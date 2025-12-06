Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα προειδοποίησε ότι η επιμονή του Ισραήλ, να δημιουργηθεί αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στον νότο της χώρας, βάζει τη Συρία σε «επικίνδυνη θέση».

Το καλοκαίρι, με τη μεσολάβηση ΗΠΑ και Γαλλίας, πραγματοποιήθηκαν επαφές σε επίπεδο υψηλόβαθμων αξιωματούχων μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι επιθυμούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία ασφαλείας.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απαιτεί ως προϋπόθεση για μια συμφωνία, την αποστρατιωτικοποίηση ολόκληρου του τμήματος του συριακού εδάφους. Πρόκειται για περιοχή που εκτείνεται από τα νότια της Δαμασκού μέχρι τη γραμμή οριοθέτησης του 1974.

Επίσης, μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα και εισβολές στη Συρία.

Ο Αλ-Σάρα επιμένει στη συμφωνία του 1974

Ο πρόεδρος της Συρίας, που μετείχε σε συνέδριο στην Ντόχα του Κατάρ, επισήμανε ότι η Συρία πάντα επέμενε στον σεβασμό της συμφωνίας αποδέσμευσης που συνήψε το 1974 με το Ισραήλ. Και πρόσθεσε ότι αυτή «μια επιτυχημένη συμφωνία».

«Η αναζήτηση άλλων συμφωνιών, όπως η δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, θα μας έθετε σε σοβαρή και επικίνδυνη θέση», πρόσθεσε ο Αλ-Σάρα.

«Η Συρία είναι αυτή που υφίσταται τις ισραηλινές επιθέσεις. Ποιος λοιπόν θα πρέπει να είναι ο πρώτος που θα ζητήσει μια ζώνη ασφαλείας και αποχώρηση» στρατιωτικών δυνάμεων; πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ συμμετέχουν στις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Συρίας για την αντιμετώπιση των ανησυχιών ασφαλείας και των δύο πλευρών, σημείωσε ο Σάρα. Και τόνισε ότι υπάρχει διεθνή υποστήριξη στην αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το συριακό έδαφος.

ΗΠΑ και Ισραήλ

Το Ισραήλ, που έχει καταλάβει τα Υψίπεδα του Γκολάν, που είναι έδαφος που ανήκει στη Συρία, έχει αναπτύξει στρατεύματα στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη πέρα από τη γραμμή οριοθέτησης μεταξύ του τμήματος αυτού και της υπόλοιπης Συρίας.

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε ανάμιξης στη Συρία. Είχε προηγηθεί αιματηρή εισβολή ισραηλινών δυνάμεων σε χωριό στο νότιο τμήμα της χώρας. Κατά την επιδρομή αυτή, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τη Δαμασκό. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στόχος της επιχείρησής του ήταν μια ισλαμιστική ομάδα.