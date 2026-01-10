Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν επιθέσεις εναντία στο Ισλαμικό Κράτος στη Συρία

Νωρίτερα, ελικόπτερα των ΗΠΑ έπληξαν το Ισλαμικό Κράτος στις περιοχές Αϊτα και Σίχα της ερήμου Ταμπνί, δυτικά του Ντέιρ Εζ Ζορ. Επιπλέον, ακούστηκαν ήχοι πυροβολισμών από πολυβόλα στην περιοχή, εν μέσω εντατικών πτήσεων αμερικανικών αεροσκαφών στον ουρανό πάνω από την περιοχή.

Στο Χαλέπι και την περιφέρεια Ντέιζ Εζ Ζορ λαμβάνουν χώρα σφοδρές μάχες των Κούρδων του SDF με τον συριακό στρατό και ομάδες που περιγράφονται ως «Τούρκοι μισθοφόροι». Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις ΗΠΑ ή από τη Συρία, ενώ την είδηση για την επίθεση των ΗΠΑ μετέφερε πρώτο το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Η τελευταία επίθεση των ΗΠΑ ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος έγινε τον Δεκέμβρη

Ο αμερικανικός στρατός στις 19 Δεκεμβρίου «εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον υποδομών και αποθηκών όπλων της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Συρία», σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων την ίδια ημέρα, μετά την επίθεση εναντίον αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων στη Συρία την περασμένη εβδομάδα, στην οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί, δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να ανταποδώσει τα πυρά, μετά τον θάνατο δύο στρατιωτών του αμερικανικού στρατού και ενός αμερικανού πολιτικού διερμηνέα στην επίθεση, η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης».

Συνάντηση των Τομ Μπάρακ και του Αχμέντ Αλ Σάρα

Ο Τομ Μπάρακ δήλωσε ότι «σήμερα, εκ μέρους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ-Σάρα, τον υπουργό Εξωτερικών Ασάντ αλ-Σαϊμπάνι και μέλη της ομάδας τους στη Δαμασκό, για να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στο Χαλέπι και το ευρύτερο μονοπάτι προς την ιστορική μετάβαση της Συρίας».

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως ο πρόεδρος Τραμπ αναγνωρίζει αυτή τη στιγμή «ως μια κρίσιμη ευκαιρία για μια νέα Συρία μια ενωμένη χώρα στην οποία όλες οι κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των Αράβων, των Κούρδων, των Δρούζων, των Χριστιανών, των Αλαουιτών, των Τουρκμενών, των Ασσυρίων και άλλων, αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια και έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη διακυβέρνηση και στους θεσμούς ασφαλείας».

Λίγες ώρες μετά ξεκίνησαν οι επιθέσεις που επικαλείται το Reuters. H κεντρική φωτογραφία είναι σημερινή από το Χαλέπι/Αλέπο.