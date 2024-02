Ιράν: Δεν θα ξεκινήσουμε πόλεμο, αλλά θα δώσουμε ισχυρή απάντηση σε όποιον μας εκφοβίζει, λέει ο Ραϊσί

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν θα ξεκινήσει πόλεμο αλλά θα «απαντήσει με ισχυρό τρόπο» σε όποιον την εκφοβίζει.

Τα σχόλια του Ραϊσί έρχονται ύστερα από ημέρες εικασιών για το πώς μπορεί να ανταπαντήσει η Ουάσινγκτον μετά τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών, που σκοτώθηκαν σε επίθεση στη βάση τους στην Ιορδανία από υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.

Iran’s President Ebrahim Raisi has said that his country will not start a war, but it will “respond strongly” to anyone who bullies it.

