Νέα άφιξη μεταναστών νότια της Κρήτης κινητοποίησε νωρίς το πρωί το λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 26 άτομα εντοπίστηκαν στην παραλία Πλατιά Περάματα και ενημερώθηκαν οι Αρχές, μεταδίδει το patris.gr

Πρόκειται σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά για 10 άνδρες από το Μπαγκλαντές, 11 άνδρες από το Σουδάν και μια γυναίκα επίσης Σουδανή, 2 Πακιστανούς, 1 Σομαλό και 1 Αιγύπτιο