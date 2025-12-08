Συρία: Έναν χρόνο μετά την ανατροπή Άσαντ, ο Αλ-Σάρα υπόσχεται «συνύπαρξη και δικαιοσύνη»

Με πυροτεχνήματα, σημαίες και προσευχές γιόρτασαν οι Σύροι τον ένα χρόνο από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Σε αυτή την εορταστική ατμόσφαιρα, στη Δαμασκό και άλλες πόλεις στη Συρία, ο μεταβατικός πρόεδρος, Άχμαντ Αλ-Σάρα, δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει τη «συνύπαρξη» και τη δικαιοσύνη.

Στην ομιλία του, ο Αλ-Σάρα δήλωσε:

«Σήμερα, στην αυγή της ελευθερίας, κηρύσσουμε (…) την οριστική εγκατάλειψη της εποχής του δεσποτισμού και της τυραννίας, εγκαινιάζοντας μια νέα λαμπρή εποχή, που θα βασίζεται στη δικαιοσύνη, τη φιλανθρωπία και τη συνύπαρξη».

Και πρόσθεσε: «Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας (…) ότι θα εγγυηθούμε πως όσοι παραβίασαν τον νόμο και διέπραξαν εγκλήματα κατά του συριακού λαού θα λογοδοτήσουν».

Στην ομιλία του, ο Αλ-Σάρα, με στρατιωτική περιβολή, όπως ήταν ντυμένος και κατά την είσοδό του στη Δαμασκό πριν από έναν χρόνο, χαιρέτισε «τις θυσίες και τον ηρωισμό των μαχητών» που ανέτρεψαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Επίσης, κάλεσε όλους τους πολίτες να ενώσουν τις δυνάμεις τους «για να οικοδομήσουν μια ισχυρή Συρία».

Έχοντας στο πλευρό του πολλούς υπουργούς του, ο Σάρα παρακολούθησε μια στρατιωτική παρέλαση, με τη συμμετοχή ελικοπτέρων.

Η Συρία βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου. Αυτός ο χρόνος σημαδεύτηκε από αιματηρές διαθρησκευτικές και διακοινοτικές συγκρούσεις στις περιοχές όπου ζουν οι μειονότητες των Δρούζων και των Αλαουιτών. Επίσης, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι και οι συγγενείς τους ζητούν δικαιοσύνη για τις ωμότητες που διέπραξε το καθεστώς Άσαντ.

Ο Άχμαντ Αλ-Σάρα έχει κατορθώσει να επαναφέρει τη Συρία στη διεθνή σκηνή, επισκεπτόμενος πολλές πρωτεύουσες. Τον Νοέμβριο έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θαύμα»

Πολίτες που μίλησαν στα διεθνή ΜΜΕ για την επέτειο, έχουν ανάμικτα συναισθήματα. Χαρά, αλλά και αγωνία. «Αυτό που συνέβη μέσα σε έναν χρόνο μοιάζει με θαύμα» είπε ο γιατρός Ιγιάντ Μπουργόλ, 44 ετών. Επισήμανε ότι, έπειτα από χρόνια πολέμου και οικονομικής κρίσης, η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη και οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές. «Το σημαντικότερο για εμένα είναι η κοινωνική ειρήνη και η ασφάλεια», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο 50χρονος Γάιτ Ταρμπίν, εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση, ελπίζει ότι η κυβέρνηση θα επικεντρωθεί σε εσωτερικά ζητήματα και «θα δώσει προτεραιότητα στην ειρήνη».

Ένα χρόνο πριν

Στις 27 Νοεμβρίου 2024, ένας συνασπισμός ανταρτών υπό την ηγεσία ριζοσπαστών ισλαμιστών, εξαπέλυσε επίθεση αστραπή από τη βορειοδυτική Συρία και έφτασε στη Δαμασκό στις 8 Δεκεμβρίου.

Ο ηγέτης του, Άχμαντ Αλ-Σάρα, που απαρνήθηκε το τζιχαντιστικό παρελθόν του και έγινε μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, παραμένει ακόμη αντιμέτωπος με πολλές προκλήσεις: να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου στην κυβέρνηση, να ενώσει τη χώρα και να εγγυηθεί την ασφάλεια.