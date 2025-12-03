Νέα άφιξη μεταναστών νότια της Κρήτης
Οι αρχές ενημερώθηκαν για την άφιξη 26 μεταναστών στην παραλία Πλατιά Περάματα της Κρήτης
- Τρίτη αιτία παιδικής θνησιμότητας η ανεπαρκής ανάπτυξη - Ένα εκατ. παιδιά ετησίως δεν κλείνουν τα 5 χρόνια
- Νεαρός πήγε σπίτι του 24χρονη και αποπειράθηκε να τη βιάσει
- Η ΕΕ κλείνει το 2027 τη στρόφιγγα του ρωσικού αερίου
- Αντιμεταναστευτικό μένος από Τραμπ – «Σκουπίδια οι Σομαλοί, η χώρα τους βρωμάει, δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ»
Νέα άφιξη μεταναστών νότια της Κρήτης κινητοποίησε νωρίς το πρωί το λιμενικό Σώμα.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 26 άτομα εντοπίστηκαν στην παραλία Πλατιά Περάματα και ενημερώθηκαν οι Αρχές, μεταδίδει το patris.gr
Πρόκειται σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά για 10 άνδρες από το Μπαγκλαντές, 11 άνδρες από το Σουδάν και μια γυναίκα επίσης Σουδανή, 2 Πακιστανούς, 1 Σομαλό και 1 Αιγύπτιο
- Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;
- Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες – Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών
- Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
- Ουκρανία: Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία – Άλυτα τα βασικά ζητήματα, τα επόμενα βήματα
- Θεσσαλονίκη: Νεαρός πήγε σπίτι του 24χρονη και αποπειράθηκε να τη βιάσει
- ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες
- Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης
- Νέα άφιξη μεταναστών νότια της Κρήτης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις