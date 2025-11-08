newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΟΗΕ: Το Ισραήλ αγνοεί τα ψηφίσματα για τα Κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν – Τι καταγγέλει η Συρία
Κόσμος 08 Νοεμβρίου 2025 | 04:40

ΟΗΕ: Το Ισραήλ αγνοεί τα ψηφίσματα για τα Κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν – Τι καταγγέλει η Συρία

Το Ισραήλ αγνοεί τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, ενώ η Συρία καταγγέλει τη «συνεχιζόμενη κατοχή και παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Spotlight

Η ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα «Κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν στη Συρία» (A/80/443), που εκπονήθηκε κατ’ εφαρμογή του ψηφίσματος 79/90 της Γενικής Συνέλευσης, καταγράφει τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση του Ισραήλ με τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jim Urquhart, επάνω, ισραηλινά άρματα μάχης στα Κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν).

Σύμφωνα με την έκθεση, η Γενική Συνέλευση είχε καλέσει το Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη, «να συμμορφωθεί με τις σχετικές αποφάσεις για το κατεχόμενο Συριακό Γκολάν», ειδικότερα με το ψήφισμα 497 (1981) του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο έκρινε ότι η ισραηλινή απόφαση «να επιβάλει τους νόμους, τη δικαιοδοσία και τη διοίκησή του στο κατεχόμενο Γκολάν είναι άκυρη και χωρίς διεθνή νομική ισχύ».

«Παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

Το Γραφείο του Υπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) απηύθυνε στις 14 Μαΐου 2025 ρηματική διακοίνωση προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ισραήλ ζητώντας ενημέρωση για την εφαρμογή του ψηφίσματος, ωστόσο «καμία απάντηση δεν είχε ληφθεί έως την ολοκλήρωση της έκθεσης».

Ανάλογες διακοινώσεις εστάλησαν σε κράτη-μέλη της ΓΣ, θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς και απάντησαν μόνο η Ανδόρρα, το Ιράκ, το Μεξικό, το Κατάρ και η Συρία.

«Κατοχική δύναμη»

Η Αραβική Δημοκρατία της Συρίας κατήγγειλε ότι «το ψήφισμα 79/90, όπως και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, παραμένουν ανεφάρμοστα από την κατοχική δύναμη Ισραήλ».

Η Δαμασκός υπενθύμισε ότι η διεθνής κοινότητα από το 1967 «έχει απορρίψει την κατοχή» και έχει ζητήσει «την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ έως τη γραμμή/σύνορο της 4ης Ιουνίου 1967».

Η Συρία σημείωσε ότι ο τοπικός πληθυσμός «συνεχίζει να απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε απόπειρα επιβολής παράνομης ισραηλινής δικαιοδοσίας», όπως αποδεικνύεται από το μποϊκοτάζ των λεγόμενων τοπικών εκλογών.

Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «κατά παράβαση της Συνθήκης της Γενεύης του 1949» διατηρεί «στρατιωτική εξουσία» στα κατεχόμενα και προβαίνει σε «επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στο έδαφος της Συρίας», παραβιάζοντας τη Συμφωνία Αποχώρησης των Δυνάμεων του 1974.

Η έκθεση μεταφέρει την καταγγελία της Συρίας για «συνεχιζόμενες δραστηριότητες εποικισμού», περιλαμβανομένων των σχεδίων «διπλασιασμού του αριθμού των εποίκων μέσα σε πέντε χρόνια» και κατασκευής «ανεμογεννητριών σε έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων».

«Αναφαίρετο δικαίωμα»

Κατά τη Δαμασκό, αυτά συνιστούν «παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η Συρία κάνει λόγο για «δημεύσεις γης, περιορισμούς στην αστική ανάπτυξη, πιέσεις για αποδοχή ισραηλινών τίτλων ιδιοκτησίας και προσπάθειες επιβολής υπηκοότητας».

Επισημαίνει ακόμη την «οικιστική κρίση στα χωριά του Γκολάν», καθώς και τις δυσκολίες πρόσβασης των σύρων πολιτών στην υγεία και την εκπαίδευση.

Αναφέρεται, τέλος, στην έκθεση της ΔΟΕ (ILO), που κατέγραψε «παραβιάσεις κατά των σύρων εργαζομένων στο Γκολάν, όπως διακρίσεις και περιορισμούς στα συνδικαλιστικά δικαιώματα».

Η Συρία ζητεί από τα κράτη «να απορρίψουν κάθε άμεση ή έμμεση στήριξη των πολιτικών της κατοχικής δύναμης», να επικαιροποιήσουν τη «βάση δεδομένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους εποικισμούς» και να «επαναλειτουργήσει η διάβαση Κουνέιτρα».

Υπογραμμίζει επίσης ότι «η αποκατάσταση του κατεχόμενου Γκολάν είναι αναφαίρετο δικαίωμα που δεν παραγράφεται».

Ομοβροντία καταγγελιών

Η Ανδόρρα δήλωσε ότι «δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο βήμα» σχετικά με την εφαρμογή του ψηφίσματος.

Το Ιράκ χαρακτήρισε μεταξύ άλλων την κατοχή «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και κάλεσε για «πλήρη αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων».

Κατήγγειλε τις «επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων στο συριακό έδαφος και την κατάληψη της ουδέτερης ζώνης», ζητώντας παρέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το Μεξικό επανέλαβε τη «σταθερή του θέση υπέρ του διεθνούς δικαίου και του ψηφίσματος 497 (1981)».

Το Κατάρ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόσφατη παράταση της εντολής της UNDOF, σημειώνοντας ότι «η παρουσία ισραηλινών δυνάμεων στη ζώνη αποκλιμάκωσης συνιστά παραβίαση της Συμφωνίας του 1974».

Επισήμανε επίσης την «παγκόσμια καταδίκη των σχεδίων εποικιστικής επέκτασης» και κάλεσε σε «πιο αποτελεσματικά μέτρα ή κυρώσεις» για την επιβολή της συμμόρφωσης του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Scope: Αναβαθμιζει το outlook της Ελλάδας σε «θετικό»

Scope: Αναβαθμιζει το outlook της Ελλάδας σε «θετικό»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

OT FORUM
OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι απήχθησαν ή εξαφανίστηκαν φέτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Υπατη Αρμοστεία 08.11.25

«Ανησυχητικές αναφορές» για δεκάδες απαγωγές και εξαφανίσεις στη Συρία

«Eνδεκα μήνες μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης στη Συρία, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ανησυχητικές αναφορές για δεκάδες απαγωγές κι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», επισημαίνει υπηρεσία του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Τραμπ: Κανένας αμερικανός αξιωματούχος δεν θα πάει στη Νότια Αφρική για την G20
Ανακοίνωση Τραμπ 08.11.25

Απέχουν οι ΗΠΑ από την G20 στη Νότια Αφρική

«Είναι σκάνδαλο το ότι η G20 θα διεξαχθεί στη Νότια Αφρική», κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την κατηγορεί – χωρίς καμιά απόδειξη – ότι επιδίδεται σε διωγμό και «σφαγές» λευκών.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας
Κόσμος 08.11.25

Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας

Ο υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας υπόσχεται «περισσότερες επιθετικές ενέργειες» μια μέρα μετά τη δοκιμή πυραύλου ειδικά με το αεροπλανοφόρο Τζορτζ Γουάσινγκτον στο Μπουσάν

Σύνταξη
Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ
Κόσμος 08.11.25

Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ

Οι RSF που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν αντιδράσεις από το Σουδάν και τον υπόλοιπο πλανήτη για «ψευδεπίγραφη λογοδοσία» μετά τη σφαγή στο Ελ Φασέρ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία
56 Τραυματίες 08.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία

Οι δύο εκρήξεις στην Ινδονησία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 54 ατόμων. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο και έχει τραυματιστεί από τις αρχές.

Σύνταξη
Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί
Νερό με δελτίο 08.11.25

Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί

Τεράστιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Τεχεράνη. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί να εκκενωθεί η πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης
Ουκρανία 07.11.25

Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης

Ρωσία και Ουκρανία θέλουν να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ πως έχουν το πάνω χέρι ή πως μάχονται ακόμα αντίστοιχα, κάτι που πιθανώς να επηρεάσει μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

Σύνταξη
Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου
Κόσμος 07.11.25

Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου

Σε μια σημαντική ανατροπή, το PKK ανακοίνωσε τον Μάιο την απόφασή του να αφοπλιστεί και να διαλυθεί, μετά από έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν να τερματιστεί ο ένοπλος αγώνας.

Σύνταξη
Τουρκία: Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου
Ισραήλ 07.11.25

Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης της Τουρκίας εναντίον του Νετανιάχου

Η Τουρκία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και ισραηλινούς αξιωματούχους με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια
Χαιρέτισε ο Χριστοδουλίδης 07.11.25

Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια

Το εμπάργκο ίσχυε από το 1959 και είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη

Σύνταξη
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ντόναλντ Τραμπ: Πολύ πιθανό να συναντηθώ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη
Ουκρανικό 07.11.25

Τραμπ: Πολύ πιθανό να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

Είναι πολύ πιθανό να συμβεί, είπε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε ένα ηχηρότατο μήνυμα στην ΕΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να σέβεστε τον Όρμπαν».

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι απήχθησαν ή εξαφανίστηκαν φέτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Υπατη Αρμοστεία 08.11.25

«Ανησυχητικές αναφορές» για δεκάδες απαγωγές και εξαφανίσεις στη Συρία

«Eνδεκα μήνες μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης στη Συρία, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ανησυχητικές αναφορές για δεκάδες απαγωγές κι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», επισημαίνει υπηρεσία του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Τραμπ: Κανένας αμερικανός αξιωματούχος δεν θα πάει στη Νότια Αφρική για την G20
Ανακοίνωση Τραμπ 08.11.25

Απέχουν οι ΗΠΑ από την G20 στη Νότια Αφρική

«Είναι σκάνδαλο το ότι η G20 θα διεξαχθεί στη Νότια Αφρική», κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την κατηγορεί – χωρίς καμιά απόδειξη – ότι επιδίδεται σε διωγμό και «σφαγές» λευκών.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας
Κόσμος 08.11.25

Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας

Ο υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας υπόσχεται «περισσότερες επιθετικές ενέργειες» μια μέρα μετά τη δοκιμή πυραύλου ειδικά με το αεροπλανοφόρο Τζορτζ Γουάσινγκτον στο Μπουσάν

Σύνταξη
Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ
Κόσμος 08.11.25

Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ

Οι RSF που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν αντιδράσεις από το Σουδάν και τον υπόλοιπο πλανήτη για «ψευδεπίγραφη λογοδοσία» μετά τη σφαγή στο Ελ Φασέρ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία
56 Τραυματίες 08.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία

Οι δύο εκρήξεις στην Ινδονησία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 54 ατόμων. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο και έχει τραυματιστεί από τις αρχές.

Σύνταξη
Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί
Νερό με δελτίο 08.11.25

Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί

Τεράστιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Τεχεράνη. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί να εκκενωθεί η πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς
Ελλάδα 07.11.25

Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς

Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας - Η 80χρονη και ο 55χρονος έμεναν μόνοι τους με ελάχιστες κοινωνικές επαφές

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!
Euroleague 07.11.25

Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο» απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς, ωστόσο με εξαιρετική άμυνα κι επιμέρους 27-13 στο 4ο δεκάλεπτο επικράτησε τελικά των Σέρβων με 80-71!

Σύνταξη
Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης
Ουκρανία 07.11.25

Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης

Ρωσία και Ουκρανία θέλουν να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ πως έχουν το πάνω χέρι ή πως μάχονται ακόμα αντίστοιχα, κάτι που πιθανώς να επηρεάσει μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

Σύνταξη
Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου
Κόσμος 07.11.25

Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου

Σε μια σημαντική ανατροπή, το PKK ανακοίνωσε τον Μάιο την απόφασή του να αφοπλιστεί και να διαλυθεί, μετά από έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν να τερματιστεί ο ένοπλος αγώνας.

Σύνταξη
Ο ποδοσφαιριστής Ιβ Μπισουμά θύμα οικονομικής απάτης: Του… εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ποδοσφαιριστής της Premier League - θύμα οικονομικής απάτης: Του... εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!

Πώς ο Ιβ Μπισουμά είδε τον προσωπικό του λογαριασμό να μειώνεται κατά σχεδόν ένα εκατομμύριο από έναν επιτήδειο, αλλά και γιατί χρειάστηκε σχεδόν... έναν χρόνο για να το καταλάβει.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει

Αυτόπτης μάρτυρας στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια συγκλονίζει περιγράφοντας όλα όσα έζησε με την ανταλλαγή πυροβολισμών και τους δύο νεκρούς

Σύνταξη
Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»

Ο Καταλανός δημιουργός του επιβλητικού νέου «Σαντιάγο Μπερναμπέου», Ζοζέπ Ρίμπας, εξηγεί πώς το γήπεδο του Ρεάλ Μαδρίτης θα λειτουργεί «365 μέρες τον χρόνο» και πώς η αρχιτεκτονική του ενώνει αισθητική, τεχνολογία και επιχειρηματική ευφυΐα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο