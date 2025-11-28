newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Συρία: Στους 13 οι νεκροί από την επιδρομή ισραηλινών δυνάμεων – Για «έγκλημα πολέμου» κάνει λόγο το συριακό ΥΠΕΞ
Κόσμος 28 Νοεμβρίου 2025 | 12:56

Συρία: Στους 13 οι νεκροί από την επιδρομή ισραηλινών δυνάμεων – Για «έγκλημα πολέμου» κάνει λόγο το συριακό ΥΠΕΞ

Την επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων σε χωριό στη νότια Συρία καταδίκασε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Spotlight

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν σήμερα 13 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών στη Δαμασκό, στη διάρκεια επιχείρησής τους στη νότια Συρία με στόχο «τη σύλληψη υπόπτων», με το συριακό υπουργείο Εξωτερικών να κάνει λόγο για «έγκλημα πολέμου».

Το ΥΠΕΞ στη Συρία καταγγέλλει την επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων

«Η Συρία καταγγέλλει (…) την εγκληματική επίθεση» του ισραηλινού στρατού εναντίον του χωριού Μπέιτ Τζιν, ανέφερε το συριακό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. «Πρόκειται για έγκλημα πολέμου», τόνισε, ενώ εκτίμησε ότι η συνέχιση αυτού του είδους των επιχειρήσεων κινδυνεύει να «βάλει φωτιά στην περιοχή».

«Στη διάρκεια της νύκτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, με βάση πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, οι δυνάμεις (…) πραγματοποίησαν επιχείρηση με στόχο τη σύλληψη υπόπτων που ανήκουν στην οργάνωση Τζαμάα Ισλαμίγια», ανέφερε η ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

«Οι ύποπτοι δραστηριοποιούνταν στο χωριό Μπέιτ Τζιν, στη νότια Συρία, και διεξήγαγαν τρομοκρατικές επιχειρήσεις εναντίον πολιτών του κράτους του Ισραήλ», πρόσθετε η ανακοίνωση, η οποία διευκρίνιζε ότι στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών έξι Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά.

Η ισλαμιστική οργάνωση Τζαμάα Ισλαμίγια, που δραστηριοποιείται στον Λίβανο και τη Συρία, είναι σύμμαχος του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς.

«Ο αριθμός των μαρτύρων της ισραηλινής επίθεσης εναντίον της Μπέιτ Τζιν έφτασε τους 10, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ενώ άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια», είχε μεταδώσει νωρίτερα η συριακή κρατική τηλεόραση.

Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA είχε κάνει λόγο για 10 νεκρούς, εκ των οποίων δύο παιδιά, και δεκάδες τραυματίες.

«Κοιμόμασταν, ξυπνήσαμε στις 3 τα ξημερώματα από τα πυρά», δήλωσε ο Ιγιάντ Ντάχερ, ένας τραυματίας που διακομίστηκε στο νοσοκομείο αλ Μουγουασάτ της Δαμασκού, η οποία απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την Μπέιτ Τζιν.

«Βγήκαμε για να δούμε τι συμβαίνει και είδαμε τον ισραηλινό στρατό στο χωριό, στρατιώτες και άρματα μάχης (…) μετά αποσύρθηκαν και ήρθε η αεροπορία και άρχισαν να πέφτουν οβίδες», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Επλήγησαν πολλά σπίτια, όπως και το τέμενος. Τραυματίστηκα από θραύσμα οβίδας στον λαιμό», εξήγησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται ξένα μέσα ενημέρωσης.

Ξέσπασαν συγκρούσεις

Ο δήμαρχος της πόλης, που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Ερμών, ο Άμντελ Ράχμαν αλ Χαμράουι δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιδρομή στο Μπέιτ Τζιν «για να συλλάβει τρεις γιους» του χωριού.

Πρόσθεσε ότι ξέσπασαν «συγκρούσεις μεταξύ των κατοίκων που προσπάθησαν να αντισταθούν στην επιδρομή» και του ισραηλινού στρατού, ο οποίος στη συνέχεια «βομβάρδισε την περιοχή με το πυροβολικό και drones» με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από δεκάδες οικογένειες που έφευγαν εσπευσμένα από το χωριό.

Σύμφωνα με το SANA, οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν το Μπέιτ Τζιν περίπου στις 3:40 τα ξημερώματα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ισραηλινά στρατεύματα εισέβαλαν στο χωριό. Οι κάτοικοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τον ισραηλινό στρατό με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν «βίαιες συγκρούσεις», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο συριακός στρατός και τοπικός αξιωματούχος επεσήμαναν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν δύο ανθρώπους.

Στο μεταξύ ο Ράμι Άμπντελ Ράχμαν, επικεφαλής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δήλωσε ότι «πρόκειται για την πιο αιματηρή επιδρομή από τότε που το Ισραήλ άρχισε να πραγματοποιεί επιχειρήσεις πέρα από την ουδέτερη ζώνη στη νότια Συρία».

Οι σχέσεις Συρίας και Ισραήλ

Μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τους ισλαμιστές υπό τον πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες πλήγματα εναντίον της Συρίας και έχει αναπτύξει στρατεύματα στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στα Υψίπεδα του Γκολάν, πέρα από τη γραμμή οριοθέτησης μεταξύ της περιοχής του συριακού εδάφους που προσάρτησε μονομερώς το Ισραήλ το 1981 και της υπόλοιπης Συρίας.

Το Ισραήλ προσδίδει «τεράστια σημασία» στη στρατιωτική του παρουσία στην ουδέτερη ζώνη στη Συρία, είχε δηλώσει στις 19 Νοεμβρίου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στη διάρκεια επίσκεψής του στους Ισραηλινούς στρατιώτες που είναι ανεπτυγμένοι στην περιοχή αυτή, η οποία θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ.

Την επίσκεψη αυτή είχαν καταγγείλει η Δαμασκός και ο ΟΗΕ.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ Ισραηλινών και Σύρων αξιωματούχων με τη μεσολάβηση της Γαλλίας και των ΗΠΑ.

Οι δύο πλευρές άφησαν να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένες να καταλήξουν σε συμφωνία ασφαλείας.

Προκειμένου να γίνει αυτό ο Νετανιάχου απαιτεί την αποστρατιωτικοποίηση ολόκληρου του τμήματος του συριακού εδάφους που εκτείνεται από τα νότια της Δαμασκού μέχρι τη γραμμή οριοθέτησης του 1974, η οποία ορίστηκε μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1973, όταν η Συρία δεν κατάφερε να ανακτήσει το τμήμα του Γκολάν που κατείχε το Ισραήλ.

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη Συρία το έδαφος του Γκολάν που έχει προσαρτήσει, μια κίνηση που δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Economy
Δημογραφικό: Πώς αυξάνει τη φορολογία και μετακυλύει το κόστος στις νεότερες γενιές

Δημογραφικό: Πώς αυξάνει τη φορολογία και μετακυλύει το κόστος στις νεότερες γενιές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εύα Κορ: Η ιστορία της γυναίκας που γλίτωσε από τον Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει
Κόσμος 28.11.25

Η ιστορία της Εύας που υπέστη τα πειράματα του Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει

Η Εύα Κορ υπέστη βασανιστήρια μαζί με τη δίδυμη αδερφή της στο Άουσβιτς. «Αν δεν μπορούσα να συγχωρήσω, θα παρέμενα φυλακισμένη για το υπόλοιπο της ζωής μου», έλεγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κολωνία: Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι – Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ
Πού εντοπίστηκαν 28.11.25

Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι στην Κολωνία - Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ

Οι βόμβες, βρετανικής κατασκευής, με μηχανισμούς πυροδότησης κατά την πρόσκρουση, εντοπίστηκαν στην Κολωνία πλάι σε κτίρια όπου βρίσκονται κατοικίες

Σύνταξη
Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα
Κόσμος 28.11.25

Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα

Ομοσπονδιακός δικαστής προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για να προστατεύσει την ταυτότητα των θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζελένσκι: Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου
Αντρίι Γέρμακ 28.11.25

Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του Ζελένσκι και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου

Ο κλοιός στενεύει γύρω από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που είναι αντιμέτωπος με σκάνδαλο διαφθοράς εν μέσω της πιο δύσκολης περιόδου για την Ουκρανία από την αρχή του πολέμου

Σύνταξη
Τραμπ: Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» – Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών
Από 19 χώρες 28.11.25

Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» ο Τραμπ - Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών

Η κυβέρνηση Τραμπ εργαλειοποιεί την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον για να σκληρύνει τα αντιμεταναστευτικά μέτρα στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πάπας Λέων: Ιστορική συνάντηση με Βαρθολομαίο στον τόπο της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά
Υψηλός συμβολισμός 28.11.25

Ιστορική συνάντηση Πάπα με Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον τόπο της Α' Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά

Μήνυμα ενότητας από τους Προκαθήμενους των δύο Εκκλησιών - Πάπας και Πατριάρχης συναντώνται στις 14:30 στη Νίκαια για τους εορτασμούς από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο - Κοινή προσευχή στο Φανάρι

Σύνταξη
Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα
Νόμιμο ή ηθικό; 28.11.25

Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα

Χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτηρίζουν «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία. Και έχουν βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Με drones και κυβερνοεπιθέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
Χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράν 28.11.25

Ο Τραμπ λέει ότι παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2- Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα

Χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρήγγειλε βομβαρδιστικά Β2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν

Σύνταξη
Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, τέλος 28.11.25

Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία στη Δανία τερματίζει τη συλλογή και παράδοση επιστολών –είναι οικονομικά ασύμφορη. Η χώρα φέτος θα ανταλλάξε τελευταία φορά χειρόγραφες χριστουγεννιάτικες ευχές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση στο συγκρότημα πολυκατοικιών
Τρεις συλλήψεις 28.11.25

Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την κόλαση στο Χονγκ Κονγκ

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλοι 76 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 28.11.25

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης

Αυτό που ξεκίνησε ως «100 καλλιτέχνες για τη Γάζα» εξελίχθηκε σε μια διεθνή κινητοποίηση 168 δημιουργών, με έργα μικρού φορμά να εκτίθενται στη Γενεύη και τη δημοπρασία της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου να προσελκύει ενδιαφέρον από πάνω από 30 χώρες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε εξέλιξη κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Μέτσολα
Πολιτική 28.11.25

Σε εξέλιξη κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Μέτσολα

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα παρέστησαν στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο

Σύνταξη
Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!

Ίσια, κυματιστά ή καλοσχηματισμένες μπούκλες, γρήγορα και εύκολα στο σπίτι, με εργαλεία που προστατεύουν τα μαλλιά και προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.

Σύνταξη
Επίσκεψη του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και κοινοτικών συμβούλων στο μουσείο του Ολυμπιακού
Σημείο αναφοράς 28.11.25

Επίσκεψη του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και κοινοτικών συμβούλων στο μουσείο του Ολυμπιακού

Κατά την επίσκεψη, ο Δήμαρχος και οι Σύμβουλοι είχαν την ευκαιρία να δουν σημαντικά εκθέματα, ιστορικά ενθύμια, φωτογραφίες και διαδραστικές εγκαταστάσεις που αναδεικνύουν τις μεγάλες επιτυχίες των τμημάτων του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Ο Ερντογάν στα αποδυτήρια της εθνικής Τουρκίας – Τα τετ α τετ με Οσμάν και Αταμάν (vid)
Μπάσκετ 28.11.25

Ο Ερντογάν στα αποδυτήρια της εθνικής Τουρκίας – Τα τετ α τετ με Οσμάν και Αταμάν (vid)

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφτηκε τα αποδυτήρια της εθνικής Τουρκίας, μετά τη νίκη επί της Βοσνίας για τα προκριματικά του MundoBasket 2027 και είχε τετ α τετ με τους Αταμάν και Όσμαν.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη στην προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (pics)
Άλλα Αθλήματα 28.11.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη στην προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (pics)

O Bαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει έμπρακτα τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της ελεύθερης πάλης, Γιώργο Κουγιουμτσίδη στην προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Σύνταξη
Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο
The Look 28.11.25

Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο

Η Μισέλ Ομπάμα έσπασε τους κανόνες της γκαρνταρόμπας των πολιτικών συζύγων φορώντας H&M στο Λευκό Οίκο, επιλέγοντας αμάνικα ρούχα για να αναδείξει τους γυμνασμένους βραχίονές της και προτιμώντας κομψές ζακέτες αντί για σακάκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαλαμίνα: Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Δεν αποδέχεται το έγκλημα
Ολοκληρώθηκε η ανάκριση 28.11.25

Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα - Δεν αποδέχεται το έγκλημα

Η 46χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα, λέει τώρα ότι δεν θυμάται τίποτα - Για «ελλιπή στοιχεία» μιλούν οι συνήγοροί της, «πλήρης η δικογραφία» απαντά η άλλη πλευρά

Σύνταξη
Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών
Ελλάδα 28.11.25

Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών

Για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά από μία εβδομάδα κακοκαιρίας κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και δήμαρχοι της περιοχής, μιλώντας στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εύα Κορ: Η ιστορία της γυναίκας που γλίτωσε από τον Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει
Κόσμος 28.11.25

Η ιστορία της Εύας που υπέστη τα πειράματα του Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει

Η Εύα Κορ υπέστη βασανιστήρια μαζί με τη δίδυμη αδερφή της στο Άουσβιτς. «Αν δεν μπορούσα να συγχωρήσω, θα παρέμενα φυλακισμένη για το υπόλοιπο της ζωής μου», έλεγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα – Με 40mm βροχής πλημμύρισε η Αθήνα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Εικόνες και βίντεο 28.11.25

Καταστροφές από το πέρασμα της Adel στη Δ. Ελλάδα - Με 40mm βροχής πλημμύρισε η Αθήνα - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε σειρά προβλημάτων κυρίως στη Δυτική Ελλάδα - Προβλήματα και στην Αθήνα με 40mm βροχής - Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο

Σύνταξη
Κολωνία: Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι – Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ
Πού εντοπίστηκαν 28.11.25

Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι στην Κολωνία - Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ

Οι βόμβες, βρετανικής κατασκευής, με μηχανισμούς πυροδότησης κατά την πρόσκρουση, εντοπίστηκαν στην Κολωνία πλάι σε κτίρια όπου βρίσκονται κατοικίες

Σύνταξη
Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά
Έπος 28.11.25

Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά

Οι Talking Heads κυκλοφορούν σπάνια πρώιμα demos από την εποχή των Artistics, μαζί με ζωντανές ηχογραφήσεις του αρχικού τρίο, σε ένα συλλεκτικό βινύλιο που φτάνει στα δισκοπωλεία σήμερα Παρασκευή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα
Κόσμος 28.11.25

Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα

Ομοσπονδιακός δικαστής προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για να προστατεύσει την ταυτότητα των θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο