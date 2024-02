Ιράκ και Συρία: Καταγγέλλουν τις ΗΠΑ για τα αεροπορικά πλήγματα που πραγματοποίησαν στα εδάφη τους

Ιράκ και Συρία καταδίκασαν με σκληρές ανακοινώσεις τα πλήγματα που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ στα εδάφη τους, χτυπώντας θέσεις που σχετίζονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και φιλοϊρανικές οργανώσεις.

Οι ζημιές από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, αλλά ο στρατός του εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τις επιθέσεις.

«Αυτές οι αεροπορικές επιδρομές συνιστούν παραβίαση της ιρακινής κυριαρχίας, υπονομεύουν τις προσπάθειες της ιρακινής κυβέρνησης και συνιστούν απειλή που θα μπορούσε να οδηγήσει το Ιράκ και την περιοχή σε οδυνηρές συνθήκες. Τα αποτελέσματα θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στο Ιράκ και τη γύρω περιοχή», δήλωσε ο Γιάχια Ρασούλ, εκπρόσωπος του ιρακινού στρατού.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και οι σύμμαχοί τους έχουν αντιμετωπίσει αυξημένες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, δεχόμενες πυρά (με διάφορους τρόπους) περισσότερες από 165 φορές από τα μέσα Οκτωβρίου.

Η σχετική ανάρτηση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης για τις αεροπορικές επιθέσεις σε Ιράκ και Συρία:

Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and… pic.twitter.com/Y53nvRfjjx

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 3, 2024