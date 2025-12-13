Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα ιδιοκτησίας του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας το γεγονός των τριών νεκρών αμερικανών στρατιωτών και των τριών τραυματιών, υποσχέθηκε πως θα υπάρξουν «πολύ σοβαρά αντίποινα».

Στην συνέχεια της ανάρτησης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πρόσθεσε πως ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα είναι πολύ εκνευρισμένος και ενοχλημένος από την επίθεση. Λίγο μετά την επίθεση αμερικανικά μαχητικά αεροπλάνα F-16, έκαναν χαμηλές πτήσεις πάνω από την Παλμύρα σε μια επίδειξη δύναμης όπως τόνισαν μέσα της περιοχής.

Οι δύο στρατιώτες και ο διερμηνέας έπεσαν θύματα επίθεσης ελεύθερου σκοπευτή, ο οποίος θεωρείται πως ήταν εξτρεμιστής και άνηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις της μεταβατικής κυβέρνησης της Συρίας.

Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ των ΗΠΑ δήλωσε το απόγευμα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προβούν σε «σοβαρά αντίποινα» μετά την επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, που σκότωσε τρεις Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατιωτικών και τραυμάτισε άλλους τρις.

«Θα υπάρξουν πολύ σοβαρά αντίποινα» τόνισε ο Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, λέγοντας πως αυτή ήταν μια επίθεση του Ισλαμικού Κράτους εναντίον των ΗΠΑ και εναντίον της Συρίας σε ένα πολύ επικίνδυνο τμήμα της Συρίας, το οποίο δεν ελέγχεται πλήρως από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας.

U.S. Personnel Ambushed by ISIS Gunman in Syria TAMPA, Fla. – On Dec. 13, two U.S. service members and one U.S. civilian were killed, and three service members were injured, as a result of an ambush by a lone ISIS gunman in Syria. The gunman was engaged and killed. As a matter… — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 13, 2025

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, πριν προβεί στην ανάρτηση στην πλατφόρμα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως οι ΗΠΑ «θα προβούν σε αντίποινα κατά του Ισλαμικού Κράτους αν αμερικανικές δυνάμεις δεχθούν ξανά επίθεση», σημειώνοντας πως «οι Αμερικανοί στρατιωτικοί έπεσαν σε ενέδρα».

The savage who perpetrated this attack was killed by partner forces. Let it be known, if you target Americans — anywhere in the world — you will spend the rest of your brief, anxious life knowing the United States will hunt you, find you, and ruthlessly kill you. https://t.co/P7D9NrWpAL — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 13, 2025

Αντίδραση και από Χέγκσεθ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ έγραψε σε ανάρτησή του ότι «Ο βάρβαρος που διέπραξε αυτή την επίθεση σκοτώθηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις.

Συνέχισε γράφοντας «να ξέρετε ότι αν στοχεύσετε Αμερικανούς — οπουδήποτε στον κόσμο — θα περάσετε το υπόλοιπο της σύντομης, αγωνιώδους ζωής σας γνωρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σας κυνηγήσουν, θα σας βρουν και θα σας σκοτώσουν χωρίς οίκτο».

#Breaking: This evening, after three #USArmy soldiers came under fire from Islamist militants in #Palmyra, #Syria, F-16CM Block 40 fighters of the #USAirForce’s 555th Fighter Squadron flew low over the city in a show of force directed at the terrorists. pic.twitter.com/TzPwJ7d1Cz — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) December 13, 2025

Αμερικανικά F-16 πέταξαν χαμηλά με F-16 σύμφωνα με πολλά βίντεο, σε μια επίδειξη δύναμης, μετά την επίθεση του ελεύθερου σκοπευτή. Υπάρχουν πρώτες πληροφορίες πως οι αμερικανικές και οι συμμαχικές τους δυνάμεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους διεξάγουν επιχειρήσεις στο έδαφος υποστηριζόμενες από αεροπλάνα.