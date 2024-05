Βασανιστήρια χωρίς τέλος σε μυστικό κέντρο κράτησης στην έρημο κάνουν οι Ισραηλινοί

Σε μια στρατιωτική βάση που τώρα λειτουργεί και ως κέντρο κράτησης – και βασανιστηρίων – στην έρημο Νεγκέβ του Ισραήλ, ένας Ισραηλινός που εργάζεται στις εγκαταστάσεις τράβηξε δύο φωτογραφίες από μια σκηνή που, όπως λέει, συνεχίζει να τον στοιχειώνει. Διακρίνονται σειρές ανδρών με γκρίζες φόρμες να κάθονται σε στρώματα από χαρτί, περιφραγμένα με συρματόπλεγμα.

Όλοι φαίνονται με δεμένα μάτια, με τα κεφάλια τους να κρέμονται βαριά κάτω από τη λάμψη των προβολέων.

Μια σάπια δυσοσμία γεμίζει τον αέρα και το δωμάτιο βουίζει από τα μουρμουρητά των ανδρών, δήλωσε στο CNN ο Ισραηλινός που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις. Απαγορευμένο να μιλούν μεταξύ τους, οι κρατούμενοι μουρμούριζαν μεταξύ τους. «Μας είπαν ότι δεν επιτρέπεται να κινηθούν. Θα έπρεπε να κάθονται όρθιοι. Δεν τους επιτρέπεται να μιλούν. Δεν επιτρέπεται να κρυφοκοιτάξουν κάτω από τη μαντήλα με τα μάτια τους».

Οι φρουροί είχαν εντολή «να φωνάζουν uskot» – σιωπή στα αραβικά – και τους είπαν να «διαλέγουν τους ανθρώπους που ήταν προβληματικοί και να τους τιμωρούν», πρόσθεσε η πηγή. Το CNN μίλησε με τρεις Ισραηλινούς πληροφοριοδότες που εργάζονταν στον καταυλισμό της ερήμου Sde Teiman, όπου κρατούνται Παλαιστίνιοι που κρατούνται κατά τη διάρκεια της εισβολής του Ισραήλ στη Γάζα. Όλοι μίλησαν με κίνδυνο νομικών επιπτώσεων και αντιποίνων από ομάδες που υποστηρίζουν τη σκληρή πολιτική του Ισραήλ στη Γάζα.

Ζωγραφίζουν την εικόνα μιας εγκατάστασης όπου οι γιατροί μερικές φορές ακρωτηρίαζαν άκρα κρατουμένων λόγω τραυματισμών που υπέστησαν από το συνεχές δέσιμο με χειροπέδες, όπου οι ιατρικές διαδικασίες εκτελούνταν μερικές φορές από ιατρούς με ελλιπή προσόντα, γεγονός που της χάρισε τη φήμη ότι είναι «παράδεισος για ειδικευόμενους» και όπου ο αέρας είναι γεμάτος με τη μυρωδιά παραμελημένων πληγών που αφήνονται να σαπίσουν.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η εγκατάσταση που απέχει περίπου 30 περίπου χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γάζα χωρίζεται σε δύο μέρη: σε κλουβιά όπου περίπου 70 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι από τη Γάζα βρίσκονται υπό ακραίο σωματικό περιορισμό και σε ένα νοσοκομείο όπου οι τραυματισμένοι κρατούμενοι είναι δεμένοι στα κρεβάτια τους, φορούν πάνες και τρέφονται με καλαμάκια. «Τους απογύμνωσαν από οτιδήποτε θυμίζει άνθρωπο», δήλωσε ένας πληροφοριοδότης, ο οποίος εργαζόταν ως γιατρός στο νοσοκομείο πεδίου της εγκατάστασης.

«(Οι ξυλοδαρμοί) δεν γίνονταν για τη συλλογή πληροφοριών. Έγιναν από εκδίκηση», δήλωσε ένας άλλος πληροφοριοδότης. «Ήταν τιμωρία γι’ αυτό που έκαναν (οι Παλαιστίνιοι) στις 7 Οκτωβρίου και τιμωρία για τη συμπεριφορά τους στον καταυλισμό».

Οι IDF δεν διέψευσαν άμεσα τις μαρτυρίες για ανθρώπους που στερήθηκαν τα ρούχα τους ή κρατήθηκαν με πάνες. Αντιθέτως, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι κρατούμενοι λαμβάνουν πίσω τα ρούχα τους μόλις οι IDF διαπιστώσουν ότι δεν αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια. Για τις φυλακές Sde Teiman στην έρημο Νεγκέβ ή Νακάμπ, υπάρχουν περισσότερες μαρτυρίες.

Αναφορές για κακομεταχείριση στο Sde Teiman έχουν ήδη εμφανιστεί στα ισραηλινά και αραβικά μέσα ενημέρωσης μετά την κατακραυγή από ισραηλινές και παλαιστινιακές ομάδες δικαιωμάτων για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί. Αλλά αυτή η σπάνια μαρτυρία από Ισραηλινούς που εργάζονται στις εγκαταστάσεις ρίχνει περαιτέρω φως στη συμπεριφορά του Ισραήλ καθώς διεξάγει πόλεμο στη Γάζα, με νέες καταγγελίες για κακομεταχείριση. Θέτει επίσης περισσότερες αμφιβολίες για τους επανειλημμένους ισχυρισμούς της ισραηλινής κυβέρνησης ότι ενεργεί σύμφωνα με τις αποδεκτές διεθνείς πρακτικές και το δίκαιο.

Το CNN ζήτησε άδεια από τον ισραηλινό στρατό για να έχει πρόσβαση στη βάση Sde Teiman. Τον περασμένο μήνα, μια ομάδα του CNN κάλυψε μια μικρή διαμαρτυρία έξω από την κύρια πύλη της, την οποία οργάνωσαν ισραηλινοί ακτιβιστές με αίτημα το κλείσιμο της εγκατάστασης. Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ανέκριναν την ομάδα για περίπου 30 λεπτά εκεί, απαιτώντας να δουν το υλικό που τράβηξε ο φωτορεπόρτερ του CNN. Το Ισραήλ συχνά υποβάλλει τους δημοσιογράφους, ακόμη και τους ξένους δημοσιογράφους, σε στρατιωτική λογοκρισία για θέματα ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός έχει παραδεχτεί τη μερική μετατροπή τριών διαφορετικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε στρατόπεδα κράτησης Παλαιστινίων κρατουμένων από τη Γάζα. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι η Sde Teiman στην έρημο Νεγκέβ, καθώς και οι στρατιωτικές βάσεις Anatot και Ofer στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Τα στρατόπεδα αποτελούν μέρος της υποδομής του ισραηλινού νόμου περί παράνομων μαχητών, μιας τροποποιημένης νομοθεσίας που ψηφίστηκε από την Κνέσετ τον περασμένο Δεκέμβριο και επέκτεινε την εξουσία του στρατού να κρατά «υπόπτους μαχητές». Δηλαδή κάθε άντρα.

Ο νόμος επιτρέπει στον στρατό να κρατάει άτομα για 45 ημέρες χωρίς ένταλμα σύλληψης, μετά το πέρας των οποίων πρέπει να μεταφερθούν στο επίσημο σύστημα φυλακών του Ισραήλ (IPS), όπου κρατούνται πάνω από 9.000 Παλαιστίνιοι σε συνθήκες που σύμφωνα με ομάδες δικαιωμάτων έχουν επιδεινωθεί δραστικά από τις 7 Οκτωβρίου.

Δύο παλαιστινιακές ενώσεις κρατουμένων δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι 18 Παλαιστίνιοι – μεταξύ των οποίων ο κορυφαίος χειρουργός της Γάζας Δρ Adnan al-Bursh – πέθαναν υπό ισραηλινή κράτηση κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το CNN πήρε συνέντευξη από πάνω από δώδεκα πρώην κρατούμενους της Γάζας που φαίνεται να έχουν απελευθερωθεί από τα εν λόγω στρατόπεδα. Είπαν ότι δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν πού κρατούνταν επειδή είχαν δεμένα τα μάτια τους κατά το μεγαλύτερο μέρος της κράτησής τους και ήταν αποκομμένοι από τον έξω κόσμο. Αλλά οι λεπτομέρειες των περιγραφών τους συμφωνούν με εκείνες των πληροφοριοδοτών.

«Περιμέναμε με ανυπομονησία τη νύχτα για να μπορέσουμε να κοιμηθούμε.Μετά περιμέναμε με ανυπομονησία το πρωί με την ελπίδα ότι η κατάστασή μας θα μπορούσε να αλλάξει», δήλωσε ο Δρ Μοχάμεντ αλ-Ραν, ανακαλώντας την κράτησή του σε στρατιωτική εγκατάσταση, όπου, όπως είπε, υπέμενε τις θερμοκρασίες της ερήμου, από τη ζέστη της ημέρας μέχρι το κρύο της νύχτας. Το CNN του πήρε συνέντευξη έξω από τη Γάζα τον περασμένο μήνα.

Ο Αλ-Ραν, Παλαιστίνιος που έχει τη βοσνιακή υπηκοότητα, ήταν επικεφαλής της χειρουργικής μονάδας στο νοσοκομείο της Ινδονησίας στη βόρεια Γάζα, ένα από τα πρώτα που έκλεισαν και έκαναν επιδρομές καθώς το Ισραήλ πραγματοποιούσε την αεροπορική, χερσαία και ναυτική του επίθεση. Συνελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου, όπως είπε, έξω από το νοσοκομείο Al-Ahli Baptist Hospital της πόλης της Γάζας, όπου εργαζόταν για τρεις ημέρες αφού εγκατέλειψε το νοσοκομείο του στο βαριά βομβαρδισμένο βόρειο τμήμα.

Τον έγδυσαν μέχρι το εσώρουχό του, του έδεσαν τα μάτια και του έδεσαν τους καρπούς, και στη συνέχεια τον πέταξαν στο πίσω μέρος ενός φορτηγού όπου, όπως είπε, οι σχεδόν γυμνοί κρατούμενοι στοιβάζονταν ο ένας πάνω στον άλλο καθώς μεταφέρονταν σε ένα στρατόπεδο κράτησης στη μέση της ερήμου.

Οι λεπτομέρειες στην αφήγησή του συμφωνούν με εκείνες δεκάδων άλλων που συνέλεξε το CNN και αφηγούνται τις συνθήκες σύλληψης στη Γάζα. Ο απολογισμός του υποστηρίζεται επίσης από πολυάριθμες εικόνες που απεικονίζουν μαζικές συλλήψεις και δημοσιεύονται σε προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν σε ισραηλινούς στρατιώτες. Πολλές από αυτές τις εικόνες δείχνουν αιχμάλωτους κατοίκους της Γάζας, με τους καρπούς ή τους αστραγάλους τους δεμένους με καλώδια, με τα εσώρουχά τους και με δεμένα μάτια.

Μια εβδομάδα μετά την έναρξη της φυλάκισής του, οι αρχές του στρατοπέδου κράτησης τον διέταξαν να ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ των φρουρών και των κρατουμένων, ένας ρόλος γνωστός ως Shawish, «επόπτης», στην αραβική καθομιλουμένη. Σύμφωνα με τους ισραηλινούς πληροφοριοδότες, ένας Shawish είναι συνήθως ένας κρατούμενος που έχει απαλλαγεί από τις υποψίες για διασυνδέσεις με τη Χαμάς μετά από ανάκριση.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε ότι κρατούσε κρατούμενους χωρίς λόγο ή ότι τους χρησιμοποιούσε για μεταφραστικούς σκοπούς. «Εάν δεν υπάρχει λόγος για τη συνέχιση της κράτησης, οι κρατούμενοι απελευθερώνονται πίσω στη Γάζα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Ωστόσο, οι μαρτυρίες πληροφοριοδοτών και κρατουμένων – ιδιαίτερα όσον αφορά τον Shawish – θέτουν υπό αμφισβήτηση την απεικόνιση των IDF για τη διαδικασία εκκαθάρισης. Ο Al-Ran λέει ότι υπηρέτησε ως Shawish για αρκετές εβδομάδες μετά την εκκαθάρισή του από τις διασυνδέσεις με τη Χαμάς.

Οι πληροφοριοδότες δήλωσαν επίσης ότι ο αθωωμένος Shawish υπηρέτησε ως μεσάζων για κάποιο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, είναι συνήθως γνώστες της εβραϊκής γλώσσας, γεγονός που τους επιτρέπει να μεταφέρουν τις εντολές των φρουρών στους υπόλοιπους κρατούμενους στα αραβικά. Γι’ αυτό, ο αλ Ραν είπε ότι του δόθηκε ένα ειδικό προνόμιο: του αφαιρέθηκε η μαντήλα με τα μάτια. Είπε ότι αυτό ήταν ένα άλλο είδος κόλασης.

«Μέρος των βασανιστηρίων μου ήταν να μπορώ να βλέπω πώς βασανίζονται οι άνθρωποι», είπε. «Στην αρχή δεν μπορούσες να δεις. Δεν μπορούσες να δεις τα βασανιστήρια, την εκδίκηση, την καταπίεση. Όταν μου αφαίρεσαν τη μαντήλα με τα μάτια, μπόρεσα να δω την έκταση της ταπείνωσης και του εξευτελισμού… μπόρεσα να δω την έκταση στην οποία μας έβλεπαν όχι ως ανθρώπινα όντα αλλά ως ζώα».

ISRAEL LITERALLY HAS PALESTINIAN MEN IN LITERALLY CONCENTRATION CAMPS. ITS DESCRIBED AS A TORTURE CAMP AND WE JUST OBTAINED FOOTAGE FROM IT THANKS TO CNN. MORE INFO DOWN BELOW THIS IS SO DISTURBING pic.twitter.com/gcOrOeH7Dw

Η περιγραφή του Al-Ran για τις μορφές τιμωρίας που είδε επιβεβαιώθηκε από τους πληροφοριοδότες που μίλησαν στο CNN. Ένας κρατούμενος που διέπραττε ένα αδίκημα, όπως το να μιλήσει σε κάποιον άλλον, διατάσσονταν να σηκώσει τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του για έως και μία ώρα. Τα χέρια του κρατουμένου μερικές φορές δένονταν με φερμουάρ σε έναν φράχτη για να διασφαλιστεί ότι δεν θα έβγαινε από τη θέση πίεσης.

Για όσους παραβίαζαν επανειλημμένα την απαγόρευση ομιλίας και κίνησης, η τιμωρία γινόταν πιο αυστηρή. Οι ισραηλινοί φρουροί μερικές φορές πήγαιναν έναν κρατούμενο σε μια περιοχή έξω από τον περίβολο και τον χτυπούσαν επιθετικά, σύμφωνα με δύο πληροφοριοδότες και τον al-Ran. Ένας πληροφοριοδότης που εργαζόταν ως φύλακας είπε ότι είδε έναν άνδρα να βγαίνει από έναν ξυλοδαρμό με τα δόντια του και κάποια οστά, φανερά σπασμένα.

Όταν μου αφαίρεσαν τη μαντήλα με τα μάτια, μπόρεσα να δω την έκταση της ταπείνωσης και του εξευτελισμού … μπόρεσα να δω την έκταση στην οποία μας έβλεπαν όχι ως ανθρώπινα όντα αλλά ως ζώα.

As Israeli doctors demand the closure of the notorious Sde Teiman military facility, where reports suggest 100s of Palestinians are being tortured, we hear from a nurse dealing with the aftermath of the brutal torture they experienced in Israeli detention. https://t.co/nmIfegJMAP pic.twitter.com/l134CsTwzA

Αυτός ο πληροφοριοδότης και ο al-Ran περιέγραψαν επίσης μια έρευνα ρουτίνας, όταν οι φρουροί εξαπέλυαν μεγάλα σκυλιά πάνω σε κοιμισμένους κρατούμενους, ρίχνοντας μια ηχητική χειροβομβίδα στον περίβολο καθώς εισέβαλαν στρατεύματα.

Ο Αλ-Ραν το αποκάλεσε αυτό «τα νυχτερινά βασανιστήρια». «Ενώ ήμασταν καλωδιωμένοι, εξαπέλυαν τα σκυλιά που κινούνταν ανάμεσά μας και μας ποδοπατούσαν», είπε ο al-Ran. «Ήσουν ξαπλωμένος μπρούμυτα, με το πρόσωπό σου πιεσμένο στο έδαφος. Δεν μπορείς να κουνηθείς και αυτοί κινούνται από πάνω σου».

«Ήταν μια ειδική μονάδα της στρατιωτικής αστυνομίας που έκανε τη λεγόμενη έρευνα», δήλωσε η πηγή.«Αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια δικαιολογία για να τους χτυπήσουν. Ήταν μια τρομακτική κατάσταση».«Υπήρχαν πολλές κραυγές και σκυλιά που γαύγιζαν».

CNN RECREATES INSIDE ISRAELI MILITARY FACILITY Through the animation, the report shows how the occupation authorities place Palestinian prisoners in order to torture them psychologically. pic.twitter.com/z7KuTtTiVt

Οι μαρτυρίες των πληροφοριοδοτών περιγράφουν ένα διαφορετικό είδος φρίκης στο νοσοκομείο Sde Teiman.«Αυτό που ένιωθα όταν αντιμετώπιζα αυτούς τους ασθενείς ήταν μια ιδέα απόλυτης ευαλωτότητας», δήλωσε ένας γιατρός που εργαζόταν στο Sde Teiman.«Αν φανταστείς τον εαυτό σου να μην μπορεί να κινηθεί, να μην μπορεί να δει τι συμβαίνει και να είναι εντελώς γυμνός, αυτό σε αφήνει εντελώς εκτεθειμένο», είπε η πηγή.

«Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που αγγίζει, αν δεν ξεπερνά τα όρια, τα ψυχολογικά βασανιστήρια».Ένας άλλος πληροφοριοδότης δήλωσε ότι του δόθηκε εντολή να εκτελέσει ιατρικές διαδικασίες στους Παλαιστίνιους κρατούμενους για τις οποίες δεν είχε τα προσόντα.

«Μου ζητήθηκε να μάθω πώς να κάνω πράγματα στους ασθενείς, εκτελώντας μικρές ιατρικές διαδικασίες που είναι εντελώς έξω από τις γνώσεις μου», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό γινόταν συχνά χωρίς αναισθησία. «Αν παραπονιόντουσαν για πόνο, τους έδιναν παρακεταμόλη», είπε, χρησιμοποιώντας ένα άλλο όνομα για την ακεταμινοφαίνη.«Και μόνο που ήμουν εκεί ένιωθα σαν να είμαι συνένοχος σε κακοποίηση».

🚨Hostages are having their legs amputated from being zip-tied by all 4 limbs for months; they’re being forced to defecate in diapers & fed through straws.

Those are Gazan hostages at Israel’s Sde Teiman «concentration camp», so you won’t see one word about it in Western media🧵 pic.twitter.com/jY5z5b12lQ

— Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) April 4, 2024