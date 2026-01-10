newspaper
Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν επιθέσεις εναντία στο Ισλαμικό Κράτος στη Συρία
Κόσμος 10 Ιανουαρίου 2026 | 21:53

Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν επιθέσεις εναντία στο Ισλαμικό Κράτος στη Συρία

Οι ΗΠΑ φέρονται να χτυπούν στόχους ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος στη Συρία και συγκεκριμένα κοντά στην περιοχή Ντέιζ Εζ Ζορ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Spotlight

Νωρίτερα, ελικόπτερα των ΗΠΑ έπληξαν το Ισλαμικό Κράτος στις περιοχές Αϊτα και Σίχα της ερήμου Ταμπνί, δυτικά του Ντέιρ Εζ Ζορ. Επιπλέον, ακούστηκαν ήχοι πυροβολισμών από πολυβόλα στην περιοχή, εν μέσω εντατικών πτήσεων αμερικανικών αεροσκαφών στον ουρανό πάνω από την περιοχή.

Στο Χαλέπι και την περιφέρεια Ντέιζ Εζ Ζορ λαμβάνουν χώρα σφοδρές μάχες των Κούρδων του SDF με τον συριακό στρατό και ομάδες που περιγράφονται ως «Τούρκοι μισθοφόροι». Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις ΗΠΑ ή από τη Συρία, ενώ την είδηση για την επίθεση των ΗΠΑ μετέφερε πρώτο το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Η τελευταία επίθεση των ΗΠΑ ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος έγινε τον Δεκέμβρη

Ο αμερικανικός στρατός στις 19 Δεκεμβρίου «εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον υποδομών και αποθηκών όπλων της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Συρία», σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων την ίδια ημέρα, μετά την επίθεση εναντίον αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων στη Συρία την περασμένη εβδομάδα, στην οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί, δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να ανταποδώσει τα πυρά, μετά τον θάνατο δύο στρατιωτών του αμερικανικού στρατού και ενός αμερικανού πολιτικού διερμηνέα στην επίθεση, η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης».

Συνάντηση των Τομ Μπάρακ και του Αχμέντ Αλ Σάρα

Ο Τομ Μπάρακ δήλωσε ότι «σήμερα, εκ μέρους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ-Σάρα, τον υπουργό Εξωτερικών Ασάντ αλ-Σαϊμπάνι και μέλη της ομάδας τους στη Δαμασκό, για να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στο Χαλέπι και το ευρύτερο μονοπάτι προς την ιστορική μετάβαση της Συρίας».

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως ο πρόεδρος Τραμπ αναγνωρίζει αυτή τη στιγμή «ως μια κρίσιμη ευκαιρία για μια νέα Συρία μια ενωμένη χώρα στην οποία όλες οι κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των Αράβων, των Κούρδων, των Δρούζων, των Χριστιανών, των Αλαουιτών, των Τουρκμενών, των Ασσυρίων και άλλων, αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια και έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη διακυβέρνηση και στους θεσμούς ασφαλείας».

Λίγες ώρες μετά ξεκίνησαν οι επιθέσεις που επικαλείται το Reuters. H κεντρική φωτογραφία είναι σημερινή από το Χαλέπι/Αλέπο.

World
Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Business
Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια
Πυρηνικός σταθμός 10.01.26

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Με ανακοίνωσή της η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας γνωστοποίησε πως έχει εκκινήσει διαπραγματεύσεις για την προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ
Κόσμος 10.01.26

Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα», λέει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;
Explainer 10.01.26

Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;

Η σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με τις τοπικές αρχές οδήγησε στη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα από αστυνομικούς της ICE.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία
Καστοριά 10.01.26

Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία

Στην Συρία, ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από την πόλη Ταμπάκα

Σύνταξη
Μινεάπολη: «Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» – Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ
Κόσμος 10.01.26

«Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» - Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ

Η δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE συνταράσσει τις ΗΠΑ - Η σύζυγός της σε μία συγκινητική επιστολή ευχαριστεί τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους

Σύνταξη
Ο στρατηγός που φέρεται να «κοίμισε» τις άμυνες της Βενεζουέλας και να πρόδωσε τον Μαδούρο
Προδότης «σύντροφος»; 10.01.26

Ο στρατηγός που φέρεται να «κοίμισε» τις άμυνες της Βενεζουέλας και να πρόδωσε τον Μαδούρο

Για ένα καθεστώς που κυβερνάει επί 26 χρόνια τη Βενεζουέλα θα είναι μεγάλο πλήγμα εάν επιβεβαιωθεί ότι ο στενότερος στρατηγός του Μαδούρο τον πρόδωσε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με σούπερ Ταρέμι και Ζέλσον (vids)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με σούπερ Ταρέμι και Ζέλσον (vids)

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 2-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Super League, με κορυφαίους του αγώνα τους Μέχντι Ταρέμι και Ζέλσον Μαρτίνς. Ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας οι Πειραιώτες.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» – Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα
»Ποιητής του δρόμου» 10.01.26

Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» - Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα

Ο Άμπελ Φεράρα, μια εμβληματική μορφή του σκληρού και ακατέργαστου κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Marty Supreme», αφηγείται την ιστορία της ξέφρενης καριέρας του σε ένα ειλικρινές αυτοβιογραφικό βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ από τη νέα προσπάθεια Δούκα για δημιουργία κλίματος ενόψει συνεδρίου
Πολιτική Γραμματεία 10.01.26

Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ από τη νέα προσπάθεια Δούκα για δημιουργία κλίματος ενόψει συνεδρίου

Αιχμες άφησε εκ νέου για τη στρατηγική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας, με στελέχη του κόμματος να τον κατηγορούν για προσωπική στρατηγική ενόψει συνεδρίου- Έντονη η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη, που επαναλαμβάνει ότι τα ζητήματα που θέτει έχουν ξεκαθαριστεί.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-3: Οι Θεσσαλονικείς έπαιζαν μόνοι τους στο Αγρίνιο, νίκη με οδηγό τον Κωνσταντέλια (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-3: Οι Θεσσαλονικείς έπαιζαν μόνοι τους στο Αγρίνιο, νίκη με οδηγό τον Κωνσταντέλια (vid)

Ο Λουτσέσκου έβγαλε παίκτες ενόψει Ολυμπιακού. Τυπική διαδικασία αποδείχθηκε για τον ΠΑΟΚ το ματς στο Αγρίνιο, όπου «καθάρισε» από το 57’. Δυο γκολ ο Κωνσταντέλιας και 23-2 οι τελικές!

Σύνταξη
Νέο σόου και έξοχο γκολ από τον Ταρέμι, 0-2 ο Ολυμπιακός (vids)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Νέο σόου και έξοχο γκολ από τον Ταρέμι, 0-2 ο Ολυμπιακός (vids)

Ο Μέχντι Ταρέμι ήταν αυτός που έφτιαξε το πρώτο γκολ για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Ατρόμητο και αυτός που πέτυχε και το δεύτερο στην επανάληψη, μετά από μια ακόμη έξοχη προσπάθεια δείγμα της τεράστιας κλάσης του.

Σύνταξη
Υπέροχη ενέργεια και ασίστ του Ταρέμι, γκολ ο Μαρτίνς και 0-1 ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Υπέροχη ενέργεια και ασίστ του Ταρέμι, γκολ ο Μαρτίνς και 0-1 ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι (vid)

Ο Ολυμιακός άνοιξε το σκορ στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου, με τον Μέχντι Ταρέμι να μοιράζει την ασίστ έπειτα από εξαιρετική ενέργεια και τον Ζέλσον Μαρτίνς να σκοράρει με κοντινή προβολή.

Σύνταξη
Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια
Πυρηνικός σταθμός 10.01.26

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Με ανακοίνωσή της η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας γνωστοποίησε πως έχει εκκινήσει διαπραγματεύσεις για την προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
FA Cup: Δέκα γκολ έβαλε η Σίτι στην Έξετερ, πέρασαν επίσης Φούλαμ και Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 10.01.26

FA Cup: Δέκα γκολ έβαλε η Σίτι στην Έξετερ, πέρασαν επίσης Φούλαμ και Μπρέντφορντ

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην αδύναμη Έξετερ, βάζοντάς της δέκα γκολ (10-1) με το νέο της μεταγραφικό απόκτημα, Αντουάν Σεμένιο να καταγράφει γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
Οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες, παρά λεσβίες
Ρευστότητα 10.01.26

Οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες, παρά λεσβίες

Οι Gen Z χρήστριες της εφαρμογής γνωριμιών Zoe— εκείνες που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2006 — ήταν πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες παρά ως λεσβίες, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Ο MVP Ονιεμαέτσι εναντίον του Ελ Κααμπί στους «4» του Κόπα Άφρικα! (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Ο MVP Ονιεμαέτσι εναντίον του Ελ Κααμπί στους «4» του Κόπα Άφρικα! (vid)

Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι που ήταν κορυφαίος του αγώνα, νίκησε εύκολα 2-0 την Αλγερία στον προημιτελικό του Κόπα Άφρικα και πέρασε στους «4» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα ενός άλλου παίκτη του Ολυμπιακού, το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ
Επικαιρότητα 10.01.26

Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφή στρατιωτικής κλιμάκωσης ή εργαλειοποίησης της κρίσης στο Ιράν», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί
On Field 10.01.26

Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην Ευρωλίγκα, αλλά η τριάδα αγώνων που ακολουθεί μπορεί να προσφέρει ένα καλό σερί νικών στον Ολυμπιακό και ο Αμερικανός φόργουορντ μπορεί να προσφέρει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ
Κόσμος 10.01.26

Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα», λέει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
H Κύπρια σύζυγος του Μπόουι, Άντζι – «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»
Άκαρδη 10.01.26

H Κύπρια σύζυγος του Μπόουι, Άντζι - «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»

Η πρώτη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπόουι, η Άντζι με καταγωγή από την Κύπρο, μίλησε το 2017 στους Times για την αμφιφυλοφιλία του ζευγαριού, τη ζωή μετά το θάνατο του και την αποξένωσή της από τον γιο τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μάκλσφιλντ: Η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του FA Cup και η δήλωση της χρονιάς από τον πρόεδρό της! (vids)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Μάκλσφιλντ: Η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του FA Cup και η δήλωση της χρονιάς από τον πρόεδρό της! (vids)

Η Μάκλσφιλντ έγινε η πρώτη ομάδα έκτης κατηγορίας που αποκλείει την κάτοχο του Κυπέλλου Αγγλίας, με τον πρόεδρό της, Ρόμπερτ Σμέτχερστ να κάνει τη δήλωση της σεζόν μετά το τέλος του αγώνα...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη

LIVE: Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη για τη 16η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Ατρόμητος – Ολυμπιακός

LIVE: Ατρόμητος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο
Ελλάδα 10.01.26

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο

Τέσσερις έγκλειστοι στις φυλακές Κορυδαλλού συνελήφθησαν, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - παράβαση των Νόμων για τα όπλα και τα ναρκωτικά

Σύνταξη
