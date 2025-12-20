Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αργά το βράδυ χθες Παρασκευή αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Συρία, γράφει η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη αμερικανό αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

«Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ΙΚ» στη συριακή επικράτεια, αναφέρει ο Τραμπ

The US launched airstrikes on Syria, Defense Secretary Pete Hegseth said Friday, fulfilling President Donald Trump’s vow to strike back after the killing of two US soldiers.@repdinatitus tells @jmathieureports she was not briefed prior to the strikes https://t.co/wXLrRZZPB2 pic.twitter.com/b5df3xCR5P — Bloomberg TV (@BloombergTV) December 19, 2025

Λίγο αργότερα, ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ βαριά αντίποινα», αναφερόμενος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), έπειτα από την επίθεση πριν σχεδόν μια εβδομάδα η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και διερμηνέα.

«Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ΙΚ» στη συριακή επικράτεια, ανέφερε ο κ. Τραμπ. Λίγη ώρα νωρίτερα το Πεντάγωνο έκανε γνωστή την έναρξη «μαζικής» επιχείρησης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο ISIS χαρακτήρισε τις φονικές επιθέσεις του στην Παλμύρα,την αρχαία πόλη στην κεντρική Συρία, ως πλήγμα για τις αμερικανικές και συριακές δυνάμεις.

«Φρικτό»

Σε άρθρο του που δημοσιοποιήθηκε στο κανάλι του στο Telegram, το Ισλαμικό Κράτος κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στη Συρία ότι συγκροτούν ενιαίο μέτωπο εναντίον του.

#MiddleEast: The #IslamicState group said the killing of U.S. Pentagon personnel in #Syria‘s ancient city of Palmyra was a «blow» to U.S. forces and Syrian armed factions opposed to it, in its first public comment on the incident.https://t.co/H3HGhTOMhI — LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) December 19, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «φρικτό» το συμβάν και υποσχέθηκε ότι θα υπάρξουν αντίποινα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι συνέλαβε πέντε άτομα που φέρονται να συνδέονται με το συμβάν.