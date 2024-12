Πρώην στέλεχος Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γελάω όταν λένε ότι δεν ξέρουν τι θα συμβεί στη Συρία»

Ενώ ο νέος de facto ηγέτης της Συρίας έβγαλε τα χακί και έβαλε γραβάτα, οι ελληνορθόδοξοι στην περιοχή και όχι μόνο -γνωρίζοντας καλά ότι «ο λύκος κι αν εγέρασε, δεν άλλαξ’ η προβιά του»- ζήτησαν άμεσα βοήθεια από τη χριστιανική Ιταλία να τους σώσει από τζιχαντιστές. Το χάος είναι εδώ και οι Δυτικοί μάλλον το «ταΐζουν».

Υπενθυμίζεται πως όταν στις αρχές του του Δεκέμβρη ηττήθηκε ο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε: «Σημειώσαμε δηλώσεις των ηγετών αυτών των ομάδων ανταρτών τις τελευταίες ημέρες, οι οποίοι λένε αυτό που πρέπει τούτη την ώρα, αλλά καθώς ετοιμάζονται να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες, εμείς θα αξιολογήσουμε όχι μόνο τα λόγια τους αλλά και τις ενέργειές τους».

Ενώ Αμερικανοί και Ευρωπαίοι –και φυσικά και η Ελλάδα- πηγαίνουν με ρυθμούς χελώνας (θα συζητήσουν για τη Συρία στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 3 Φεβρουαρίου 2025) οι εξελίξεις τρέχουν.

Τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν όσο και ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν προσεκτικοί αλλά προβλέψιμοι στις μέχρι στιγμής δηλώσεις τους για την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ωστόσο, για το πρώην στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμας Γουόρικ, όλα αυτά ακούγονται ανησυχητικά, καθώς τα δύσκολα τώρα αρχίζουν, προειδοποιώντας ότι υπάρχουν ένα σωρό τρόποι που μπορούν να πάνε στραβά τα πράγματα, ίθετο. στραβά, και μόνο με λίγους τρόπους θα μπορούσε να πάει σωστά, λέει ο,

Ήδη, οι ΗΠΑ εξέφρασαν την ανησυχία τους στον νέο υπουργό Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης στη Συρία, Άσαντ Χασάν Αλ Σιμπάνι, σχετικά με αναφορές για βίαιες επιθέσεις από μαχητικές ομάδες σε όλη τη χώρα τις τελευταίες ημέρες, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

To the Honorable Prime Minister of Italy, Giorgia Meloni,

Subject: Urgent Appeal to Protect the Ancient Christian Town of Maaloula, Syria

Dear Prime Minister Meloni,

We write to you with an urgent plea regarding the ancient Christian town of Maaloula, Syria—a place where… pic.twitter.com/Uf47s1bjNc

— Greco-Levantines World Wide (@GrecoLevantines) December 28, 2024