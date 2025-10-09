Ο θάνατος παραμονεύει ακόμα στη Συρία: Η μάχη με τις νάρκες και τα εκρηκτικά απομεινάρια του πολέμου

Όταν ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία έληξε επίσημα τον Δεκέμβριο του 2024, πολλοί ήλπιζαν ότι η χώρα θα μπορούσε επιτέλους να αρχίσει να ανοικοδομείται.

Ωστόσο, σε τεράστιες εκτάσεις των πόλεων, των χωριών και των αγροτικών περιοχών της χώρας, συνεχίζεται ένας άλλος σιωπηλός πόλεμος — ένας πόλεμος που διεξάγεται από τις αμέτρητες νάρκες, οβίδες και αυτοσχέδιες συσκευές που έχουν απομείνει μετά από σχεδόν 14 χρόνια συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η εκτεταμένη μόλυνση της γης με εκρηκτικά υπολείμματα πολέμου (ERW) αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Συρία.

Χιλιάδες άνθρωποι που επιστρέφουν στα σπίτια τους ανακαλύπτουν ότι η ειρήνη δεν σημαίνει απαραίτητα ασφάλεια.

What was once a frontline in #Syria now holds the potential to become farmland. On a recent visit to Syria, our CEO James Cowan saw firsthand the land that once marked the heart of the conflict. Today, many areas like this in Syria remain contaminated with lethal mines that… pic.twitter.com/mddON25qZK — The HALO Trust (@TheHALOTrust) September 18, 2025

Ένα τοπίο γεμάτο εκρηκτικά

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, οι γραμμές του μετώπου μετατοπίστηκαν επανειλημμένα μεταξύ των διαφόρων ένοπλων φατριών — συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών δυνάμεων, των ομάδων της αντιπολίτευσης και των εξτρεμιστικών οργανώσεων όπως το ISIS.

Καθώς κάθε πλευρά προχωρούσε ή υποχωρούσε, έβαζε τεράστιες ποσότητες ναρκών και παγίδων για να εξασφαλίσει το έδαφος ή να επιβραδύνει τους εχθρούς. Τα αγροτικά χωράφια, οι δρόμοι, τα σπίτια και τα σχολεία έγιναν πεδία μάχης.

Το αποτέλεσμα είναι μία από τις πιο μολυσμένες χώρες στον κόσμο. Νάρκες, βόμβες διασποράς και αυτοσχέδια εκρηκτικά μηχανισμούς (IED) είναι διάσπαρτα σε όλη τη Συρία, από τις πρώην αστικές γραμμές του μετώπου στο Χαλέπι και το Χομς έως αγροτικές περιοχές όπως το Ντεΐρ Εζζόρ και το Ιντλίμπ.

Πολλά από αυτά τα εκρηκτικά δεν χαρτογραφήθηκαν ούτε σημαδεύτηκαν ποτέ, καθιστώντας την απομάκρυνσή τους μια επικίνδυνη και πολύπλοκη διαδικασία.

Στο πρόβλημα προστίθενται τα εγκαταλελειμμένα αποθέματα όπλων που άφησε η πρώην συριακή κυβέρνηση και οι σύμμαχοί της, τα οποία συχνά δεν φυλάσσονται και βρίσκονται σε κατάσταση φθοράς.

Αυτά τα μη ασφαλισμένα αποθέματα μπορούν εύκολα να λεηλατηθούν ή να εκραγούν τυχαία, επιδεινώνοντας τον κίνδυνο για τους πολίτες.

Αυξανόμενος αριθμός θυμάτων μεταξύ των αμάχων

Από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, ο αριθμός των περιστατικών που αφορούν μη εκραγέντα πυρομαχικά έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης για την Ασφάλεια των ΜΚΟ (INSO), τουλάχιστον 551 άτομα έχουν σκοτωθεί και 858 έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων 155 παιδιά, σε εκρήξεις που συνδέονται με εναπομείναντα όπλα.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι πιθανώς πολύ υψηλότεροι.

Πολλά περιστατικά συμβαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη ή αξιόπιστες αναφορές είναι περιορισμένη.

Η Διεθνής Εκστρατεία για την Απαγόρευση των Ναρκών σημειώνει ότι οι πρόσφατες απώλειες στη Συρία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου των θανάτων από νάρκες και ERW που καταγράφηκαν σε περισσότερες από 50 χώρες το 2023.

Τα παιδιά διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Πολλά από αυτά συναντούν βλήματα ή μηχανισμούς ενώ παίζουν σε εξωτερικούς χώρους, συλλέγουν παλιοσίδερα ή βοσκούν ζώα.

Η περιέργεια των νέων συχνά οδηγεί σε τραγωδίες, μετατρέποντας τα πρώην πεδία μάχης σε «θανατηφόρες παιδικές χαρές».

A Syrian man works as a shepherd, dismantling one of the mines planted by Assad’s gangs.

Our youth are used to it, but due to the large number of mines, many of them are martyred or injured . #Syria pic.twitter.com/6jDqgfokn9 — Noor And Alaa (@Noor_and_Alaa) January 21, 2025

Επιστροφή και κίνδυνος: το ανθρωπιστικό δίλημμα

Η αύξηση των θυμάτων συνδέεται στενά με την επιστροφή των εκτοπισμένων Συρίων στις πατρίδες τους. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι από τον Δεκέμβριο του 2024, περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν επιστρέψει στις κοινότητές τους.

Αυτές οι επιστροφές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις περικοπές των διεθνών προγραμμάτων βοήθειας που προηγουμένως υποστήριζαν τις οικογένειες στα στρατόπεδα εκτοπισμένων ή στις χώρες υποδοχής.

Για πολλούς, η επιστροφή στην πατρίδα — όσο επικίνδυνη και αν ήταν — φαινόταν η μόνη επιλογή.

Δυστυχώς, πολλές από αυτές τις περιοχές παραμένουν ακατοίκητες. Τα σπίτια, τα χωράφια και οι δημόσιες υποδομές εξακολουθούν να είναι μολυσμένα.

Οι αγρότες που επιστρέφουν για να καλλιεργήσουν τη γη τους ή οι οικογένειες που προσπαθούν να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους συχνά συναντούν θανατηφόρα υπολείμματα.

Οι κίνδυνοι είναι τόσο σοβαροί που οι προσπάθειες ανασυγκρότησης και ανάκαμψης της γεωργίας έχουν σταματήσει σε πολλά μέρη της χώρας.

Αργή πρόοδος στην αποναρκοθέτηση

Η συριακή κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει ότι χωρίς αποναρκοθέτηση μεγάλης κλίμακας, η ανασυγκρότηση δεν μπορεί να προχωρήσει. Ένα Εθνικό Κέντρο Δράσης κατά των Ναρκών έχει ιδρυθεί στη Δαμασκό για να συντονίζει τις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης. Ωστόσο, βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και στερείται επαρκούς εξοπλισμού, χρηματοδότησης και εκπαιδευμένου προσωπικού.

Our teams are actively clearing explosive mines planted by the #Assad regime, deliberately aimed at harming the Syrian people.#Syria pic.twitter.com/loXuq6Z3h9 — Samer Ghanoor (@samer3433) October 9, 2025

Προς το παρόν, το μεγαλύτερο μέρος του έργου αναλαμβάνεται από διεθνείς και τοπικές ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ομάδες όπως η Humanity & Inclusion, η HALO Trust και η Υπηρεσία Δράσης κατά των Ναρκών των Ηνωμένων Εθνών (UNMAS) δραστηριοποιούνται σε όλη τη Συρία, αλλά η πρόοδος είναι εξαιρετικά αργή.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν δεκαετίες για να αποναρκοθετηθεί πλήρως η χώρα. Οι δυσκολίες του εδάφους, η έλλειψη ενημερωμένων χαρτών και η παρουσία αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών — οι οποίοι ποικίλλουν σημαντικά ως προς την κατασκευή τους — καθιστούν την ανίχνευση και την εξουδετέρωση πολύπλοκη. Σε ορισμένες περιοχές, το υγρό έδαφος ή τα αστικά συντρίμμια δυσχεραίνουν περαιτέρω το έργο των ομάδων αποναρκοθέτησης.

Η έλλειψη χρηματοδότησης έχει επίσης παραλύσει τις προσπάθειες. Με την παγκόσμια προσοχή να στρέφεται σε άλλες κρίσεις, η οικονομική υποστήριξη για την αποναρκοθέτηση στη Συρία έχει μειωθεί. Ως αποτέλεσμα, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις αναγκάζονται να δώσουν προτεραιότητα μόνο στις πιο πυκνοκατοικημένες ή υψηλού κινδύνου περιοχές, αφήνοντας τις αγροτικές κοινότητες εκτεθειμένες.

Μη εκπαιδευμένοι εθελοντές και αυξανόμενοι κίνδυνοι

Σε πολλές πόλεις, η αργή επίσημη ανταπόκριση έχει οδηγήσει τους απελπισμένους κατοίκους να αναλάβουν δράση με δική τους πρωτοβουλία. Μη εκπαιδευμένοι εθελοντές, συχνά παρακινούμενοι από την ανάγκη ή την επιθυμία να προστατεύσουν τις κοινότητές τους, προσπαθούν να απομακρύνουν τα εκρηκτικά χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια εργαλεία και διαδικτυακά σεμινάρια.

Αν και έχουν καλές προθέσεις, τέτοιες προσπάθειες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.

Χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση, εξοπλισμό ή προστατευτικό εξοπλισμό, τα άτομα αυτά συχνά γίνονται τα ίδια θύματα. Ανθρωπιστικοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι αυτές οι ασυντόνιστες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν τις μολυσμένες περιοχές ακόμη πιο ασταθείς, σκορπίζοντας μη εκραγέντα πυρομαχικά ή ενεργοποιώντας κρυμμένα μηχανισμούς.

Ο μακρύς δρόμος προς την ανάκαμψη

Η μόλυνση του συριακού εδάφους από νάρκες και μη εκραγέντα πυρομαχικά δεν αποτελεί απλώς έναν παρατεταμένο κίνδυνο πολέμου.

Αποτελεί ένα σοβαρό εμπόδιο για την ανάκαμψη, καθώς εμποδίζει τους αγρότες να καλλιεργούν τη γη τους, τους μηχανικούς να ανοικοδομήσουν τις υποδομές και τις οικογένειες να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η απομάκρυνση αυτών των εκρηκτικών είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε ουσιαστική ανοικοδόμηση ή ανάπτυξη. Χωρίς ασφαλή πρόσβαση στη γη, οι προσπάθειες για την ανοικοδόμηση σχολείων, νοσοκομείων και βασικών υπηρεσιών έχουν παραλύσει.

Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, η διαρκής διεθνής χρηματοδότηση και συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας. Η δημιουργία μιας ενοποιημένης εθνικής βάσης δεδομένων για τις μολυσμένες περιοχές, η επέκταση της εκπαίδευσης για τους κινδύνους στα σχολεία και ο εξοπλισμός επαγγελματικών ομάδων αποναρκοθέτησης είναι όλα βασικά βήματα για να γίνει η Συρία και πάλι ασφαλής.

Μέχρι να συμβεί αυτό, εκατομμύρια Σύροι θα συνεχίσουν να ζουν υπό τη σκιά ενός κρυφού πολέμου — ενός πολέμου που συνεχίζει να στοιχίζει ζωές πολύ καιρό μετά την επίσημη παύση των εχθροπραξιών.