Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες

Βρεγμένοι, ξυπόλητοι και εμφανώς ταλαιπωρημένοι μεταφέρθηκαν στις 8:00 σήμερα το βράδυ στο λιμάνι της Καλαμάτας 24 μετανάστες από το Μπαγκλαντές μετά από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά του Ακρωτηρίου Ταινάρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αφετηρία του ταξιδιού των μεταναστών προς την Ευρώπη, ήταν η Βεγγάζη της Λιβύης και σήμερα το μεσημέρι το μικρό σκάφος στο οποίο επέβαιναν εντοπίστηκε από παραπλέοντα πλοία ανοιχτά των ακτών της Μεσσηνίας.

Οι μετανάστες στο λιμάνι της Καλαμάτας

Ιταλικό σκάφος της δύναμης FRONTEX προσέγγισε την περιοχή και στη συνέχεια μετέφερε τους διασωθέντες στην Καλαμάτα.

Ακατάλληλες συνθήκες

Σύμφωνα με το ertnews για μία ακόμα φορά ο εντελώς ακατάλληλος χώρος των αποθηκών του λιμανιού της Καλαμάτας θα χρησιμοποιηθεί για μερικές μέρες ως μέρος παραμονής, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης από το λιμενικό και την επόμενη εβδομάδα θα μεταφερθούν σε οργανωμένη δομή.

Οι συνθήκες στις αποθήκες είναι ακόμα δυσκολότερες αυτή την εποχή λόγω κρύου.

Από τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου μεταφέρονται στρώματα και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ εθελοντικές ομάδες συνδράμουν στην περίθαλψη των μεταναστών.