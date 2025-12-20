Το ένα μετά το άλλο προσεγγίζουν τις ακτές της Κρήτης σκάφη που μεταφέρουν μετανάστες, δεδομένων και των καλών καιρικών συνθηκών που ευνοούν τις ροές ακόμα και στα τέλη Δεκεμβρίου.

Συνεχίζονται αμείωτες οι μεταστευτικές ροές στην Κρήτη – Εκατοντάδες καταφθάνουν μέσα σε λίγες ώρες

Από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, συνολικά αφίχθησαν στο νησί 127 άνθρωποι, δίνοντας συνέχεια στο… κύμα της τελευταίας εβδομάδας.

Πιο συγκεκριμένα και με χρονολογική σειρά. Σύμφωνα με το partis.gr, αργά το βράδυ της Παρασκευής, 33 μετανάστες εντοπίστηκαν από παραπλέον πλοίο 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου και επιβιβάστηκαν σε σκάφος της FRONTEX, το οποίο τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Λίγες ώρες αργότερα, καταγράφηκε ακόμα ένα περιστατικό διάσωσης, αυτή τη φορά περίπου 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι 27 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στις 5 το πρωί στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ανάμεσά τους μία γυναίκα, ένα μωρό και τέσσερα αγόρια.

Επιπλέον, 35 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε λέμβο σε απόσταση περίπου 2,5 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Ψαρής Φοράδας. Οι επιβαίνοντες αφού διασώθηκαν από το λιμενικό, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Τέλος, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 32 μετανάστες έφθασαν στην παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο, δίχως να χρειαστούν τη συνδρομή του Λιμενικού.

Κρήτη: 785 μετανάστες το προηγούμενο 24ωρο

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο 24ωρο, στην Κρήτη έφτασαν 785 μετανάστες προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις Αρχές. Ο μεγάλος όγκος εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Πρόκειται για 545 μετανάστες που διασώθηκαν από τις λιμενικές αρχές, με τη συνδρομή της Frontex, και οδηγήθηκαν με ασφάλεια, κατά ομάδες, στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για την καταμέτρησή τους.