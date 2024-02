Μαρτυρίες που σοκάρουν: «Έφεραν Ισραηλινούς πολίτες για να παρακολουθήσουν τα γυμνά βασανιστήρια μας»

Ο ισραηλινός στρατός επέτρεψε την είσοδο σε ομάδες ισραηλινών πολιτών σε κέντρα κράτησης και φυλακές όπου κρατούνται Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και κρατούμενες από τη Λωρίδα της Γάζας, επιτρέποντας στους πολίτες να παρακολουθήσουν βασανιστήρια σε βάρος των κρατουμένων, ενώ σε πολλούς επιτρεπόταν να τα βιντεοσκοπήσουν με τα δικά τους τηλέφωνα.

Το Euro-Med Human Rights Monitor με έδρα τη Γενεύη έλαβε συγκλονιστικές μαρτυρίες από πρόσφατα αποφυλακισθέντες Παλαιστίνιους κρατούμενους και κρατούμενες, στις οποίες ανέφεραν ότι ο ισραηλινός στρατός προσκάλεσε έναν αριθμό ισραηλινών πολιτών κατά τη διάρκεια των ανακρίσεών τους για να γίνουν μάρτυρες βασανιστηρίων και απάνθρωπης μεταχείρισης, στην οποία υποβλήθηκαν σκόπιμα παρουσία των πολιτών.

Όσοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια χερσαίων εισβολών των δυνάμεων του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, οι φυλακισμένοι και οι κρατούμενοι κρατούνταν για διαφορετικά χρονικά διαστήματα μέσα σε δύο κέντρα κράτησης: ένα που βρίσκεται στην περιοχή Zikim στα βόρεια σύνορα της Λωρίδας της Γάζας και ένα άλλο που συνδέεται με τη φυλακή Naqab στο νότιο Ισραήλ.

Journalist Diaa Al-Kahlout, director and correspondent of Alaraby newspaper has been released weeks after his arrest in a massive detention campaign by the Israeli army which targeted civilians in northern Gaza. pic.twitter.com/ycbGN525q8 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) January 9, 2024

Τους παρουσίαζαν στους πολίτες ως μαχητές παλαιστινιακών ομάδων για να μην νιώθουν τύψεις

Οι απελευθερωμένοι κρατούμενοι δήλωσαν στο Euro-Med Monitor ότι οι ισραηλινοί στρατιώτες τους παρουσίασαν ενώπιον ισραηλινών πολιτών, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι ήταν μαχητές που συνδέονται με παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες και ότι είχαν λάβει μέρος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου κατά ισραηλινών πόλεων στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έλαβε το Euro-Med Monitor, ομάδες δέκα έως είκοσι ισραηλινών πολιτών κάθε φορά επιτρεπόταν να παρακολουθούν και να βιντεοσκοπούν γελώντας Παλαιστίνιους κρατούμενους και κρατούμενες με τα εσώρουχά τους, ενώ οι στρατιώτες του ισραηλινού στρατού τους υπέβαλλαν σε σωματική κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένων του ξυλοδαρμού τους με μεταλλικά ρόπαλα, ηλεκτρικά ραβδιά και ρίχνοντας ζεστό νερό στα κεφάλια τους.

Οι κρατούμενοι κακοποιούνταν επίσης λεκτικά. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι παράνομες αυτές πρακτικές έρχονται στην προσοχή του Euro-Med Monitor (σ.σ. Όχι όμως στην ειδησεογραφία του πολέμου). Προσθέτει ένα νέο έγκλημα στον κατάλογο των εγκλημάτων που διαπράττει ο ισραηλινός στρατός κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας και συγκεκριμένα κατά των κρατουμένων και των φυλακισμένων, οι οποίοι υφίστανται σκληρά βασανιστήρια, εξαφανίσεις, αυθαίρετες συλλήψεις και άρνηση δίκαιης δίκης, μεταξύ άλλων φρικαλεοτήτων.

Οι μαρτυρίες

Ο Παλαιστίνιος Ομάρ αμπού Μουνταλάλα, 43 ετών, δήλωσε στην ομάδα του Euro-Med Monitor: «Με συνέλαβαν στο σημείο ελέγχου που είχε στηθεί κοντά στον κυκλικό κόμβο του Κουβέιτ, ο οποίος χωρίζει την πόλη της Γάζας από την κεντρική περιοχή, στο πλαίσιο των ισραηλινών εκστρατειών τυχαίων συλλήψεων. Υποβλήθηκα σε κάθε είδους βασανιστήρια και κακοποίηση για περίπου 52 ημέρες«, επισημαίνοντας ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες «έφεραν Ισραηλινούς πολίτες για να παρακολουθήσουν τα γυμνά βασανιστήρια μας».

Ο αμπού Μουνταλάλα πρόσθεσε: «Ο ισραηλινός στρατός έφερε αρκετούς ισραηλινούς πολίτες στα κέντρα κράτησής μας, ενώ μας χτυπούσαν και τους έλεγαν: Αυτοί είναι τρομοκράτες της Χαμάς που σας σκότωσαν και βίασαν τις γυναίκες σας στις 7 Οκτωβρίου, ενώ οι ισραηλινοί πολίτες μας βιντεοσκοπούσαν να μας χτυπάνε, να μας κακομεταχειρίζονται και να μας βασανίζουν, ενώ μας κορόιδευαν».

«Αυτό συνέβη πέντε φορές κατά τη διάρκεια της κράτησής μου. Η πρώτη φορά ήταν στο Μπαρκασάτ Ζικίμ, όπου μας είχαν δέσει τα μάτια. Ωστόσο, ένας από τους κρατούμενους που μιλάει εβραϊκά μας είπε ότι οι στρατιώτες αλληλεπιδρούσαν με Ισραηλινούς πολίτες ισχυριζόμενοι ότι ήμασταν ένοπλοι μαχητές. Τα άλλα τέσσερα περιστατικά έλαβαν χώρα στο κέντρο κράτησης Νετζέβ, όπου διαδοχικές ισραηλινές ομάδες μπήκαν μέσα σε σκηνές για να παρακολουθήσουν την κακοποίησή μας και να καταγράψουν τις μεθόδους βασανιστηρίων στις οποίες υποβαλλόμασταν χωρίς να μας επιτρέψουν να μιλήσουμε ή να αλληλεπιδράσουμε μαζί τους. Δεδομένου ότι δεν φορούσαμε δεμένα μάτια εκείνη τη στιγμή, τους είδα και τις τέσσερις φορές με τα ίδια μου τα μάτια».

They numbered us like cattle. Did the Israeli army lack ink? Palestinian men, randomly picked & taken hostage by the Israeli army, were released back to Gaza with number tags on their wrists. Horrifying stories of torture, electric shocks, mutilation, beatings, starvation. pic.twitter.com/sWiMN5USbE — Hanine Hassan حنين (@Hanine09) December 24, 2023

Τα βασανιστήρια ως ο Ισραηλινός τρόπος διασκέδασης στα κοινωνικά δίκτυα

Ο αμπού Μουνταλάλα δήλωσε ότι «ο κρατούμενους που μιλάει εβραϊκά προσπάθησε να εξηγήσει στους Ισραηλινούς πολίτες ότι είμαστε πολίτες και ότι δεν είχαμε καμία σχέση με στρατιωτικές δραστηριότητες, αλλά ούτε αυτό βοήθησε. Ωστόσο, υποβλήθηκε σε σοβαρά ψυχολογικά και σωματικά βασανιστήρια. Ήταν πραγματικά ντροπιαστικό να φέρνουν Ισραηλινούς πολίτες για να καταγράψουν τα βασανιστήριά μας επειδή μας παρουσιάζουν πως εμπλεκόμαστε σε περιστατικά δολοφονίας και βιασμού».

Ο 42χρονος D.H. δήλωσε επίσης στο Euro-Med Monitor: «Ισραηλινοί πολίτες φέρονται για να γίνουν μάρτυρες της κακοποίησης και των βασανιστηρίων στα οποία υποβληθήκαμε, τα οποία ο στρατός άρχισε σκόπιμα όταν ήταν παρόντες. Αυτοί οι Ισραηλινοί έφερναν μερικές φορές τα σκυλιά τους μαζί τους για να μας γαβγίζουν. Μας έβγαζαν επίσης φωτογραφίες και τις αναρτούσαν σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως στο «TikTok», με τους ίδιους τους στρατιώτες να κάνουν το ίδιο».

Το Euro-Med Monitor αιφνιδιάστηκε από το προφανές ψεύδος του ισχυρισμού του ισραηλινού στρατού ότι οι Παλαιστίνιοι πολίτες που υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια παρουσία Ισραηλινών πολιτών ήταν μαχητές που συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου – όταν η επακόλουθη απελευθέρωση των κρατουμένων χρησιμεύει ως απόδειξη ότι αυτή η αφήγηση είναι αναληθής και είχε ως στόχο την εκδίκηση των Παλαιστινίων πολιτών και την προσβολή της αξιοπρέπειάς τους.

🚨BREAKING: TORTURED CIVILIANS WHO WERE ARRESTED BY ISRAEL AND STRIPPED NAKED ARE RELEASED “Signs of beatings and torture are visible on their bodies” The occupation releases a number of Gaza detainees through the Kerem Shalom crossing. Why are they allowed to torture… pic.twitter.com/N2fvbFmSJy — Censored Voice. (@CensoredNws) December 24, 2023

Τα σκηνοθετημένα βασανιστήρια για την καλύτερη απόλαυση των θεατών

Σύμφωνα με το Euro-Med Monitor, τα βασανιστήρια και η απάνθρωπη μεταχείριση των Παλαιστινίων αιχμαλώτων και κρατουμένων από τον ισραηλινό στρατό είναι παράνομα σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης και συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η σκηνοθεσία αυτών των κακοποιήσεων από τον στρατό ως ψυχαγωγία για τους Ισραηλινούς πολίτες και η επακόλουθη φωτογράφηση των θυμάτων ισοδυναμεί με σοβαρή παραβίαση της αξιοπρέπειας των ατόμων αυτών, καθώς και με τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.

Το Euro-Med Monitor προειδοποιεί για τις ολέθριες συνέπειες της εισαγωγής ισραηλινών πολιτών στα κέντρα σύλληψης και κράτησης, της επίδειξης των Παλαιστινίων κρατουμένων σε αυτούς κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων και της άδειάς τους να χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους τηλέφωνα για να καταγράφουν αυτές τις απάνθρωπες πρακτικές.

Πρόκειται για αντίποινα που εντάσσονται στο πλαίσιο της προώθησης της ψευδούς ισραηλινής προπαγάνδας, της διαιώνισης μιας κατάστασης εξτρεμισμού, της τροφοδότησης του μίσους και της υποδαύλισης της ισραηλινής κοινής γνώμης για την υποκίνηση περισσότερων εγκλημάτων και παραβιάσεων των δικαιωμάτων κατά των Παλαιστινίων.

Εγκλήματα πολέμου που ψάχνουν δικαίωση

Το Euro-Med Human Rights Monitor υποστηρίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των συλληφθέντων από τη Λωρίδα της Γάζας έχουν υποβληθεί σε αυθαίρετη κράτηση χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες ή να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, χωρίς να ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον τους. Τους αρνούνται επίσης μια δίκαιη δίκη και υπόκεινται σε εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, βασανιστήρια και απάνθρωπη μεταχείριση.

Το Euro-Med Monitor καλεί τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να επιθεωρήσει τα ισραηλινά κέντρα κράτησης και τις φυλακές που κρατούν Παλαιστίνιους κρατούμενους και κρατούμενες, να διερευνήσει τις φρικτές παραβιάσεις και τα εγκλήματα στα οποία υποβάλλονται και να εργαστεί για να φέρει αυτές τις συνθήκες στο φως αμέσως.

Επιπλέον, το Euro-Med Monitor υποστηρίζει ότι οι ισραηλινές πρακτικές κατά των Παλαιστινίων κρατουμένων αποτελούν κατάφωρη παραβίαση των διεθνών συμβάσεων και προτύπων, ιδίως της τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης του 1949, η οποία απαγορεύει σε μια κατοχική αρχή να μεταφέρει κρατούμενους από το κατεχόμενο έδαφος σε χώρους κράτησης στο έδαφός της, καθώς και να βασανίζει, να επιτίθεται ή να υποβαθμίζει με άλλο τρόπο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των κρατουμένων.