Κρήτη: Ασταμάτητες οι ροές – Έφτασαν πάνω από 120 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες
Οι μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου, των Καλών Λιμένων και της Ψαρής Φοράδας στην Κρήτη - Οι αυξημένες ροές προς τις ακτές του νησιού ευνοούνται από τις καλές καιρικές συνθήκες
Το ένα μετά το άλλο προσεγγίζουν τις ακτές της Κρήτης σκάφη που μεταφέρουν μετανάστες, δεδομένων και των καλών καιρικών συνθηκών που ευνοούν τις ροές ακόμα και στα τέλη Δεκεμβρίου.
Συνεχίζονται αμείωτες οι μεταστευτικές ροές στην Κρήτη – Εκατοντάδες καταφθάνουν μέσα σε λίγες ώρες
Από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, συνολικά αφίχθησαν στο νησί 127 άνθρωποι, δίνοντας συνέχεια στο… κύμα της τελευταίας εβδομάδας.
Πιο συγκεκριμένα και με χρονολογική σειρά. Σύμφωνα με το partis.gr, αργά το βράδυ της Παρασκευής, 33 μετανάστες εντοπίστηκαν από παραπλέον πλοίο 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου και επιβιβάστηκαν σε σκάφος της FRONTEX, το οποίο τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Λίγες ώρες αργότερα, καταγράφηκε ακόμα ένα περιστατικό διάσωσης, αυτή τη φορά περίπου 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι 27 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στις 5 το πρωί στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ανάμεσά τους μία γυναίκα, ένα μωρό και τέσσερα αγόρια.
Επιπλέον, 35 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε λέμβο σε απόσταση περίπου 2,5 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Ψαρής Φοράδας. Οι επιβαίνοντες αφού διασώθηκαν από το λιμενικό, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Τέλος, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 32 μετανάστες έφθασαν στην παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο, δίχως να χρειαστούν τη συνδρομή του Λιμενικού.
Κρήτη: 785 μετανάστες το προηγούμενο 24ωρο
Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο 24ωρο, στην Κρήτη έφτασαν 785 μετανάστες προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις Αρχές. Ο μεγάλος όγκος εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής νοτιοανατολικά της Γαύδου.
Πρόκειται για 545 μετανάστες που διασώθηκαν από τις λιμενικές αρχές, με τη συνδρομή της Frontex, και οδηγήθηκαν με ασφάλεια, κατά ομάδες, στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για την καταμέτρησή τους.
- Παναγιώτα Βλαντή: Ο γάμος και η απόφαση της για κατάψυξη ωαρίων – Το μήνυμα στα κορίτσια
- Έρχεται καιρός τύπου «Π» – Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
- Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών
- Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη
- Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτος σε υπόθεση ναρκωτικών!
- Armed Turkish F-16s Intercepted Over Aegean After 3 Years
- ΠΑΟΚ: Με Ζίβκοβιτς κόντρα στον Παναθηναϊκό
- Αμαλία Κωστοπούλου: Η μακροσκελής ανάρτηση για τον τραυματισμό της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις