Συρία: Ισραηλινές επιθέσεις με drone και πυραύλους – Ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα

Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε σήμερα Σάββατο ισραηλινούς πυραύλους στα περίχωρα της Δαμασκού, σύμφωνα με ανακοίνωση των συριακών ενόπλων δυνάμεων που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων SANA (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Χθες Παρασκευή, το υπουργείο Αμυνας της Συρίας είχε ανακοινώσει την κατάρριψη δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα δυτικά της πρωτεύουσας.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, πριν 13 χρόνια, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και θέσεις του συριακού στρατού.

A Farm used by Members of Hezbollah and other Iranian-Backed Groups between the Towns of Al-Dimass and Al-Assad in Western Syria was reportedly the Target which was Struck several minutes ago by the Israeli Air Force. pic.twitter.com/Jv4Fxsg5d3

