Συρία: Εισβολή των ισραηλινών IDF – Συγκρούσεις στην περιφέρεια της Δαμασκού – Νεκροί και τραυματίες
Οι IDF του Ισραήλ εισέβαλαν και πάλι στη Συρία - Μάχες στο χωριό Μπέιτ Τζιν - Τι ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός
Νέα εισβολή των IDF, των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, έγινε στη Συρία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες έπειτα από συγκρούσεις με συριακές δυνάμεις.
Τουλάχιστον έξι στρατιώτες των IDF τραυματίστηκαν, οι τρεις σοβαρά
Οι μάχες έλαβαν χώρα στην περιφέρεια της Δαμασκού.
Τοπικές πηγές δήλωσαν στο Al Jazeera ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά πυροβολικού και ρίψεις πυραύλων με στόχο το χωριό Μπέιτ Τζιν.
Μετά την εισβολή ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ των κατοίκων και των ισραηλινών δυνάμεων.
Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, τουλάχιστον έξι στρατιώτες των IDF τραυματίστηκαν, οι τρεις σοβαρά.
Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνουν την απομάκρυνσή τους από το πεδίο των συγκρούσεων.
Η απομάκρυνση των τραυματισμένων στρατιωτών των IDF:
⚡BREAKING:
Clashes erupted in southwestern Syria as villagers confronted an Israeli unit advancing towards Beit Jinn.
There were casualties among the villagers and injuries among Israeli soldiers. Israeli media reported that helicopters were dispatched to the location. pic.twitter.com/lcmSyeB5F7
— S2FUncensored (@S2FUncensored) November 28, 2025
Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι δύο μέλη της αλ-Τζαμάα αλ-Ισλαμίγια, τα οποία είναι αδέλφια, συνελήφθησαν στην Μπέιτ Τζιν αφού στο παρελθόν κατηγορούνται ότι έριχναν ρουκέτες ενάντια στο Ισραήλ.
Το AJ σχολιάζει ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές εισβολές έχουν γίνει πιο θρασείς, πιο συχνές και πιο βίαιες από τότε που το Ισραήλ επέκτεινε την κατοχή του στο νότιο τμήμα της Συρίας μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.
