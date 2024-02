ΗΠΑ: Ανακοίνωση Μπάιντεν για την έναρξη των επιθέσεων κατά οργανώσεων – Επλήγησαν 85 στόχοι

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα δήλωση του Τζο Μπάιντεν μετά την είδηση ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στη Συρία και το Ιράκ ως απάντηση στην επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Κυριακή σε αμερικανική στρατιωτική βάση, από την οποία σκοτώθηκαν τρεις στρατιώτες.

Οι ΗΠΑ διεξάγουν τις αεροπορικές επιδρομές ως αντίποινα για την επίθεση στη βάση στα σύνορα Ιορδανίας-Συρίας. Νέο χτύπημα σήμερα σε στρατόπεδο των ΗΠΑ που φυλά πετρελαιοπηγές.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει πως η επίθεση συνέβη στην πλευρά της Ιορδανίας και όχι της Συρίας, καθώς βρίσκεται σε συριακό έδαφος χωρίς να έχει υπάρξει πρόσκληση της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί 10 νεκροί Σύριοι και 18 τραυματίες.

Ελέω προεκλογικής περιόδου ο Τζο Μπάιντεν δεχόταν σφοδρές πιέσεις για να διεξάγει επιθέσεις. Επέλεξε να μην χτυπήσει στο Ιράν, αλλά «στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» σε Συρία και Ιράκ. Η δήλωση έχει ως εξής:

Την περασμένη Κυριακή, τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία από μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτόξευσαν μαχητικές ομάδες που υποστηρίζονται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC). Νωρίτερα σήμερα, παρευρέθηκα στην αξιοπρεπή επιστροφή αυτών των γενναίων Αμερικανών στην αεροπορική βάση του Ντόβερ και μίλησα με καθεμιά από τις οικογένειές τους.

Σήμερα το απόγευμα, κατόπιν δικής μου εντολής, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έπληξαν στόχους σε εγκαταστάσεις στο Ιράκ και τη Συρία που χρησιμοποιούν το IRGC και οι συνεργαζόμενες με αυτό πολιτοφυλακές για να επιτίθενται στις αμερικανικές δυνάμεις. Η απάντησή μας ξεκίνησε σήμερα. Θα συνεχιστεί σε χρόνους και τόπους της επιλογής μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Αλλά ας το γνωρίζουν αυτό όλοι όσοι μπορεί να επιδιώξουν να μας βλάψουν: Αν βλάψετε έναν Αμερικανό, θα απαντήσουμε».

CENTCOM Statement on U.S. Strikes in Iraq and Syria

At 4:00 p.m. (EST) Feb. 02, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted airstrikes in Iraq and Syria against Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups. U.S. military forces… pic.twitter.com/HeLMFDx9zY

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 2, 2024