Κρήτη: Έφτασαν περισσότεροι από 430 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο
Τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφεται έξαρση των αφίξεων μεταναστών στην Κρήτη - Σε επιφυλακή το λιμενικό
Σε επιφυλακή είναι το λιμενικό, στην Κρήτη, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών, που φτάνουν στα νότια του νησιού. Τις τελευταίες ώρες καταγράφεται έξαρση των αφίξεων. Ενδεικτικό είναι πως σε ένα 24ωρο συνολικά 433 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη.
Σύμφωνα με το patris.gr, την Τετάρτη σημειώθηκαν τέσσερα περιστατικά που αφορούσαν συνολικά 124 άτομα, με το τελευταίο να καταγράφεται τα ξημερώματα της Πέμπτης.
Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή νότια των Χανίων σημειώθηκαν πέντε περιστατικά που αφορούσαν 273 άτομα, ενώ στην Ιεράπετρα καταγράφηκε ένα περιστατικό με 36 άτομα.
Υπό πίεση οι υποδομές στην Κρήτη
Σε συνεχή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρχές, οι οποίοι έχουν ενισχύσει τα μέτρα υποδοχής και ασφάλειας καθώς ο μεγάλος αριθμός αφίξεων, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργεί πιέσεις όσον αφορά τις υποδομές.
