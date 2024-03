Τουλάχιστον 19 άνθρωποι που αναζητούσαν τρούφες στη συριακή έρημο σκοτώθηκαν το Σάββατο όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε νάρκη σε άλλοτε προπύργιο της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία, που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα, 19 άμαχοι, ανάμεσά τους «τουλάχιστον 12 γυναίκες», σκοτώθηκαν στην έκρηξη στην έρημο, στην επαρχία Ράκα (βόρεια Συρία).

Υπάρχουν επίσης τραυματίες, ανέφερε η ΜΚΟ, κατά τις πληροφορίες της οποίας πάνω από 20 άνθρωποι επέβαιναν στο μικρό φορτηγό που χτυπήθηκε από τη νάρκη.

Αρχικά, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για 16 νεκρούς.

#Breaking

Syria #landmineBlast kills 19 truffle hunters: monitor

Between February & April each year, hundreds of impoverished Syrians risk their lives searching for truffles in the vast Syrian desert, or Badia – a known hideout for extremists that is also littered with mines.… pic.twitter.com/eNXy3TDjBa

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 16, 2024