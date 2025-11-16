Ροδόπη: Αυτοκίνητο που μετέφερε μετανάστες έπεσε σε χαράδρα – Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες
Δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς το αυτοκίνητο έπεσε στη χαράδρα στη Ροδόπη το Σάββατο - Τι ανακοίνωσε η Αστυνομία
- Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο
- Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία
- Τρεις νεκροί μετά από επιθέσεις των IDF στη Γάζα - Το Ισραήλ σκότωσε έφηβο σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη
- Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες – Πρώην αθλήτρια Ολυμπιακών Αγώνων στους συλληφθέντες
Σε χαράδρα έπεσε ΙΧ αυτοκίνητο που μετέφερε μετανάστες στη Ροδόπη.
Δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς το αυτοκίνητο κατέληξε στη χαράδρα
Το γεγονός συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική περιοχή.
Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης εντόπισαν το ΙΧΕ αυτοκίνητο που εξετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ανθρώπου, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής (ένας από τους μετανάστες), καθώς επίσης και τον τραυματισμό τριών μεταναστών, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι μετανάστες δεν διέθεταν ταξιδιωτικά έγγραφα.
Από το Τμήμα Συνοριακής Σαπών, σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφορά μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.
*Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου είναι αρχείου.
- Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: «Προπόνηση» στην Πάτρα για τους «ερυθρόλευκους»
- Μάστιγα η βία ανηλίκων: Δίνουν ραντεβού για ξύλο εκτός σχολείου – Πάνω από 20 περιστατικά κάθε ημέρα
- Πράσινο φως στην πρώτη θεραπεία που καθυστερεί τον διαβήτη τύπου 1
- Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον
- Αναχώρησε για την Ουγγαρία η Εθνική ομάδα (pics+vids)
- Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις