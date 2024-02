Συρία: Τρεις νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς το Σάββατο από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που είχαν στόχο κτίριο σε περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα της Συρίας, μεταδίδει το AFP επικαλούμενο το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, επικεφαλής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στη Βρετανία, δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στις αεροπορικές επιδρομές, αλλά δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αμέσως αν οι νεκροί ήταν μαχητές.

#Syrian Ministry of Defense statement: This morning, #Israeli enemy targeted a number of #Damascus suburbs from the side of the occupied #Golan, and the air defense of our country intercepted the invading missiles and shot down some of them pic.twitter.com/r6HOq6OCES

— SNN (@snntv_en) February 10, 2024