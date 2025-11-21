Δύο νέα σκάφη με μετανάστες εντοπίστηκαν στην Κρήτη
Λέμβοι με μετανάστες εντοπίστηκαν στην Κρήτη
- Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
- Ένοχος ο οδηγός μηχανής για τον θάνατο βρέφους σε τροχαίο το 2023
- Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην υπηρεσία του Τραμπ - Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια από το CDC
- Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία - Τουλάχιστον έξι νεκροί
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης μεταναστών από το Λιμενικό στους Καλούς Λιμένες, όπου έχουν εντοπιστεί δύο βάρκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στη μία βάρκα επιβαίνουν περίπου 40 άτομα, ενώ ο αριθμός των επιβαινόντων στη δεύτερη δεν έχει ακόμη γίνει γνωστός.
Ήδη στο σημείο βρίσκεται δύναμη του λιμενικού σώματος που έχει ξεκινήσει τη διαδικασία περισυλλογής τους.
Οι μετανάστες θα μεταφερθούν στους Καλούς Λιμένες όπου έχει κληθεί υγειονομικό προσωπικό για την εξέτασή τους.
Χθες, έφτασαν στους Καλούς Λιμένες τρία σκάφη με μετανάστες. Πρόκειται για συνολικά 108 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί επτά ετών και δύο γυναίκες, η μία σε προχωρημένη. Μάλιστα, η έγκυος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ προκειμένου να παρακολουθείται μέχρι να γεννήσει. εγκυμοσύνη.
- Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese
- Τραγωδία σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά: Νεκρή 13χρονη – Πνίγηκε από τροφή
- Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Οι κλήσεις του Σπανούλη στην Εθνική Ελλάδας
- Δύο νέα σκάφη με μετανάστες εντοπίστηκαν στην Κρήτη
- Φως στο Τούνελ: Στο μικροσκόπιο δύο μυστηριώδεις υποθέσεις εξαφάνισης
- Ρωσία: Λέει ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί αν η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει για το σχέδιο Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις