μουστάκια και αποδεικνύει ότι ο Μαροκινός μπορεί να σκοράρει με… χίλιους τρόπους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Premier League: Καθάρισε τη Σάντερλαντ και πλησίασε την κορυφή η Σίτι, νέα «γκέλα» για την Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Premier League: Καθάρισε τη Σάντερλαντ και πλησίασε την κορυφή η Σίτι, νέα «γκέλα» για την Τσέλσι

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εύκολα τη Σάντερλαντ με 3-0 και μείωσε στους δύο βαθμούς τη διαφορά της από την Άρσεναλ, την ώρα που Τσέλσι έχασε ξανά έδαφος, μετά το 0-0 με τη Μπόρνμουθ.

Σύνταξη
Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει σαν... τρένο στο γερμανικό πρωτάθλημα, διαλύοντας (5-0) εκτός έδρας τη Στουτγκάρδη - Νίκη-ανάσα για την Άουγκσμπουργκ με πρωταγωνιστή τον Γαννούλη που είχε γκολ και ασίστ στο 2-0 επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
