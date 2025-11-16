Σε χαράδρα έπεσε ΙΧ αυτοκίνητο που μετέφερε μετανάστες στη Ροδόπη.

Δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς το αυτοκίνητο κατέληξε στη χαράδρα

Το γεγονός συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική περιοχή.

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης εντόπισαν το ΙΧΕ αυτοκίνητο που εξετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ανθρώπου, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής (ένας από τους μετανάστες), καθώς επίσης και τον τραυματισμό τριών μεταναστών, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι μετανάστες δεν διέθεταν ταξιδιωτικά έγγραφα.

Από το Τμήμα Συνοριακής Σαπών, σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφορά μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

*Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου είναι αρχείου.