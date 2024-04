Πόσα «έπιασε» το χρυσό ρολόι του πλουσιότερου επιβάτη του Τιτανικού

Ένα χρυσό ρολόι τσέπης, το οποίο ανήκε στον πλουσιότερο επιβάτη του Τιτανικού, πουλήθηκε σε δημοπρασία χθες Σάββατο έναντι 1,175 εκατομμυρίων στερλινών (1,37 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τον βρετανικό οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge & Son.

To αντίτιμο που κατέβαλε αμερικανός συλλέκτης ήταν σχεδόν δεκαπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας του ρολογιού (100.000-150.000 στερλίνες, δηλαδή 116.000-175.000 ευρώ).

Καταρρίφθηκε έτσι το προηγούμενο ρεκόρ για αντικείμενο από το ναυάγιο του Τιτανικού, που αφορούσε το βιολί το οποίο πουλήθηκε το 2013 σε δημοπρασία έναντι 1,1 εκατ. στερλινών. Η θήκη του βιολιού πουλήθηκε χθες Σάββατο έναντι 360.000 στερλινών (420.000 ευρώ) στη δημοπρασία του οίκου Henry Aldridge & Son.

Jacob Astor’s gold pocket watch, taken from his drowned body after Titanic sank, to be sold https://t.co/VohPolRJds estimated price £100,000 to £150,000 at Saturday auction pic.twitter.com/CNpkMcVLDx

— Paul Lewis (@paullewismoney) April 26, 2024