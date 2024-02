Συρία: Νεκροί και τραυματίες από πυραυλικές επιθέσεις του Ισραήλ – Ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας

Η αντιαεροπορική άμυνα της Συρίας κατέρριψε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον της Χομς, ενώ εκρήξεις και πυρκαγιά αναφέρθηκαν στα περίχωρα της πόλης Αλ Κουσέιρ, αναφέρουν τα ρεπορτάζ συριακών μέσων ενημέρωσης (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία έχουν κλιμακωθεί μετά την 7η Οκτωβρίου

Reports of IOF bombardments in Syria's Homs province. Video shows IAF jets flying over Tripoli. Syrian air defenses are also activated.

Αμαχοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν ενώ προκλήθηκαν ζημιές, μεταδίδει το SANA, κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, χωρίς να προσδιορίζει τον αριθμό των νεκρών, και προσθέτει ότι οι δυνάμεις της συριακής αεράμυνας απάντησαν στην ισραηλινή επίθεση καταρρίπτοντας ορισμένους από τους πυραύλους.

Israeli jets just bombarded the Homs region of Syria with several raids targeting a residential building killing a woman & child, and injuring at least 5 other civilians.

Η επιδρομή της ισραηλινής αεροπορίας εξαπολύθηκε από την κατεύθυνση βόρεια της Τρίπολης του Λιβάνου, προσθέτει το συριακό πρακτορείο ειδήσεων.

BREAKING ISRAEL HAS BOMBED SYRIA

Τουλάχιστον 4 νεκροί

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους δυο άμαχοι, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων δυο αμάχων, σε ισραηλινά πλήγματα στην πόλη Χομς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της ΜΚΟ, ο Ράμι Αμπντελ Ραχμάν.

Reports in Syria: 🔻

2 air defense systems were destroyed in eastern Syria by fighter jets believed to have been from the Israeli airforce.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που εικονίζουν σωστικά συνεργεία να ψάχνουν στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε και να μεταφέρουν θύμα με φορείο.

A residential building collapsed on top of its residents in #Homs due to Israeli bombing, and there is information about the killing of a woman, a child, and a number of other civilians.

Where is the Iranian advisors in this building? We see only civilian victims

Σύμφωνα με τον κ. Αμπντελ Ραχμάν, τουλάχιστον ένα κτίριο κατέρρευσε εντελώς στη Χομς, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Εκατοντάδες πλήγματα

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, πριν 13 χρόνια, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και θέσεις του συριακού στρατού.

Israel is bombing Syria

Κλιμάκωσε τις επιθέσεις μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, την 7η Οκτωβρίου, καθώς η ένταση κορυφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Martyrs and wounded civilians as the Israeli enemy targeted a residential building in Al-Hamra neighborhood in Homs city.

Δεν σχολιάζει

Το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει κατά περίπτωση τα πλήγματα στη Συρία, αλλά έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ – να ενισχύσει την παρουσία του στη γειτονική χώρα.