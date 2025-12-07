Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την τραγωδία με τους 17 νεκρούς μετανάστες νότια της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μάλιστα, δεν πρόκειται για ναυάγιο καθώς οι άνθρωποι φαίνεται να έχασαν τη ζωή τους από κακουχίες και ασιτία.

Οι δύο επιζώντες – 16 και 20 ετών – αναμένεται να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για τις συνθήκες της τραγωδίας

Η λέμβος είχε εντοπιστεί μισοβυθισμένη και σχεδόν ξεφούσκωτη, 36 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Το πλήρωμα τουρκικού σκάφος που την είδε ενημέρωσε άμεσα το Ελληνικό Λιμενικό. Δύο μετανάστες που επέζησαν νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Στο σκάφος δεν επέβαιναν μικρά παιδιά και γυναίκες. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες του Patris, για άνδρες με καταγωγή από Αίγυπτο και Συρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι λιμενικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η λέμβος να ήταν μία από τις επτά βάρκες που είχαν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα να κινούνται προς την Κρήτη. Ωστόσο, στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι επιβαίνοντες είχαν βρεθεί καλά στην υγεία τους.

Άγνωστο πόσο παρέμειναν εκτεθειμένοι στην κακοκαιρία

Παραμένει άγνωστο για πόσες ημέρες, οι άνθρωποι αυτοί είχαν παραμείνει στη θάλασσα εν μέσω κακοκαιρίας. Οι δύο επιζώντες – 16 και 20 ετών – βρίσκονταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση όταν εντοπίστηκαν, με συμπτώματα υποθερμίας.

Σύμφωνα με τις ιατρικές πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους σταθεροποιήθηκε, επικοινωνούν με τους γιατρούς και πρόκειται να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Οι σοροί των θυμάτων μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου φυλάσσονται σε ειδικό ψυγείο λόγω έλλειψης χώρου στο νεκροτομείο. Αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά οι νεκροψίες-νεκροτομές, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου για κάθε έναν ξεχωριστά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, δεν φαίνεται να υπάρχουν αγνοούμενοι μετανάστες στη θάλασσα καθώς όλοι τους θεωρείται ότι βρέθηκαν εντός του σκάφους.